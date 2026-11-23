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Tvůj Den díkůvzdání,naplánovaný mezi schůzkami
Zjisti, jak vtěsnat pět dní schůzek do poloviny času a ještě si najít čas na sváteční večeři na Den díkůvzdání!
Vytvořeno člověkem s pomocí AI
Před pár týdny jsem byl u hovoru s asistentkou vedení z USA. Ke konci nás přátelsky upozornila:
„V týdnu Dne díkůvzdání nemá nikdo pořádně čas.“
Už dříve v tom hovoru vysvětlovala, jak získává odpovědi od lidí, kteří nekontrolují e-mail. V pátek jim řekne, že ve středu rozhodne.
To je týden Dne díkůvzdání ve dvou větách. Pět dní práce natlačených do dvou a půl, jako příruční zavazadlo, které nejde úplně zapnout. A někde v těch dnech je ještě potřeba naplánovat samotný svátek: kdo bude hostit, který večer se hodí na Friendsgiving, tedy Den díkůvzdání s přáteli, a kdo přinese koláč.
Vidím to takhle: takové plány vznikají v telefonu, během 20 minut mezi jednou schůzkou a další. Tento týden jde tedy o to, aby těch 20 minut stálo za to.
Tady ve Velké Británii se Den díkůvzdání vůbec neslaví. Sleduji to jen z povzdálí a trochu závidím ten prodloužený víkend.
Právě k tomu je aplikace Doodle. Přináší Doodle Time OS do tvého telefonu: ranní přehled ti ukáže, kde máš volná okna, a každé řešení, od skupinové ankety po „Running late“, je na jedno klepnutí. Takhle s ní proběhne týden Dne díkůvzdání, den po dni.
- Pondělí Přehled týdne: ranní přehled, označené kolize, denní limit schůzek
- Úterý Pošli anketu: skupinová anketa z 20minutového volného okna
- Středa Rezervuj na cestách: nejlepší termín zarezervovaný, „Running late“
- Čtvrtek Vypni: nepřítomnost a „Protect“
Data Doodle
Proč je týden Dne díkůvzdání tak krátký?
Protože z velké části opravdu je. Podle vlastních dat Doodle klesne aktivita v USA ve středu před Dnem díkůvzdání na 45 % běžné středy a na samotný Den díkůvzdání na 10 %, tedy na desetinu běžného čtvrtka. Týden táhnou pondělí a úterý s 82 % a 75 % běžné úrovně.
Podíval jsem se, kolik organizátorů v jednotlivých zemích mělo v každý den týdne Dne díkůvzdání 2025 zarezervovanou schůzku nebo odpověď v anketě, ve srovnání s běžným týdnem téhož podzimu.
Pátek se s 13 % sotva zvedne a v neděli je týden zase skoro v normálu. V Kanadě, ve Velké Británii a v Německu dosahuje tentýž čtvrtek téměř 90 % běžné úrovně. Pokud tvůj tým působí v několika zemích, polovina pracuje, zatímco druhá polovina krájí krocana.
Nejde o výjimku. Týden Dne díkůvzdání 2024 vypadal skoro stejně: středa na 49 %, čtvrtek na 10 %.
Týden má tedy dva a půl pracovního dne a Friendsgiving pořád nemá termín. Začíná se v pondělí ráno.
Data Doodle. Každý sloupec je počet organizátorů jednajících z dané země, jejichž schůzka byla ten den zarezervována nebo jejichž anketa, přihlašovací listina či sezení získaly účastníka, vyjádřený jako procento stejného dne v týdnu ve čtyřech běžných týdnech mezi 20. říjnem a 21. listopadem 2025. Pouze relativní údaje.
Pondělí ráno
Kolik schůzek se snažíš vměstnat?
Nejspíš víc, než se do týdne vejde. V průzkumu z roku 2022 mezi 632 zaměstnanci zjistil organizační psycholog Steven Rogelberg, že lidé mají v průměru téměř 18 schůzek týdně, celkem asi 18 hodin. V běžném týdnu je to už tak natěsno. V týdnu o dvou a půl dnech se to nevejde. (Rogelberg, 2022)
Stejná studie přináší i dobrou zprávu. Na otázku, kterých schůzek se nutně musí zúčastnit, lidé vybrali asi 12. Zbylých 5,3 schůzky týdně, tedy 5,7 hodiny, mohli vynechat.
Aplikace Doodle se otevře stručným přehledem ještě před začátkem dne: kolik máš schůzek, tvoje úkoly, čas na soustředění a kdy začíná první schůzka. V pondělí ráno se z přehledu dozvíš, jak plný ten týden doopravdy je.
Přehled: celý den shrnutý ještě předtím, než začne.
Když se dvě schůzky překrývají, Doodle označí kolizi na kartě „Now“. Jednu odmítni nebo ji přesuň přímo ze schůzky, než skončíš ve špatné místnosti.
Kolize označená na kartě „Now“, připravená k vyřešení přímo ze schůzky.
V pondělí v poledne už víš, jak týden vypadá: 8 schůzek, jedna vyřešená kolize a nikde žádné jasné místo, kde naplánovat večeři pro osm lidí.
Pondělí odpoledne
Které schůzky můžou počkat do prosince?
Každá schůzka, která neprojde jednoduchým testem o třech otázkách. Šablona flexibilního řízení času od Chartered Management Institute se ptá: Má schůzka jasný program? Je potřeba tvůj vstup? A proběhla by i bez tebe? Pokud zní odpovědi ne, ne a ano, může počkat na další týden. (CMI)
Většina z nás ví, které schůzky to jsou. Těžší je podle toho jednat. Rogelberg zjistil, že lidé přijímají 83 % pozvánek, které dostanou. Odmítnout by chtěli 31 %, ale odmítnou jen 14 %.
Právě tady pomůže denní limit schůzek. Nastav si ho v aplikaci Doodle, a jakmile ho dosáhneš, nové pozvánky se za tebe odmítnou podle pravidel, která si nastavíš. Zablokuj si v pondělí a v úterý čas na soustředění na práci, která musí být hotová před svátkem, a Doodle ochrání i ten.
Limit dosažen: nové pozvánky se odmítají podle tvých pravidel.
Se zapnutým limitem má úterý volné okno: 20 minut v 11:40, mezi stand-upem a hovorem s klientem. Právě to využiješ.
Úterý
Jak naplánovat svátek ve volných oknech?
Pošli mezi schůzkami z telefonu skupinovou anketu a dej lidem termín. Stačí na to jedno 20minutové volné okno: přidej přátele, vyber tři večery a anketa je na cestě. Udělej to jako ta asistentka vedení. Pošli ji v úterý a všem řekni, že ve středu rozhodneš.
Vyber pár termínů a skupinová anketa je na cestě.
Plánování na poslední chvíli je dnes běžné. Podle Work Trend Index 2025 od Microsoftu se každá desátá plánovaná schůzka rezervuje na poslední chvíli. Friendsgiving zorganizovaný v úterý na následující víkend do toho přesně zapadá. (Microsoft, 2025)
Řekla nám, že nejraději má chvíli, kdy anketa ukáže, který termín vyhrál, takže nemusí procházet 25 různých termínů. Na Friendsgiving přijde méně hostů, ale platí stejné pravidlo.
Teď mají všichni čas hlasovat do středy. Ve středu taky letíš.
Středa
Co když se ve středu zpozdíš?
Zarezervuj vítězný termín z ankety a zbytek nech na „Running late“. Ve středu už jsou hlasy odevzdané a Doodle označí nejlepší termín, takže ho zarezervuješ z telefonu mezi bezpečnostní kontrolou a nástupem do letadla. Pokud ti hovor v 15:00 začíná, zatímco ještě stojíš ve frontě, jedno klepnutí dá vědět správným lidem.
Hlasy jsou sečtené: vyhrává neděle, připravená k rezervaci.
„Running late“ vybere lidi ze schůzky, zeptá se, o kolik se zpozdíš, a napíše za tebe zprávu. V den cesty je to o jeden e-mail psaný palci méně.
„Running late“: komu dát vědět, o kolik se zpozdíš, zpráva napsaná.
Zarezervováno, s dnem rezervy. Zbývá jen čtvrtek.
Čtvrtek
Jak ve čtvrtek opravdu vypnout?
Než odjedeš, nastav si nepřítomnost s krátkou odpovědí a datem návratu. Zatímco jsi pryč, „Protect“ za tebe odmítá nové pozvánky podle pravidel, která si nastavíš, takže další pondělí nezačne hromadou schůzek, které ti někdo přes svátky naplánoval.
Anketa je hotová, Friendsgiving je v kalendáři a na čtvrtek zbývá už jen krocan.
Časté dotazy
Ano. Podle dat Doodle byla aktivita v USA ve středu před Dnem díkůvzdání 2025 na 45 % běžné středy a na samotný Den díkůvzdání na 10 % běžného čtvrtka. Týden Dne díkůvzdání 2024 vypadal stejně.
Takový byl ten týden. Pět dní natlačených do dvou a půl, anketa poslaná z volného okna mezi schůzkami, večeře zarezervovaná u gatu. Příruční zavazadlo se nakonec zapnout dalo. Pokud tvůj tým tenhle tanec předvádí každou sváteční sezónu, rád ti ukážu, jak ho Doodle může ulehčit.
Užij si prodloužený víkend.Domluv si ukázku
Já tu zůstanu a pořád budu trochu závidět.
Obrazovky ukazují ukázková data a obrazovky s Friendsgivingem byly pro tento příběh upraveny.
Zdroje
- 1.Steven G. Rogelberg (UNC Charlotte), The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022
- 2.Microsoft WorkLab, Work Trend Index special report: Breaking down the infinite workday, 2025
- 3.Chartered Management Institute, Flexible time management (šablona)
- 4.Data Doodle: aktivita organizátorů podle zemí, týdny Dne díkůvzdání 2024 a 2025, ve srovnání s běžnými týdny
Tvůj Partner in Time, i v krátkých týdnech.
Podívej se, jak Doodle plánuje, rezervuje a chrání čas tvého týmu, ať jsi kdekoli.