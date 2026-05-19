Jak naplánovat poradní schůzku se startupovým investorem: Průvodce pro zakladatele
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Poradní schůzka pro investory do startupů je strukturované setkání, na kterém zakladatel v počáteční fázi sjednotí investory-poradce, aby se shodli na strategii, zhodnotili ukazatele trakce a navázali nové kontakty. Skutečně nejtěžší je dostat pět poradců do virtuální místnosti. Funkce Skupinová anketa v Doodle podporuje až 1 000 účastníků s automatickou detekcí časových pásem, takže každý poradce vidí navrhované termíny ve svém místním čase a zakladatel se tak může zcela vyhnout práci s tabulkami.
🎯 Proč se plánování poradenských schůzek pro investory do startupů rychle zhroutí
Pro zakladatele SaaS v počáteční fázi začíná každý poradní cyklus stejně: vlákno s odpovědí všem, do kterého se zapojí pět lidí ze San Francisca, Londýna a Singapuru. Někdo je vždy na cestách. Někdo jiný má kolizi v zasedání představenstva. Zakladatel nakonec ručně porovnává kalendáře, znovu navrhuje termíny a ztrácí tři až pět dní na logistiku, která nemá nic společného se skutečným programem jednání.
Problém je systémový. Účastníci poradních schůzek pro investory do startupů jsou lidé s velkou samostatností a vysokými nároky, kteří nevyplní anketu na Doodle, pokud budou muset hádat, jaké časové pásmo měl zakladatel na mysli. Prostě neodpoví, což diskusi zbytečně prodlužuje. Náklady na koordinaci se ještě znásobí, když zakladatel zároveň řeší sprint v rámci získávání finančních prostředků, uvedení produktu na trh nebo náborovou kampaň.
Existují také skryté náklady. Každý den, kdy poradní sbor pro investory do startupů zůstává bez naplánovaných schůzek, je dnem, kdy zakladatel nedostává vřelé představení, zpětnou vazbu k přípravě due diligence ani testování odolnosti při vstupu na trh – což jsou věci, díky nimž má poradní sbor smysl. Problémy s plánováním přímo zpomalují strategický rozmach SaaS společnosti v počáteční fázi.
🛠 Jak skupinová anketa Doodle řeší tento problém pro zakladatele
Řešením je jediná skupinová anketa, ve které zakladatel SaaS v počáteční fázi navrhne užší výběr možných termínů a každý poradce hlasuje o své dostupnosti za méně než dvě minuty. Funkce automatické detekce časových pásem v Doodle automaticky převádí každý časový slot na místní čas každého účastníka, takže poradce v Londýně vidí 9:00 GMT a poradce v San Franciscu vidí 1:00 PST, aniž by zakladatel musel provádět jakýkoli ruční přepočet.
Funkce skupinové ankety Doodle sleduje v reálném čase stav potvrzení účasti a kvora u všech respondentů, takže zakladatel může na první pohled zjistit, zda se čtyři z pěti poradců shodli na termínu ještě předtím, než pátý vůbec otevře odkaz. V okamžiku, kdy se většina shodne, funkce „najít čas“ zobrazí vítězný termín a pozvánka do kalendáře může být okamžitě odeslána, a to v integraci s Google Calendarem, Outlookem nebo Apple Calendarem v závislosti na nastavení každého poradce.
Samotná schůzka, tedy poradní sezení pro investory do startupů, probíhá prostřednictvím jakékoli videoplatformy, kterou si skupina vybere. Doodle je integrován s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže odkaz na videohovor je od začátku vložen do pozvánky v kalendáři a nikdo nemusí ráno před schůzkou shánět přístupový kód. E-mailová připomínka se odesílá automaticky, což zajišťuje, že poradci dodrží své závazky, aniž by zakladatel musel posílat ruční připomínku.
Funkce skupinové ankety v Doodle také podporuje popisy schůzek generované umělou inteligencí (k dispozici v rámci služby Premium), takže zakladatel může vygenerovat stručné shrnutí programu, které se objeví v kalendáři každého poradce a dá jim tak najevo, že tato poradenská schůzka pro investory do startupů je dobře připravená a stojí za jejich čas.
⚙️ Provozní nastavení pro zakladatele SaaS v počáteční fázi
Jakmile má zakladatel účet Doodle, nastavení pracovního postupu pro poradenskou skupinu pro startupy trvá asi deset minut. Začni vytvořením skupinové ankety a navržením čtyř až šesti možných termínů rozložených do dvoutýdenního období. Výběr termínů, které pokrývají úterní až čtvrteční dopoledne podle pacifického času, obvykle zajistí vhodný časový překryv pro poradce z Evropy a asijsko-pacifického regionu, což je nejběžnější rozložení časových pásem pro poradenskou skupinu v počáteční fázi SaaS.
Nastav si délku ankety tak, aby odpovídala typu schůzky. Pravidelná čtvrtletní poradní schůzka investorů se startupem obvykle trvá 60 až 90 minut. Cílená taktická porada zaměřená na konkrétní milník (uzavření kola financování, nová podniková smlouva, změna strategického směru) může trvat 30 až 45 minut. Funkce časových rezerv v Doodle umožňuje zakladateli prodloužit časový blok v kalendáři na obou stranách, což zabraňuje tomu, aby se kalendáře poradců překrývaly kvůli po sobě jdoucím hovorům.
Sdílej odkaz na skupinovou anketu přímo v e-mailové konverzaci nebo ve zprávě na Slacku, kterou zakladatel již používá s poradní skupinou. Žádný poradce nemusí pro hlasování hledat novou platformu; stačí kliknout na odkaz, zkontrolovat místní čas a vybrat si volný termín. Funkce Doodle pro sledování kvora v reálném čase ukazuje zakladateli, který termín vede, takže není třeba čekat na všech pět odpovědí, než začne jednat.
V případě pravidelných porad pro investory do startupů znamená funkce automaticky se opakujících událostí, že zakladatel nastaví frekvenci jednou (měsíčně, čtvrtletně) a Doodle anketu spustí podle plánu, čímž zcela eliminuje náklady spojené s opakovanou koordinací.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradenskou činnost v oblasti startupů
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
Quarterly strategy review
Pre-filled Group Poll, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz jej vlož na stránku Doodle:
Toto je naše poradenská schůzka pro investory do startupů ve 3. čtvrtletí. Budeme se zabývat ukazateli trakce, pipeline a dvěma nejdůležitějšími strategickými sázkami pro příští čtvrtletí. Prosím, hlasujte pro termíny, které vám vyhovují, abychom mohli stanovit čas, který bude vyhovovat všem třem časovým pásmům.
Fundraise readiness check-in
Pre-filled Group Poll, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Připravujeme se na kolo financování série A a potřebujeme rady poradců ohledně prezentace, stanovení ocenění a seznamu cílových investorů. Tato poradenská schůzka pro investory do startupů trvá 60 minut. Vyber si prosím termíny, kdy máš čas, abychom mohli najít vhodný termín ještě před zahájením příprav na roadshow.
New advisor onboarding call
Pre-filled Group Poll, 30 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Vítáme nového člena v poradní skupině investorů do startupů a rádi bychom s ním uspořádali krátký úvodní hovor s celou radou. Jedná se o 30minutové setkání zaměřené na seznámení s kontextem a představení účastníků. Hlasuj pro termíny, které vám vyhovují, a my je potvrdíme, jakmile bude dosaženo kvora.
Přezkum změny strategie uvedení na trh (60 min): Spusť tuto anketu Na základě nejnovějších údajů o odchodu zákazníků přehodnocujeme náš ICP a strategii prodejních kanálů a před vynaložením prostředků bychom rádi získali strukturované rady od poradců. Tato poradenská schůzka pro investory do startupů trvá 60 minut. Prosím, hlasuj o své dostupnosti, abychom se mohli rychle domluvit.
Roční rekapitulace poradního výboru (90 min): Spusť tuto anketu Toto je naše výroční retrospektiva poradního výboru pro investory do startupů. Zhodnotíme milníky uplynulého roku, posoudíme zapojení poradců a stanovíme priority na příštích 12 měsíců. Setkání trvá 90 minut. Vyber prosím všechny termíny, které vám vyhovují, abychom mohli najít nejlepší společný termín pro celou skupinu.
✅ Co Doodle nabízí pro poradenské služby investorům ve startupech
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s více poradci (až 1 000 účastníků)
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Klíčová funkce pro koordinaci poradenství pro investory do startupů
Automatická detekce časového pásma
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Každý poradce vidí termíny ve svém místním čase
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Pozvánka se odešle v okamžiku, kdy bude dosaženo kvora
Integrace videokonferenčních nástrojů (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Odkaz na video vložený do pozvánky
Popisy schůzek s využitím AI
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
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V plánu; v současné době jeden organizátor na jednu anketu
❓ Často kladené otázky
Otázka: Potřebují všichni pět poradců účet Doodle, aby mohli hlasovat v skupinové anketě? Odpověď: Poradci nepotřebují vlastní účet Doodle, aby mohli hlasovat ve skupinové anketě. Zakladatel, který vytváří anketu pro poradce investorů do startupů, však účet Doodle potřebuje. Účastníci obdrží odkaz a mohou hlasovat bez registrace.
Otázka: Jak funguje automatická detekce časového pásma, když jsou poradci rozptýleni po San Franciscu, Londýně a Singapuru? Odpověď: Jakmile každý poradce otevře odkaz na skupinovou anketu, Doodle rozpozná místní časové pásmo jeho zařízení a automaticky zobrazí všechny navrhované termíny v tomto časovém pásmu. Zakladatel SaaS ve fázi seed navrhuje termíny ve svém vlastním časovém pásmu a Doodle se postará o veškeré převody, takže žádný poradce neuvidí nejednoznačný časový posun UTC.
Otázka: Může zakladatel SaaS ve fázi seed využít tuto službu pro opakující se měsíční poradenské hovory, nejen pro jednorázová setkání? Odpověď: Ano. Funkce automaticky se opakujících událostí v Doodle umožňuje zakladateli nastavit frekvenci jednou a automaticky spouštět skupinovou anketu podle tohoto harmonogramu. Tím se eliminuje koordinační zátěž, která by se jinak každý měsíc opakovala v rámci poradenské série pro investory do startupů.
Otázka: Jakou videoplatformu bude používat poradní schůzka investorů startupu? Odpověď: Doodle je integrován s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Zakladatel při vytváření ankety vybere preferovanou platformu a odkaz na videohovor je zahrnut v každé pozvánce do kalendáře, která se rozesílá po potvrzení termínu.
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