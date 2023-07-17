Co je to zasedání pracovní skupiny?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to pracovní skupina?
Pracovní skupiny jsou týmy složené obvykle z odborníků v konkrétních oblastech, kteří se spojili za účelem dosažení konkrétního cíle. Obvykle se po splnění zadaného úkolu rozpustí.
Například pracovní skupina zřízená za účelem hledání nových kanceláří pro společnost může zahrnovat makléře komerčních nemovitostí, odhadce, člena představenstva, administrátora a osobu, která ví, co organizace potřebuje. Každý člen týmu musí splnit svůj konkrétní úkol.
Pracovní skupiny využívají různé organizace, a proto mají nejrůznější podoby a velikosti. Hlavní je zajistit, abys měl pro daný úkol ty správné lidi. Příliš mnoho lidí, zejména pokud nepřispějí k tvému konečnému cíli, práci jen zpomalí.
Co se děje na schůzi pracovní skupiny?
Schůzky pracovních skupin jsou klíčové pro dosažení konečného cíle. Jsou totiž základem pro budování vztahů, učení, řešení problémů, urovnávání konfliktů, inovace a oslavování úspěchů.
Setkání pracovní skupiny by mělo být příjemným prostorem, kde se aktivně podporuje předkládání nápadů a připomínek.
Když se schůzka chystá, je dost možné, že se všichni navzájem neznají. Začni něčím na prolomení ledů, aby se všichni mohli představit a zbavit se případné nervozity.
Snaž se zajistit, aby se tvá pracovní skupina scházela pravidelně. Může to být jednou za měsíc nebo každý týden. Pokud si každý týden vyhradíš stejný den a čas, bude pravděpodobnější, že se schůzky skutečně uskuteční.
Jelikož každý člen pracovní skupiny je zde kvůli své vlastní oblasti odbornosti, střídejte se v tom, že obejdete místnost a nechte každého informovat o svém pokroku a o tom, zda má nějaké překážky.
Zajisti, aby si někdo dělal poznámky, a když se schůzka chýlí ke konci, rozhodni, jaké úkoly je třeba splnit před další schůzkou. To může znamenat menší pracovní schůzku pouze s několika členy. V takovém případě s nimi vždy následně komunikuj.
Jak plánuješ schůzky své pracovní skupiny?
Tvůj pracovní tým bude pravděpodobně složen z lidí z různých částí tvé firmy nebo možná i z externích zdrojů. Najít pravidelný čas, kdy se všichni mohou sejít, může být výzvou, ale právě v tom ti pomůže Doodle .
S naší skupinová anketa můžeš sestavit pracovní skupinu během chvilky. Stačí vybrat časové rozmezí, kdy máš čas, a poslat ho účastníkům. Ti si vyberou, co jim vyhovuje, a během několika minut budeš mít stanovený termín.
A Doodle Professional Plán Team také pomůže posunout tvou pracovní skupinu na vyšší úroveň. Každý člen se bude moci setkat jedna na jednu navzájem nebo s externími partnery, vytvářet neomezený počet rezervační stránky pro automatizaci svého rozvrhu a také přidat firemní branding do pozvánek na schůzky.
Doodle ti umožní dát dohromady pracovní skupinu pouhými několika kliknutími. Žádné e-mailové přeposílání, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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