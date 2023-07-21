S Doodle snadno vytvoříš šablonu pro plánování
Chceš začít plánovat, ale nevíš, kde začít? Doodle je to pravé – nejoblíbenější kalendář pro plánování schůzek. Pomocí rezervační stránky stačí vyplnit pár údajů a my se postaráme o zbytek. Pak už jen stačí poslat odkaz a lidé si s tebou mohou domluvit termín – ale pouze v době, kdy jsi k dispozici. Doodle je skvělá aplikace pro plánování schůzek v práci i pro domácnost.
Automatizuj si plánování pomocí šablony Doodle
Začni tím, že si vytvoříš účet Doodle a propojíš svůj kalendář (jak na to, ti ukáže naše video výše). Nyní můžeš vytvořit rezervační stránku, která ti automatizuje plánování tím, že ti umožní domlouvat si schůzky s lidmi pouhým odkazem. A co víc, díky propojenému kalendáři rezervační stránka lidem umožní rezervovat si termíny, které se nekříží s událostmi, které již máte naplánované. Úpravy stránky jsou také snadné. Stačí přejít na náš webovou stránku pro plánování, přihlaste se a podle potřeby aktualizujte údaje.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Je snadné se sejít i s velkou skupinou
Díky funkci rezervační stránky můžeš nejen sjednotit lidi, ale díky skupinovým anketám také najít ten nejlepší čas, kdy se může sejít spousta kolegů, přátel a rodiny. Je důležité, abychom si na sebe udělali čas, takže pokud chceš naplánovat oběd s klientem nebo sjednotit lidi na večírek, můžeš vytvořit anketu a najít termín, který vyhovuje všem.
S aplikací Doodle pro plánování schůzekje dokonce možné zapojit kohokoli, kdo žije v zahraničí, a to díky naší integraci se Zoomem.
Jak tedy Doodle usnadňuje plánování s velkou skupinou?
Začni tím, že přejdeš na stránku Doodle a v horní části stránky klikneš na „vytvořit Doodle“. Ujisti se, že jsi přihlášený, aby se zohlednily události, které již máš v kalendáři.
Zadej název, místo konání a případné poznámky k události, o kterých bys chtěl, aby lidé věděli. Dále přidej časy, kdy máš čas. Nezapomeň uvést spoustu možností, aby měli účastníci větší šanci najít si vhodný termín.
Na závěr si anketu přizpůsob tak, abys dosáhl požadovaných výsledků. Vyber možnost „ano“, „ne“ nebo v případě potřeby omez možnosti účastníků či anketu skryj. Skryté ankety jsou skvělé, pokud chceš zachovat anonymitu účastníků. K dispozici je také několik možností v Doodle Professional , jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
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