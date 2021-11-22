7 tipů, jak pro svou firmu domluvit více schůzek se zákazníky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jak říká Dory ve filmu Hledání Nema: „Prostě plav dál.“ Pro B2B firmy to znamená udržovat svůj prodejní proces v chodu – a nic nepodporuje růst tak jako domlouvání dalších schůzek se zákazníky.
Samozřejmě neexistuje žádný zázračný recept. Existují však osvědčené způsoby, jak potenciálním zákazníkům usnadnit kontakt, snížit počet neúčasti a proměnit zájem v schůzky. Zde je sedm praktických tipů, jak mít kalendář plný schůzek.
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1. Usnadni zákazníkům plánování
Tvůj web je tvá výloha – a příliš mnoho firem návštěvníkům ztěžuje učinit další krok.
Přidej jasné tlačítko „Domluvit schůzku“ na každou stránku.
Umísti si ho do navigačního menu pro rychlý přístup.
Propoj software pro plánování schůzek, aby si návštěvníci mohli vše zařídit sami.
Pamatuj: každý třetí zákazník dává přednost online rezervaci před telefonátem nebo vyplňováním formuláře. Nenech je odejít jen proto, že jsi tlačítko schoval.
2. Volej častěji – a lépe
Prodej je stále hra s čísly, ale kvalita je stejně důležitá jako kvantita.
Před zavoláním si něco zjistěte: podívej se na LinkedIn, nejnovější zprávy o společnosti nebo společné zájmy.
Zapomeň na scénář: využij spontánnost, aby byly rozhovory autentické.
Ptej se: studie ukazují, že čím více se ptáš, tím vyšší je tvoje úspěšnost.
Vždy si během hovoru domluv další kroky: nezavěšuj, dokud si nedohodneš schůzku.
3. Prodávej schůzku, ne produkt
První hovor není ten správný okamžik na to, abys představil kompletní řešení. Ber to jako filmový trailer – stačí vzbudit zvědavost, aby se chtěli podívat na hlavní film.
Formuluj jejich největší obchodní výzvu jako úvodní háček.
Buď stručný a respektuj jejich čas.
Jasně vysvětli další krok: domluvení schůzky.
Soustřeď se na hodnotu samotného setkání, ne na uzavření obchodu na místě.
4. Používej software pro plánování schůzek
Jakmile je někdo připraven si promluvit, nenech si ho ujít kvůli zbytečným překážkám. Nástroje pro plánování, jako je Doodle Rezervační stránka to usnadňují:
Sdílej dostupnost prostřednictvím jedinečného odkazu.
Nech potenciální zákazníky vybrat si termín, který jim vyhovuje.
Automatická synchronizace s kalendáři a videonástroji, jako je Zoom.
Zabraň duplicitním rezervacím díky vestavěným pravidlům a časovým rezervám.
To SDR ušetří hodiny strávené výměnou e-mailů a potenciálním zákazníkům usnadní rezervaci.
5. Buď kreativní se svými kanály
Telefon je výkonný, ale není to tvá jediná možnost.
E-mail: přizpůsob si předměty e-mailů, přidej hodnotu díky statistikám a přilož více odkazů pro rezervaci.
Sociální sítě: přidej výzvu k akci, která odkazuje přímo na tvou rezervační stránku, ne jen na tvou domovskou stránku.
Aplikace pro zasílání zpráv: WhatsApp, SMS nebo Messenger mohou být rychlejšími způsoby, jak oslovit zaneprázdněné potenciální zákazníky.
Oslov zákazníky tam, kde už jsou – a umožni jim domluvit si schůzku pouhým kliknutím.
6. Následná komunikace, abys předešel neúčasti
I potvrzené schůzky se mohou ztratit v záplavě jiných záležitostí. Sniž počet neúčasti tím, že:
Umožňujeme lidem sami si naplánovat termín (vyšší míra angažovanosti).
Nabízíme snadné odkazy na změnu termínu.
Schůzky by měly být krátké – 30 minut je ideální délka.
Zasílání připomínek e-mailem nebo SMS.
Sdílení relevantního obsahu před schůzkou, aby se udržel vysoký zájem.
7. Testuj, měř a opakuj
Každé publikum je jiné. Sleduj, co funguje, a postupem času to vylepšuj.
Které kanály mají nejlepší konverzi?
Zvyšují určité předměty e-mailů nebo případové studie počet odpovědí?
Jsou kratší zprávy účinnější než delší?
Experimentuj, analyzuj výsledky a soustřeď se na to, co přináší výsledky.
Závěr
Schůzky jsou motorem růstu. Díky snadnému plánování, osobnějšímu přístupu při hovorech a důslednému sledování nejenže domluvíš více schůzek, ale také vybuduješ pevnější vztahy se zákazníky.
A díky Doodle se zbavíš chaosu při plánování a můžeš se soustředit na to, na čem záleží: uzavírání obchodů, ne honění se za kalendáři.
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