Co je to hodnotící schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to hodnotící schůzka?
Hodnotící schůzka je příležitostí pro účastníky, aby zhodnotili projekt nebo událost a poskytli zpětnou vazbu. Cílem hodnotících schůzek je zhodnotit výkon (na osobní i firemní úrovni) a zamyslet se nad tím, jak se v budoucnu zlepšit.
Ačkoli mohou existovat různé typy hodnotících schůzek, většina z nich se zabývá výkonem a způsoby, jak jej zlepšit. Všechny organizace si udržují správný směr tím, že vyhodnocují každou novou strategii a sledují pokrok svých zaměstnanců.
Hodnotící schůzky jsou klíčové pro diskusi a analýzu konkrétního období a dosaženého pokroku. Můžeš se rozhodnout, zda budeš hodnotit výkon, strategie nebo chod firmy. Ačkoli se styly hodnocení mohou lišit, důležité je zamyslet se nad tím, co se povedlo, co ne a co by se dalo zlepšit.
Nezapomeň také zdokumentovat schůzku, aby bylo možné rozhodnutí realizovat a poskytnout zpětnou vazbu těm, kteří se jí nezúčastnili.
Jak pořádáš hodnotící schůzku?
V první řadě záleží na tom, co hodnotíš. Hodnocení zaměstnanců se bude lišit od strategického hodnocení. Připrav si, co budeš hodnotit. Projdi si potřebné dokumenty, které zaznamenávají výkonnost, a pořiď si poznámky o tom, o čem budeš na schůzce mluvit.
Cílem těchto setkání je pomoci firmám optimalizovat jejich výkonnost tím, že projdou všechny přístupy, které dosud použily, a určí, který z nich funguje nejlépe.
Schůzky zaměřené na hodnocení výkonu nabízejí příležitost zamyslet se nad osobním kariérním rozvojem a poskytnout zaměstnancům vedení a podporu. Cílem je motivovat a inspirovat zaměstnance k učení a růstu.
Měli byste zvážit rozdělení schůzky do konkrétních oblastí. Například výkonnost zaměstnanců, bezpečnostní protokoly nebo otázky týkající se vedení. To vám i účastníkům usnadní soustředit se na dané téma a pochopit klíčové body.
Pořádání hodnotící schůzky má několik výhod, ale tou největší je pravděpodobně možnost poučit se z věcí, které nešly úplně podle plánu, a příště je vylepšit.
Pokud je toho hodně k projednání, zvaž rozdělení tématu do několika schůzek, aby každá z nich byla produktivní a zaměstnanci se necítili zahlceni informacemi.
A nakonec si vždy pořizuj poznámky a procházej je na budoucích schůzkách, abys neupadl zpět do způsobů, které nefungují.
Jak naplánovat schůzku k projednání výsledků
Není snadné dát dohromady lidi na schůzku, ale právě v tom ti pomůže Doodle to může usnadnit.
S skupinová anketa můžeš během chvilky dát dohromady spoustu lidí na projednání projektu. Stačí jen vybrat několik časových termínů a poslat je členům svého týmu. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a během pár minut budeš mít domluvený termín schůzky.
Pokud potřebuješ provést hodnocení zaměstnanců, 1:1 ti umožní nastavit si dostupnost, rozeslat pozvánku a dotyčná osoba si vybere termín, kdy má čas. Ten se pak přidá do kalendářů vás obou. Jednoduché.
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