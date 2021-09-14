Jsi na Doodle poprvé? Zjisti vše, co potřebuješ vědět.
Víme, že schůzky jsou nezbytné pro přijímání důležitých rozhodnutí a rozvoj podnikání. Ale také víme, jaká to může být bolest hlavy, když jde o plánování schůzek. Dobrá zpráva! S Doodle budete moci proces plánování automatizovat, zefektivnit a zrychlit. To znamená méně času stráveného plánováním a více času na důležité projekty a iniciativy. Kromě toho, že můžete Doodle používat k plánování individuálních i skupinových schůzek, můžete také rozesílat ankety a automaticky přidávat Zoom a Microsoft Teams .
Je to snadné, stačí postupovat podle těchto 4 kroků
1. Správce – Vzdělávání a školení
Podívej se na náš playlist s úvodními videi s podrobnými pokyny, jak propojit svůj kalendář, využívat pokročilé funkce plánování a rychle začít plánovat.
2. Nastavení a přizpůsobení účtu
Přizpůsob vzhled svého účtu nahráním svého loga a grafických prvků značky. Rozhodni se, zda chcete zařadit e-mailovou doménu vaší společnosti na seznam povolených adres. Vyber možnost přihlášení pro své týmy.
3. Spusť a proškol tým
Je čas pozvat své týmy, aby si založily účty Doodle. Nejprve ale použij naši přizpůsobitelnou e-mailovou šablonu, abys tuto novinku sdělil svému týmu a řekl jim, ať se těší na pozvánky.
4. Přidej hodnotu díky integracím
Zjednoduš si každodenní úkoly. Hladce integruj Doodle hladce do svého každodenního pracovního postupu automatizací všech druhů časově náročných úkolů. Automaticky přidávej odkazy na Zoom do pozvánek v kalendáři. Navíc propoj Doodle s dalšími aplikacemi pomocí Zapieru.
A je to! Jsi připravený uspořádat skvělé schůzky.
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