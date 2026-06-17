En karrierevejledningsvirksomhed er en struktureret, løbende service, hvor en coach vejleder klienter gennem jobsøgning, karriereomlægninger, lønforhandlinger og mål for faglig udvikling. Hvis du driver en karrierevejledningsvirksomhed alene, er den hurtigste måde at sikre dine fakturerbare timer på at lade klienterne selv booke tid i deres egen tidszone. Doodles bookingside registrerer automatisk hver besøgendes lokale tidszone, så en klient i Tokyo og en klient i Toronto begge ser tidsintervaller i deres egne lokale tidszoner, ikke dine. Denne ene funktion fjerner den mest almindelige årsag til planlægningsproblemer i en global karrierevejledningsvirksomhed, før den opstår.

🎯 De reelle omkostninger ved tidszoneforvirring i en karrierevejledningspraksis

Når en selvstændig karrierecoach deler en fast liste over ledige tidspunkter, er alle internationale klienter nødt til at regne det ud i hovedet. Et tidsrum angivet som »3:00 PM« uden angivelse af tidszone er tvetydigt. Klienterne gætter, regner forkert eller dropper simpelthen bookingen. Resultatet er ubesvarede sessioner, akavede e-mails om omlægning af aftaler og et professionelt image, der ikke lever op til kvaliteten af din coaching.

Problemet forværres, når en selvstændig karrierecoach arbejder på tværs af flere kontinenter. En klient i Singapore, en klient i Berlin og en klient i Chicago ser alle på det samme link. Uden automatisk tidszonekonvertering vil mindst én af dem dukke op på det forkerte tidspunkt. I en karrierevejledningspraksis, der bygger på tillid og pålidelighed, undergraver den slags gnidninger forholdet, før det egentlige arbejde overhovedet er gået i gang.

Statiske planlægningsværktøjer, der kun viser arrangørens lokale tid, er den egentlige årsag. Løsningen er ikke en længere e-mail, der forklarer tidsforskelle. Løsningen er en bookingoplevelse, der håndterer omregningen usynligt for hver enkelt kunde, hver gang.

🛠 Sådan løser Doodles reservationsside dette problem for en selvstændig karrierecoach

Doodles bookingside er netop udviklet til netop denne situation. En selvstændig karrierecoach indstiller sin ledige tid én gang, deler et enkelt link, og alle klienter, der åbner linket, ser de ledige tidsrum automatisk omregnet til deres egen lokale tid. Der er ikke brug for nogen vejledning. Der er heller ikke behov for en bemærkning som »Bemærk venligst, at dette er Eastern Time«.

Den automatiske tidszone-genkendelse fungerer på browserniveau. Når en klient i Nairobi åbner et link til booking af karrierecoaching, aflæses enhedens tidszone, og alle tidsrum vises i østafrikansk tid. Når en klient i São Paulo åbner det samme link, vises tidsrummene i Brasília-tid. Coachens kalender forbliver hele tiden i coachens lokale tid.

Videokonferencer håndteres i samme trin. Doodles bookingside integreres direkte med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Når en klient bekræfter en tid, genereres videolinket og indsættes automatisk i bekræftelsen. En selvstændig karrierecoach behøver ikke at kopiere og indsætte et Zoom-link i en opfølgende e-mail eller manuelt oprette en Google Meet-begivenhed. Sessionen er klar til at deltage i, så snart den er booket.

Doodles bookingside understøtter buffertider mellem sessioner, hvilket er vigtigt i en karrierevejledningspraksis, hvor samtaler, der følger tæt efter hinanden, ikke giver plads til at tage noter eller forberede sig til den næste klient. Ved at indstille en buffer på 10 eller 15 minutter efter hver session sikrer kalenderen automatisk, at denne grænse overholdes.

Doodles bookingside understøtter også brugerdefinerede indledende spørgsmål, så en selvstændig karrierecoach kan spørge nye klienter om deres nuværende stilling, målbranche eller primære mål inden den første session. Disse oplysninger modtages i forbindelse med bookingen og ikke via et separat indledende spørgeskema, der sendes bagefter.

⚙️ Praktiske detaljer, som enhver selvstændig karrierecoach bør fastlægge

Det tager mindre end 20 minutter at få en reservationsside til en karrierevejledningsvirksomhed til at fungere fuldt ud. Her er, hvad du skal konfigurere i rækkefølge.

Tilslut din kalender. Doodles bookingside kan integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Når du forbinder din primære kalender, blokeres eksisterende aftaler automatisk. En selvstændig karrierecoach, der har en tandlægeaftale eller et privat opkald kl. 14.00, vil aldrig ved en fejltagelse tilbyde det tidsrum til en klient.

Indstil dine arbejdstider og buffertider. Fastlæg de tidspunkter, hvor du tilbyder karrierecoaching-sessioner. Sørg for at indregne lidt ekstra tid før og efter hver session. Det sikrer, at du har tid til både forberedelse og afslapning, hvilket begge dele er vigtige, når du driver en karrierecoaching-virksomhed alene uden en assistent.

Tilføj indledende spørgsmål. Brug Doodles tilpassede indledende spørgsmål på reservationssiden til at indsamle de oplysninger, du har brug for før hver session. Typiske spørgsmål i forbindelse med karrierecoaching omfatter blandt andet nuværende stillingsbetegnelse, antal års erfaring og den specifikke udfordring, som klienten ønsker at tackle. Dette erstatter et separat indledende spørgeskema og samler alt på ét sted.

Vælg din videoplatform. Vælg mellem Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Uanset hvilken platform dine kunder foretrækker, eller hvilken du bruger som standard, genereres linket og vedhæftes automatisk til hver eneste bekræftet booking.

Del linket. Læg det ud på din hjemmeside, i din e-mail-signatur, på LinkedIn eller hvor som helst, hvor kunderne kan finde dig. Hver eneste kunde, der klikker på det, vil kunne se din tilgængelighed i sin egen tidszone uden at skulle foretage sig noget yderligere.

Doodles bookingside understøtter et ubegrænset antal arrangementer med en Premium-konto, hvilket betyder, at en selvstændig karrierecoach, der tilbyder flere forskellige tjenester (indledende samtaler, fulde coaching-sessioner, gennemgang af CV’er), kan oprette en separat bookingside for hver enkelt tjeneste uden at nå et loft.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til brug i karrierevejledning

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Planlægning af workshop om karriereomlægning i grupper Forudfyldt gruppeafstemning, 90 minutter Start denne afstemning Stem på det tidspunkt for sessionen, der passer bedst ind i din tidsplan.

Indledende samtale for nye coachingklienter Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt for dit gratis introduktionssamtale på 30 minutter.

Strategimøde om lønforhandlinger Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg et tidspunkt, hvor vi sammen kan udarbejde jeres forhandlingsstrategi.

Gennemgang af CV og LinkedIn-profil Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg et tidsrum, hvor du kan gennemgå og forbedre dine karrierepapirer.

Intensiv forberedelse til jobsamtaler Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Stem på det tidspunkt, der passer dig bedst, til en grundig forberedelse til jobsamtalen.

✅ Hvad Doodle tilbyder til karrierevejledning

Kapacitet Doodle Noter Automatisk registrering af tidszone på reservationssiden 🟩 Kunderne ser automatisk spilleautomaterne angivet i deres lokale tid Videolinks: Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams 🟩 Vedhæftes automatisk ved reservationsbekræftelsen Kalendersynkronisering (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Blokerer eksisterende aftaler i realtid Brugerdefinerede spørgsmål på reservationssiden 🟩 Indsaml oplysninger om kunden inden den første session Pausetider mellem sessioner 🟩 Sparer tid til forberedelse og restitution Branding (logo og hovedfarve) ⚠️ Fås med Premium Inddrivelse af betalinger via Stripe 🔜 I køreplanen SMS- eller push-påmindelser ❌ Kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Vil mine internationale kunder kunne se min tilgængelighed i deres egen tidszone, eller skal de selv omregne den? A: Doodles bookingside bruger automatisk tidszone-genkendelse, så alle kunder, der åbner dit link, ser dine ledige tidsrum vist i deres lokale tid. En kunde i Sydney og en kunde i London ser den samme ledige kapacitet, hver i sin egen tidszone. Der er ikke behov for manuel omregning fra nogen af parternes side.

Spørgsmål: Hvilke videoplatforme kan Doodles reservationsside integreres med? A: Doodles bookingside er integreret med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Når en klient booker en session, genereres videolinket og føjes automatisk til bekræftelsen. En selvstændig karrierecoach behøver ikke at sende et separat link, når bookingen er foretaget.

Spørgsmål: Kan jeg stille kunderne spørgsmål, når de booker en tid, så jeg kan være forberedt til hver enkelt karrierecoaching-session? A: Ja. Doodles bookingside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål. En selvstændig karrierecoach kan spørge ind til en klients nuværende stilling, målbranche eller den specifikke udfordring, som klienten ønsker at tage fat på. Svarene modtages sammen med bookingbekræftelsen, så du har et overblik over situationen, inden sessionen begynder.

Spørgsmål: Skal jeg have en Doodle-konto for at kunne bruge reservationssiden til min karrierevejledningsvirksomhed? A: Ja, man skal have en Doodle-konto for at oprette og administrere en bookingside. Dine kunder behøver ikke en konto for at se din ledige tid eller booke en session, men du som selvstændig karrierecoach skal have en konto for at oprette og administrere dit bookingslink.

👉 Er du klar til at gøre din karrierevejledningspraksis mere enkel?

Brug skabelonerne ovenfor til at oprette din første gruppeafstemning på under to minutter, eller opret en bookingside, der automatisk tager højde for tidszoner og videolinks for hver enkelt klient. En selvstændig karrierecoach, der fjerner problemerne med tidsplanlægningen, fastholder flere klienter, starter flere sessioner til tiden og bruger mindre tid på e-mails. Prøv det gratis i dag.