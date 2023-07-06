Co je to obhajoba diplomové práce?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to diplomová práce?
Zjednodušeně řečeno, diplomová práce je akademický text, který představuje originální myšlenku a argumenty k jejímu odůvodnění. Nejčastěji se spojuje s dokončením doktorského studia, ale v některých zemích může být vyžadována i pro magisterské a jiné postgraduální studijní programy.
V závislosti na oboru studia se může lišit délkou. Obecně však bude obsahovat několik kapitol, které nastíní názor autora a argumenty, jimiž jej podkládá.
Hlavním důvodem pro vypracování diplomové práce je přinést jedinečný příspěvek do daného oboru. Musí být podložena důkladným výzkumem a jasně sdělovat své závěry.
Co je to obhajoba diplomové práce?
Nestačí jen napsat diplomovou práci. Musí také obstát při přezkoumání odborníky z daného oboru. Jak název napovídá, k tomu dochází právě při obhajobě diplomové práce.
Obvykle se na zasedání sejde komise odborníků z daného oboru, kteří posoudí, zda diplomová práce splňuje požadavky pro udělení akademického titulu. Student tak má možnost prezentovat své závěry, odpovídat na otázky a vyvracet kritické připomínky.
Během schůzky student obvykle prezentuje své závěry strukturovaným způsobem. Může k tomu použít snímky nebo jinou vizuální pomůcku. Obvykle se od něj očekává, že o daném tématu bude hovořit podrobně, takže tato první fáze schůzky může snadno trvat hodinu i déle.
Následují otázky z panelu. Každý člen si vyhradí čas na vyjasnění konkrétních oblastí nebo požádá o podrobnější vysvětlení. Od studenta se také může očekávat, že obhájí svou metodiku, analýzu a závěry.
Hlavním účelem obhajoby diplomové práce je zajistit, aby výzkum byl originální a aby měl dostatečnou kvalitu pro udělení akademického titulu.
Jak zorganizovat obhajobu diplomové práce
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