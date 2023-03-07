Zvládni své schůzky: Videoprůvodce aplikací Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jsi ten typ člověka, který vždycky nechává někoho jiného vytvořit anketu na Doodle? Víš, jak zaškrtnout možnost v anketě na Doodle, ale nevíš, jak ji nastavit? Pokud se cítíš jako ten nejméně technicky zdatný člověk ve své kanceláři, neboj se – jsme tu pro tebe. S těmito jednoduchými návody budeš připraven používat Doodle stejně dobře jako ti nejlepší.
Víš, jak vést a moderovat schůzky jako profík, ale tvé schopnosti v oblasti řízení schůzek nebudou k ničemu, pokud se nikdo nezúčastní. Naše návody začínají základy používání Doodle, jako je vytvoření pozvánky na schůzku a její rozeslání těm, kteří o ní potřebují vědět. Můžeš se také naučit, jak používat naše prémiové funkce, jako je vlastní branding.
Jakmile zvládneš základy, můžeš vyzkoušet některé z našich dalších skvělých funkcí, jako je propojení s kalendářem, rozesílání pozvánek do kalendáře, nastavení časových pásem a připomínání schůzek účastníkům. Potřebuješ něco změnit? Svou anketu můžeš snadno spravovat a upravovat nebo provést konečný výběr termínu. Bojíš se, že jsi na někoho zapomněl? Seznam se s funkcemi Premium, jako je sledování, kdo si přečetl tvou pozvánku, a žádání účastníků o další informace.
Díky těmto skvělým tipům a návodům se brzy staneš mistrem Doodle ve své kanceláři.
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