Zpráva o stavu schůzek 2023
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Schůzky jsou součástí života. Ať už se živíš čímkoli, je nepravděpodobné, že bys během své kariéry obešel bez nich. Ať už jde o týdenní schůzka, neformální setkání nebo, v poslední době, virtuální schůzky – je téměř nemožné se jim vyhnout.
Jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě pomáhá Doodle každý den milionům lidí najít ideální čas na schůzku.
Více než 70 procent uživatelů, kteří navštěvují Doodle, tak činí proto, aby jim to pomohlo v jejich profesním životě. Z této skupiny vynikají jako početné skupiny podnikatelé, vedoucí pracovníci a asistenti vedení.
Tito lidé působili především v Severní Americe a Evropě – a také na několika vybraných místech v jiných částech světa.
S ohledem na to jsme oslovili dva a půl tisíce těchto uživatelů, abychom mohli sestavit závěry této zprávy. Naši analýzu podpořila Škola aplikované psychologie při Curyšské univerzitě aplikovaných věd.
Údaje v následující zprávě byly statisticky ověřeny, a to především pomocí chí-kvadrátových testů. Všechny uvedené výsledky jsou statisticky významné. Aby byla tato zpráva pro čtenáře přehlednější, upustili jsme od uvádění statistických údajů, které jsou však k dispozici. Pojďme se tedy dozvědět více o tom, co se děje ve světě schůzek v roce 2023.
Světové trendy
Zatímco během pandemie COVID-19 jsme byli svědky sbližování stylů pořádání schůzek, nyní se zdá, že mezi Severní Amerikou a Evropou narůstají rozdíly. Podívejme se na to blíže.
Plánování dopředu:
Více než polovina schůzek (55 procent) v Severní Americe se organizuje s předstihem od jednoho týdne do jednoho měsíce. Naproti tomu v Evropě je to 40 procent.
Téměř polovina (46 procent) všech evropských schůzek se organizuje s více než měsíčním předstihem.
Účastníci:
Evropa i Severní Amerika se shodují na nejoblíbenějším rozmezí velikosti schůzek.
Setkání se šesti až deseti účastníky tvořila 43 procent všech rezervovaných schůzek v Severní Americe. V Evropě byl tento podíl téměř stejný, a to 42 procent.
Skupinové schůzky se třemi nebo více účastníky tvořily největší podíl schůzek po celém světě a předstihly ty, kteří plánovali schůzky jeden na jednoho.
To je pravděpodobně proto, že po pandemii COVID-19 došlo k návratu k „normálnějším“ pracovním návykům.
Během pandemie, kdy byli mnozí lidé nuceni pracovat z domova, jsme zaznamenali znatelný nárůst počtu lidí, kteří organizovali například konzultace o duševním zdraví a virtuální setkání, která probíhala jeden na jednoho, protože je nemohli uskutečnit osobně.
Vzhledem k tomu, že omezení týkající se schůzek se rychle stávají vzdálenou vzpomínkou, vrací se individuální setkání na úroveň z doby před pandemií.
Doba trvání:
V Severní Americe trvala více než polovina (55 procent) schůzek mezi 30 minutami a jednou hodinou. 40 procent schůzek trvalo déle než hodinu.
V Evropě naopak téměř dvě třetiny (67 procent) schůzek trvaly déle než jednu hodinu. Druhou nejčastější délkou trvání bylo 30 minut až jedna hodina, což představovalo přibližně 29 procent schůzek.
Umístění:
V souladu s trendem posledních let, virtuální schůzky stále nejčastější formou setkávání v Severní Americe.
42 procent schůzek se tam konalo výhradně online. Hybridní schůzky (kde se setkávali účastníci osobně i ti, kteří se připojili na dálku) byly s 38 procenty na druhém místě.
Evropa se vrátila k situaci před pandemií COVID-19 rychleji.
Osobní setkání byla nejčastější a tvořila necelou polovinu všech setkání (44 procent). Čtvrtina setkání byla hybridní a pouze asi pětina (21 procent) se konala čistě online.
Vzhledem k tomu, že všechny tyto formáty jsou dnes běžné, Doodle ti pomůže zorientovat se v tomto novém plánování složitostí.
Možná patříš mezi ty, kteří uvažují o kombinaci online a osobních schůzek. Například chceš, aby se kolegové ze zahraničí zapojili do firemních akcí. Skupinové ankety ti to usnadní.
Mohou také zvýšit produktivitu, být nákladově efektivnější, pomoci firmám dosáhnout ekologických cílů a snadno sjednotit názory všech zaměstnanců.
Kdo organizuje nejvíce schůzek?
Plánování možná není něco, co milujeme, ale je to něco, co musíme všichni dělat. Podařilo se nám zjistit, kdo organizuje nejvíce schůzek.
V rámci našeho průzkumu jsme hovořili s asistenty vedení, podnikateli a vedoucími pracovníky.
Asistenti vedení měli tendenci organizovat větší schůzky. 28 procent všech akcí, které zorganizovali, bylo pro více než 10 lidí.
Porovnej to s podnikateli, u nichž pouze 16 procent zarezervovaných schůzek bylo pro více než 10 lidí.
Většina schůzek rezervovaných administrátory (50 procent) a vedoucími pracovníky (56 procent) byla domluvena s více než týdenním předstihem.
Podnikatelé naopak domlouvají mnohem více schůzek s méně než šesti dny předem (35 procent) ve srovnání s administrativními pracovníky (kteří ve stejném období domlouvají pouze kolem 19 procent).
Několik zajímavých faktů o schůzkách
Když se na chvíli zaměříme na to, kde a kdo schůzky organizuje, zde je několik zajímavých trendů ve světě schůzek.
Čím později pozvánku rozešleš, tím kratší bude schůzka.
Pokud jsou lidé pozváni s více než měsíčním předstihem, schůzky často trvají déle než hodinu, zatímco pokud jsou pozváni během týdne, trvají schůzky nejčastěji mezi 30 a 60 minutami.
Čím delší je schůzka, tím větší je pravděpodobnost, že se bude konat na fyzickém místě.
63 procent schůzek, které trvaly déle než hodinu, se konalo osobně. Naproti tomu více než polovina (56 procent) online schůzek trvala mezi 30 minutami a hodinou.
Čím více lidí se schůzky účastní, tím déle trvá.
Když se sešli jen dva lidé, pouze 15 procent schůzek trvalo déle než hodinu. Když se zúčastnilo více než 10 lidí, 64 procent schůzek trvalo déle než 60 minut.
Nástroje pro plánování usnadňují organizaci všech typů schůzek.
44 procent organizátorů hybridních schůzek a 38 procent organizátorů online schůzek použilo Doodle k nalezení a domluvení termínu.
Pomohlo to i při větších schůzkách. 68 procent schůzek, kterých se zúčastnilo pět nebo více lidí, využilo Doodle ke koordinaci organizace akce.
Všichni mluví o umělé inteligenci… jakou roli v tom hraje automatizace?
Bylo by chybou mluvit letos o technologiích pro plánování a nezmínit umělou inteligenci.
Rok 2023 se vyznačoval tím, jak rychle a výrazně se prosadila umělá inteligence. To samozřejmě není ojedinělý jev a vedlo to k prolínání mnoha věcí, které nám usnadňují pracovní život.
Umělá inteligence nám především umožnila využívat automatizaci více než kdykoli předtím.
Od náročných obchodních rozhodnutí až po tvorbu obsahových kalendářů – úkoly, které dříve trvaly hodiny nebo dokonce dny, lze nyní zvládnout za zlomek času.
Díky tomu je také ještě snazší pracovat na dálku. Podívejme se na to z hlediska plánování. Pokud si dokážeš automatizovat kalendář, můžeš se soustředit na důležitější úkoly a optimalizovat svou produktivitu.
Automatizace však pomáhá jen tehdy, pokud tvůj nástroj dokáže držet krok – a mnoho týmů zjišťuje, že jejich kalendář to nedokáže. Tady jsou 3 momenty, kdy ti kalendář přestane stačit, od fází růstu náročných na koordinaci až po projekty s umělou inteligencí, které vyžadují čas vyhrazený výhradně pro soustředěnou práci.
S blížícím se koncem roku 2023 lze s jistotou říci, že se naše kultura schůzek neustále mění.
Ať už se chceš setkat z jakéhokoli důvodu, ať už jde o práci nebo o soukromí, Doodle ti to usnadní.
V průměru můžeš ušetřit až 45 minut týdně ve srovnání s ručním plánováním přes e-mail.
Tak to ještě dnes vyzkoušej zdarma.
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