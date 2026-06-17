Ein Karrierecoaching ist eine strukturierte, fortlaufende Dienstleistung, bei der ein Coach Klienten bei der Jobsuche, bei Karrierewechseln, bei Gehaltsverhandlungen und bei der Erreichung beruflicher Entwicklungsziele begleitet. Wenn Sie als Einzelunternehmer im Bereich Karrierecoaching tätig sind, können Sie Ihre abrechnungsfähigen Stunden am schnellsten sichern, indem Sie Klienten die Möglichkeit geben, Termine in ihrer eigenen Zeitzone selbst zu buchen. Die Buchungsseite von Doodle erkennt automatisch die lokale Zeitzone jedes Besuchers, sodass sowohl ein Kunde in Tokio als auch ein Kunde in Toronto Termine in ihrer jeweiligen lokalen Zeit anzeigen sehen – und nicht in Ihrer. Diese eine Funktion beseitigt das häufigste Problem bei der Terminplanung in einer global tätigen Karriereberatungspraxis, noch bevor es auftritt.

🎯 Die tatsächlichen Kosten, die durch Zeitzonenverwirrung in einer Karriereberatungspraxis entstehen

Wenn ein selbstständiger Karrierecoach eine statische Liste mit verfügbaren Terminen veröffentlicht, muss jeder internationale Kunde im Kopf nachrechnen. Ein Termin, der als „15:00 Uhr“ ohne Angabe der Zeitzone aufgeführt ist, ist mehrdeutig. Kunden raten, rechnen sich vergaloppieren oder verzichten ganz auf die Buchung. Die Folge sind versäumte Sitzungen, unangenehme E-Mails zur Terminverschiebung und ein professionelles Image, das nicht der Qualität Ihres Coachings entspricht.

Das Problem verschärft sich noch, wenn ein selbstständiger Karrierecoach auf mehreren Kontinenten tätig ist. Ein Kunde in Singapur, ein Kunde in Berlin und ein Kunde in Chicago schauen sich jeweils denselben Link an. Ohne automatische Zeitzonenumrechnung wird mindestens einer von ihnen zur falschen Uhrzeit erscheinen. In einer Karriereberatung, die auf Vertrauen und Zuverlässigkeit basiert, untergräbt eine solche Reibung die Beziehung, noch bevor die eigentliche Arbeit überhaupt begonnen hat.

Statische Terminplanungs-Tools, die nur die Ortszeit des Veranstalters anzeigen, sind die eigentliche Ursache. Die Lösung liegt nicht in einer längeren E-Mail, in der die Zeitverschiebungen erklärt werden. Die Lösung ist ein Buchungsprozess, der die Umrechnung für jeden Kunden und bei jeder Buchung nahtlos übernimmt.

🛠 Wie die Buchungsseite von Doodle dieses Problem für einen selbstständigen Karrierecoach löst

Die Buchungsseite von Doodle ist genau für diesen Fall konzipiert. Ein selbstständiger Karrierecoach legt seine Verfügbarkeit einmalig fest, teilt einen einzigen Link, und jeder Kunde, der diesen Link öffnet, sieht die freien Termine automatisch in seine eigene Ortszeit umgerechnet. Es sind keine Anweisungen erforderlich. Ein Hinweis wie „Bitte beachten Sie, dass es sich um Eastern Time handelt“ ist nicht nötig.

Die automatische Zeitzonenerkennung erfolgt auf Browserebene. Wenn ein Kunde in Nairobi einen Buchungslink für eine Karrierecoaching-Sitzung öffnet, wird die Zeitzone seines Geräts ermittelt und alle Termine werden in Ostafrikanischer Zeit angezeigt. Wenn ein Kunde in São Paulo denselben Link öffnet, sieht er die Zeit in Brasília. Der Kalender des Coaches bleibt dabei stets auf die Ortszeit des Coaches eingestellt.

Auch Videokonferenzen werden im selben Schritt abgewickelt. Die Buchungsseite von Doodle ist direkt mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integriert. Sobald ein Kunde einen Termin bestätigt, wird der Videolink automatisch generiert und in die Bestätigung eingefügt. Ein selbstständiger Karrierecoach muss keinen Zoom-Link in eine Folge-E-Mail kopieren und einfügen oder manuell einen Google Meet-Termin erstellen. Die Sitzung ist sofort nach der Buchung bereit für die Teilnahme.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt Pufferzeiten zwischen den Terminen, was in einer Karriereberatungspraxis wichtig ist, in der aufeinanderfolgende Termine keinen Spielraum lassen, um Notizen zu machen oder sich auf den nächsten Klienten vorzubereiten. Wenn man nach jedem Termin einen Puffer von 10 oder 15 Minuten festlegt, sorgt der Kalender automatisch dafür, dass diese Grenze eingehalten wird.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt zudem individuelle Fragen zur Erfassung neuer Kunden, sodass ein selbstständiger Karrierecoach neue Kunden bereits vor der ersten Sitzung zu ihrer aktuellen Position, ihrer Zielbranche oder ihrem Hauptziel befragen kann. Diese Informationen gehen zusammen mit der Buchung ein und nicht erst in einem separaten Erfassungsformular, das nachträglich versendet wird.

⚙️ Praktische Details, die jeder Solo-Karrierecoach festlegen sollte

Es dauert weniger als 20 Minuten, bis die Buchungsseite für Ihre Karriereberatung voll funktionsfähig ist. Hier erfahren Sie, welche Einstellungen Sie nacheinander vornehmen müssen.

Verbinden Sie Ihren Kalender. Die Buchungsseite von Doodle lässt sich mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender verknüpfen. Durch die Verknüpfung Ihres Hauptkalenders werden bestehende Termine automatisch blockiert. Ein selbstständiger Karrierecoach, der um 14:00 Uhr einen Zahnarzttermin oder ein privates Telefonat hat, wird diesen Termin niemals versehentlich einem Kunden anbieten.

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten und Pufferzeiten fest. Legen Sie die Zeiten fest, zu denen Sie Karrierecoaching-Sitzungen anbieten. Planen Sie vor und nach jeder Sitzung Pufferzeiten ein. So sichern Sie sich Ihre Vorbereitungszeit und Ihre Erholungszeit – beides ist wichtig, wenn Sie eine Karrierecoaching-Praxis alleine und ohne Assistent führen.

Fragen zur Aufnahme hinzufügen. Nutzen Sie die benutzerdefinierten Fragen von Doodle auf der Buchungsseite, um vor jeder Sitzung die benötigten Informationen zu erfassen. Zu den typischen Fragen für eine Karriereberatung gehören die aktuelle Berufsbezeichnung, die Berufserfahrung in Jahren und die konkrete Herausforderung, die der Kunde angehen möchte. Dies ersetzt ein separates Anmeldeformular und sorgt dafür, dass alle Informationen an einem Ort gesammelt werden.

Wählen Sie Ihre Videoplattform aus. Wählen Sie zwischen Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams. Ganz gleich, welche Plattform Ihre Kunden bevorzugen oder welche Sie standardmäßig nutzen – der Link wird automatisch generiert und jeder bestätigten Buchung beigefügt.

Teile den Link. Veröffentlichen Sie den Link auf Ihrer Website, in Ihrer E-Mail-Signatur, auf LinkedIn oder überall dort, wo Kunden Sie finden. Jeder Kunde, der darauf klickt, sieht Ihre Verfügbarkeit in seiner eigenen Zeitzone, ohne dass er dafür zusätzliche Schritte unternehmen muss.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt mit einem Premium-Konto eine unbegrenzte Anzahl von Terminen. Das bedeutet, dass ein selbstständiger Karrierecoach, der verschiedene Dienstleistungen anbietet (Kennenlerngespräche, umfassende Coaching-Sitzungen, Lebenslauf-Checks), für jede Dienstleistung eine eigene Buchungsseite erstellen kann, ohne an eine Obergrenze zu stoßen.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für die Karriereberatung

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Terminplanung für den Workshop zur beruflichen Neuorientierung in der Gruppe Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie den Termin aus, der am besten in Ihren Zeitplan passt.

Kennenlerngespräch für neue Coaching-Kunden Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin für Ihr kostenloses 30-minütiges Einführungsgespräch aus.

Strategiesitzung zur Gehaltsverhandlung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin aus, um gemeinsam Ihre Verhandlungsstrategie auszuarbeiten.

Überprüfung des Lebenslaufs und des LinkedIn-Profils Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin aus, um Ihre Bewerbungsunterlagen zu überprüfen und zu optimieren.

Intensivkurs zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Stimmen Sie für Ihren bevorzugten Termin für eine intensive Interviewvorbereitung ab.

✅ Was Doodle für die Karriereberatung bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Automatische Erkennung der Zeitzone auf der Buchungsseite 🟩 Kunden sehen die Termine automatisch in ihrer Ortszeit Videolinks: Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams 🟩 Wird bei der Buchungsbestätigung automatisch angehängt Kalendersynchronisierung (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Blockiert bestehende Termine in Echtzeit Individuelle Fragen zur Buchung auf der Buchungsseite 🟩 Kundenkontext vor der ersten Sitzung erfassen Pufferzeiten zwischen den Sitzungen 🟩 Schont die Vorbereitungs- und Erholungszeit Markenauftritt (Logo und Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Zahlungsabwicklung über Stripe 🔜 Auf der Roadmap SMS- oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Sehen meine internationalen Kunden meine Verfügbarkeit in ihrer eigenen Zeitzone, oder müssen sie diese manuell umrechnen? A: Die Buchungsseite von Doodle nutzt die automatische Zeitzonenerkennung, sodass jeder Kunde, der Ihren Link öffnet, Ihre verfügbaren Termine in seiner Ortszeit angezeigt bekommt. Ein Kunde in Sydney und ein Kunde in London sehen dieselben Verfügbarkeiten, jeweils in ihrer eigenen Zeitzone. Eine manuelle Umrechnung ist auf keiner Seite erforderlich.

F: Mit welchen Videoplattformen lässt sich die Buchungsseite von Doodle verknüpfen? A: Die Buchungsseite von Doodle ist mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integriert. Wenn ein Kunde eine Sitzung bucht, wird der Videolink automatisch generiert und in die Buchungsbestätigung eingefügt. Ein selbstständiger Karrierecoach muss nach der Buchung keinen separaten Link mehr versenden.

F: Kann ich meinen Kunden bei der Buchung Fragen stellen, damit ich gut vorbereitet zu jeder Karriere-Coaching-Sitzung erscheinen kann? A: Ja. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Fragen zur Erfassung der Kundendaten. Ein selbstständiger Karrierecoach kann beispielsweise nach der aktuellen Position des Kunden, der Zielbranche oder der konkreten Herausforderung fragen, die dieser angehen möchte. Die Antworten werden zusammen mit der Buchungsbestätigung übermittelt, sodass Sie bereits vor Beginn der Sitzung über den entsprechenden Kontext verfügen.

F: Benötige ich ein Doodle-Konto, um die Buchungsseite für meine Karriereberatungspraxis nutzen zu können? A: Ja, für die Erstellung und Verwaltung einer Buchungsseite ist ein Doodle-Konto erforderlich. Ihre Kunden benötigen kein Konto, um Ihre Verfügbarkeit einzusehen oder einen Termin zu buchen, aber Sie als selbstständiger Karrierecoach benötigen ein Konto, um Ihren Terminplanungslink einzurichten und zu verwalten.

👉 Sind Sie bereit, Ihre Karriereberatung zu vereinfachen?

Nutzen Sie die oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als zwei Minuten zu starten, oder richten Sie eine Buchungsseite ein, die Zeitzonen und Videolinks für jeden Kunden automatisch verwaltet. Ein selbstständiger Karrierecoach, der Terminplanungsprobleme beseitigt, bindet mehr Kunden an sich, beginnt mehr Sitzungen pünktlich und verbringt weniger Zeit mit E-Mails. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.