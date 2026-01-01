Meeting-Typen

Sehen Sie, was kommt
Neues Betriebssystem der Zeit
System für Menschen und Teams, die bereit sind, mit dem Treiben aufzuhören und ihre Tage zu gestalten →
Für Gruppen
Finden Sie die Zeit, die für alle in Ihrer Gruppe am besten passt.
Erstellen Sie Anmeldungen für Workshops, Webinare oder Veranstaltungen und lassen Sie Teilnehmer auswählen, woran sie teilnehmen möchten.
Für Einzelpersonen
Bieten Sie eine Liste Ihrer verfügbaren Zeiten an, Ihr Kunde wählt aus, welche für ihn passt.
Richten Sie Ihre Buchungsseite einmal ein, teilen Sie Ihren Link und lassen Sie Kunden in wenigen Klicks Zeit mit Ihnen buchen.
Funktionen
Planen Sie smarter, indem Sie die täglich genutzten Tools verbinden.
Kassieren Sie automatisch Zahlungen, wenn Ihre Zeit gebucht wird.
Schützen Sie Ihre Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau.