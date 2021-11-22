Technologie nám často umožňuje nahlédnout do budoucnosti ještě předtím, než nastane. Zamysli se nad tím, jak sociální sítě zcela změnily způsob, jakým se spojujeme online i offline; jak streamovací služby (změnily?) způsob, jakým sledujeme televizi, objevujeme novou hudbu a mnoho dalšího. Změny kulturních paradigmat jsou často způsobeny převratnými technologiemi – a nedávný příliv technologií pro pracoviště založených na umělé inteligenci naznačuje, že v blízké budoucnosti nás čekají zásadní změny v tom, jak podnikáme.
Co nám mohou příklady technologií umělé inteligence prozradit o tom, jak se bude práce měnit v ne příliš vzdálené budoucnosti? Podívejme se na některá řešení umělé inteligence, která způsobují rozruch v kancelářích po celém světě, a na to, co nám mohou říci o budoucnosti práce.
Příklady umělé inteligence a budoucnost práce
Prioritizace e-mailů od Microsoftu a Googlu
Produkt
Možná sis v poslední době všiml, že se ti ve schránce objevují „upozornění“ – výzvy k reakci na e-maily, které jsi si přečetl, ale na které jsi ještě neodpověděl. Tato upozornění jsou součástí probíhajících projektů umělé inteligence ve společnostech Microsoft i Google, jejichž cílem je změnit způsob, jakým čteme e-maily a odpovídáme na ně. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci tráví 24 % svého času e-maily (McKinsey), je to oblast, která je zralá na revoluci. Společnost Microsoft zveřejnila skvělý článek , ve kterém popisuje svůj současný výzkum a vývoj, stejně jako překážky, kterým tento druh technologie v současné době čelí. Ačkoli před námi leží mnoho překážek, měli bychom očekávat, že se doručené pošty v blízké budoucnosti stanou mnohem sofistikovanějšími.
Co z toho vyplývá
To je v souladu s nejpozitivnějším sloganem tábora zastánců umělé inteligence: Umělá inteligence znamená méně rutinní práce a vyšší produktivitu. Opravdu bychom měli očekávat, že se tento slib v relativně krátké době výrazně vyplatí. Úmorné a časově náročné úkoly budou stále více optimalizovány a automatizovány, což nám uvolní ruce, abychom mohli věnovat více času kreativním prioritám a celkovému pohledu na věc.
Humanyze
Produkt
Humanyze se zabývá „people analytics“ – konkrétně poskytováním užitečných poznatků o provozních procesech. Humanyze umožňuje firmám přesně zjistit, jak změny v procesech ovlivňují obchodní výsledky. Humanyze využívá organizovanou síťovou analýzu ke zpracování anonymizovaných dat z hovorů, schůzek a e-mailů, aby zjistila, jak propojené a efektivní jsou týmy a zda konkrétní změny v procesech snižují či zvyšují efektivitu.
Co z toho vyplývá
V úzké souvislosti se slibem umělé inteligence o vyšší produktivitě by nás AI měla posunout vpřed i v oblasti optimalizace procesů. Optimalizace procesů není žádným novým jevem, ale stává se přesnější a vědecky podloženější. Větší důraz se klade na měření účinnosti optimalizace procesů a úpravy se provádějí spíše na základě behaviorální vědy než na základě intuice. Neefektivní změny v pracovních postupech budou stále více zastaralé, jak se budeme vzdalovat od instinktu a směřovat k vědecky podložené optimalizaci procesů zaměřené na výsledky.
Cogito
Produkt
Cogito využívá kognitivní psychologii a umělou inteligenci k tomu, aby usnadnilo komunikaci v rámci zákaznického servisu. Shromažďuje tisíce datových bodů zahrnujících verbální i neverbální signály, Cogito tato data využívá k tomu, aby poskytovalo užitečné podněty pracovníkům zákaznického servisu – například když příliš přerušují klienta, když vedou monolog a zájem upadá, nebo v přesně ten okamžik, kdy uklidňující poznámka změní dynamiku rozhovoru. Stručně řečeno: díky nim je emocionální nápor spojený se zákaznickým servisem o něco méně namáhavý. Jejich řešení již využívají některé z největších amerických zdravotních pojišťoven a společností vydávajících kreditní karty a společnost se nyní rozšiřuje i do oblasti zdravotnictví s aplikací, která zdravotníkům signalizuje, kdy veteráni vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Co z toho vyplývá
Silný důraz na uživatelský zážitek (User Experience) je tu, aby zůstal. Posun směrem k vnímání interakcí se zákazníky jako „zážitků“ a přizpůsobování přístupů individuálním potřebám je napříč odvětvími pozoruhodný. Stejně jako u optimalizace procesů se i tento trend stane mnohem více datově řízeným a empirickým. Prodej, marketing a zákaznické služby již nejsou „vše v jednom“; každý krok v cestě zákazníka se stává stále více přizpůsobeným a v nadcházejících letech budeme tento trend jen dále sledovat.
Emma, od Bunch.ai
Produkt
Nejnovější nabídkou společnosti Bunch.ai je Emma – produkt založený na umělé inteligenci, který ti dokáže říct více o budoucích klientech a zaměstnancích pouhým prohledáním jejich profilu na LinkedIn. Jejich aplikace prohledává profily na LinkedIn a na základě pracovních pozic, kvalifikací a použitého jazyka vytváří osobnostní profily. Při každém prohledání profilu se dozvíte něco o osobnosti dané osoby, o tom, jakou roli zastává v týmech a na jaké pracovní pobídky nejlépe reaguje.
Co z toho vyplývá
Důraz na uživatelský zážitek se nebude týkat jen zákazníků, ale i týmů. Stejně jako budeme očekávat personalizované zážitky při nakupování a interakci se značkami, i pracovní kultura se bude mnohem více přizpůsobovat našim individuálním motivacím a zájmům. V posledních letech se hodně mluví o najímání lidí, nikoli životopisů– tento přístup bude určovat nejen to, jak najímat ty správné lidi, ale také to, jak si je udržet.
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