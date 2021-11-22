Proč je doba odezvy klíčová pro dosažení prodejních cílů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co mají společného marketingoví potenciální zákazníci, olympijské hry a filmy s Keanu Reevesem z 90. let? Všechny jsou příklady okamžiků, kdy rychlost hraje naprosto záleží.
Samozřejmě, v dnešní době jsme všichni vybízeni, abychom se vymanili z neustálého shonu a honby za úspěchem a místo toho si trochu zpomalili. Pomalé tempo má jistě své výhody, když necháváš zrát skotskou whisky, užíváš si romantický tanec nebo se účastníš metafory o želvě a zajíci. Ale při reagování na příchozí poptávky je čas stisknout tlačítko „rychlé přetáčení“ – ne tlačítko „pauza“.
Jako prodejní tým budete čím dál tím více záviset na době odezvy na potenciální zákazníky. Když už ale mluvíme o tlačítku pauzy, zastavme se na chvíli právě tady a podívejme se znovu na to, co přesně máme na mysli pod pojmem „doba odezvy na potenciální zákazníky“, a prozkoumejme, proč je to tak zásadní ukazatel.
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Vysvětlení doby odezvy na lead
Doba odezvy na lead = čas, který uplynul od vytvoření leadu do tvého prvního smysluplného kontaktu (odpověď, hovor nebo domluvená schůzka). O příchozí poptávce se jedná o jakýkoli kontakt od potenciálního zákazníka, který projeví zájem o produkty nebo služby vaší společnosti. Může přijít prostřednictvím formuláře na vašem webu, e-mailu, telefonního hovoru nebo, stále častěji, zprávy na sociálních sítích.
Příchozí potenciální zákazníci jsou často výsledkem marketingových aktivit, jako je SEO, placené vyhledávání, reklama, sociální sítě nebo obsahový marketing. Jelikož jsou příchozí – to znamená, že potenciální zákazník aktivně kontaktoval vaši společnost, aby projevil svůj zájem – jsou tito potenciální zákazníci obvykle kvalifikovanější než odchozí potenciální zákazníci, které objevil prodejní tým. Aktivně hledají řešení, takže jsou pravděpodobně dále v rozhodovacím procesu, což zvyšuje pravděpodobnost, že je získáte – a to rychleji. S ohledem na to vše je klíčové co nejvíce zkrátit dobu mezi příchodem potenciálního zákazníka do vaší firmy a prvním kontaktem mezi ním a členem vašeho prodejního týmu. Čím rychleji zareagujete, tím vyšší budou vaše míry navázání kontaktu a konverze. Před deseti lety studie v časopise Harvard Business Review zdůraznila význam jednohodinového pravidla. Stručně řečeno, pokud obchodník kontaktoval potenciálního zákazníka do jedné hodiny od prvního kontaktu, byla pravděpodobnost, že uzavře obchod, 60× větší pravděpodobnost proměnit tuto příležitost v zákazníka, než kdyby s následným kontaktem čekal celých 24 hodin. Díky této studii se doba reakce na potenciální zákazníky stala klíčovým ukazatelem, který by všechny prodejní organizace měly sledovat a zlepšovat.
Ideální délka je nyní ještě kratší
Ačkoli si většina vedoucích prodejních týmů uvědomuje důležitost doby odezvy na potenciální zákazníky, mnozí jí stále nepřikládají prioritu. Více než polovině firem stále potřebuje více než celý pracovní týden na to, aby odpověděla na příchozí poptávky. Jedná se o potenciálního zákazníka, který dostal doporučení, viděl reklamu nebo nějaký obsah, našel vás prostřednictvím vyhledávače a aktivně kontaktoval vaši společnost. Příliš mnoho firem je nechává čekat celé dny.
Samozřejmě ne všechny firmy přistupují k přeměně potenciálních zákazníků na skutečné obchody tak neformálně. Studie HBR, o které jsme se zmínili dříve, odhalila, že průměrná doba odezvy činila 42 hodin. Méně než dva celé dny zní docela dobře, dokud si neuvědomíš, že většina potenciálních zákazníků si možnosti prozkoumala už dlouho předtím, než kontaktování dodavatelů a jsou připraveni učinit další krok – vyzkoušet demo, domluvit si konzultaci nebo dokonce požádat o cenovou nabídku.
Nemohou se dočkat, až si něco koupí. To do značné míry vysvětluje, proč 78 % zákazníků nakupuje u první společnosti, která odpoví. Pokud to nestačí na to, aby to většině prodejců nedalo spát, zkuste si představit tohle: pouze 7 % prodejních týmů kontaktuje nové potenciální zákazníky do pěti minut. Sedm procent možná není vysoké číslo, ale je to právě dost na to, aby bylo pravděpodobné, že tam bude jeden z vašich konkurentů a předběhne vás.
Jak reagovat na potenciální zákazníky
Studie potvrzují platnost nového pravidla pěti minut:
Kontaktuj nové zájemce do pěti minut. Budeš ~100× větší šanci je oslovit a ~21× větší šanci je kvalifikovat, než kdybys čekal 30 minut.
Začni lidsky. Zeptej se svého potenciálního zákazníka, jak se má. Zvýší to tvou šanci na domluvení další schůzky téměř o 350 %.
Nastav další krok, než zavěsíš. Trvá to v průměru osm kontaktů, než se z potenciálních zákazníků stanou skuteční zákazníci, a pouze ~2 % prodejů se uskuteční již při prvním setkání. Cílem prvního kontaktu je proto zajistit si co nejrychleji další schůzku.
Stejné principy, na nichž je založeno pravidlo pěti minut, platí i pro jakékoli následné schůzky nebo předvádění produktů. To, že jsi se tam dostal jako první, zatímco tvoji konkurenti si ještě vařili kávu, neznamená, že můžeš polevit. Udržet si náskok a udeřit v okamžiku, kdy je zájem nejvyšší, je klíčem k tomu, abys z nich udělal spokojené a vážené zákazníky.
Použij Doodle, aby se každá pětiminutová odpověď proměnila v domluvenou schůzku za deset minut.
Jak ti Doodle pomůže rychle uspět
Rezervační stránka (1:1): sdílej jeden odkaz a nech potenciální zákazníky vybrat si termíny, které vyhovují tvým pravidlům (pracovní doba, časové rezervy, minimální lhůta pro oznámení).
Skupinová anketa (prezentace pro více zúčastněných stran): navrhni termíny a zarezervuj časový úsek, kdy se může zúčastnit celý nákupní výbor.
Přihlašovací listina (webináře/konzultační hodiny): omez počet míst a zaplň termíny bez ruční koordinace.
Předání z SDR na AE: zajisti další krok ještě předtím, než zavěsíš, tím, že během hovoru sdílej rezervační stránky AE v reálném čase.
Pokud včasné naplánování schůzeknebo ztráta potenciálních zákazníků poté, co si potřebují změnit termín, patří mezi nejčastější – a přitom zbytečné – příčiny ztráty obchodních příležitostí. Využij kvalitní nástroj pro plánování schůzek a proměň rychlé odpovědi v rychlé rezervace. Account manažeři a produktové týmy mohou zveřejnit stránku pro rezervace na Doodle rezervační stránka , kterou mohou SDR sdílet s potenciálními zákazníky, čímž se vyhnou obvyklému dohadování. Po rezervaci se automaticky aktualizují oba kalendáře, přidá se odkaz na videohovor (Zoom/Teams/Meet), zohlední se časová pásma a automatická připomenutí sníží počet neúčasti. Ještě lepší je vložit rezervační stránku Doodle na stránku s poděkováním nebo do formulářů, aby si potenciální zákazníci mohli schůzku rezervovat okamžitě sami – to je skutečně nulová doba odezvy.
I když se všichni shodneme, že některé věci v životě – letní procházka po pláži, přípravu dokonalé kávy nebo vaření žebírek – se nejlépe dělají pomalu a v klidu, pokud jde o reakci na příchozí poptávky, rychlost reakce na poptávku rozhodující výhodou. Chcete si domluvit více schůzek se svými zákazníky, ale stále vás zdržují jiné úkoly? Zde je několik tipů, které by vám mohly pomoci.
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