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Vedoucí produktového marketingu
Chirag Harendra
Chirag je vedoucím produktového marketingu ve společnosti Doodle. Více než 15 let vedl strategii uvádění produktů na trh pro cloudové a podnikové SaaS společnosti.
Ve společnosti Doodle píše články o datech: na výzkumu založené příspěvky o tom, kam mizí čas týmů, často s kalkulačkou, aby si čtenáři mohli sami spočítat čísla za svůj týden.
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