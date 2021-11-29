Jak nám umělá inteligence v našich kapsách pomůže být efektivnějšími lidmi
Plánování schůzek: úkol, který může být pro lidi únavný a frustrující. Práce, která by měla být automatizována. To je velká část poslání samotného Doodle a chatbot Meekan je tu, aby pomohl toto poslání naplnit. Díky své andělské trpělivosti a ohromující rychlosti se plánování složitých schůzek stává téměř výhradní doménou umělé inteligence. Každý moderní člověk by měl o umělé inteligenci něco vědět. V tomto příspěvku se podělíme o několik našich postřehů o tom, jak může umělá inteligence skutečně pracovat pro lidi a s nimi. Budeme také hovořit o jedinečných výzvách, kterým AI čelí, aby byla efektivnější, o tom, které části AI ladí s lidským uvažováním a co se stává chybovou zprávou. A uvidíme, jak se AI v našich kapsách začíná skutečně integrovat do našeho každodenního života.
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Začněme trochu pesimisticky (ale bude to lepší): v současné době nám ve světě práce i při organizaci osobního života mnoho aplikací nabízí pomoc se správou našich rozvrhů. Cílem technologie vždy bylo optimalizovat využití našeho času a lidskou produktivitu. A přesto je frustrace z technologie stále až příliš častým zážitkem, zejména pokud jde o synchronizaci nejen našich vlastních kalendářů, ale i kalendářů celého týmu. Co se tedy děje?
Dvě hlavní výzvy, které musí umělá inteligence překonat, aby mohla lidem skutečně pomáhat
Pokud jde o automatizaci plánování, vyčnívají dvě hlavní výzvy, které jsou pro AI typické. Těmito dvěma hlavními výzvami jsou:
• porozumění jazyku pomocí umělé inteligence a
• roztříštěný a rozptýlený stav umělé inteligence v našich životech a zařízeních, jak je dnes používáme. Naše zařízení hostí nespočet malých prvků umělé inteligence, z nichž každý je navržen tak, aby zvládl izolovaný malý úkol. V něčím telefonu využívá umělou inteligenci WhatsApp, stejně jako Tinder, Google Calendar, Yelp nebo mapové aplikace; ale umělá inteligence v Tinderu nemá teoreticky nic společného s umělou inteligencí, kterou používá Google Calendar, LinkedIn, aplikace pro zasílání zpráv a tak dále.
Umělá inteligence se tedy objevuje po kouskách, v podobě kolonie izolovaných systémů, které spolu spolupracují jen příležitostně. Neexistuje žádný „jediný svět“ umělé inteligence. To představuje problém pro umělou inteligenci, která se snaží pomoci skupině lidí naplánovat schůzku.
Takto ti umělá inteligence již dnes každý den pomáhá
Zastav se na chvíli a zamysli se nad tím, kolik věcí pro nás umělá inteligence za den udělá: aplikace s mapami nás dovede na místo práce v jakémkoli městě. Pomáhá nám zjistit, jakým metrem jet, nebo který řidič nás má vyzvednout. Seznam každodenních využití umělé inteligence se neustále rozšiřuje.
• filtrování nevyžádané pošty
• chatboty pro zákaznický servis
• Osobní digitální asistenti
• plánování schůzek
• shody v seznamovacích aplikacích
• sledování zdraví a kondice
• cokoli s rozpoznáváním obličeje, například na Snapchatu
• nákupní doporučení
• akce, kterých se účastní tvoji přátelé
• chytré domy
• monitorování podvodů s kreditními kartami
Existuje celá řada drobných úkonů a jednotlivých úkolů, při kterých se umělá inteligence využívá. Každá z těchto aplikací je majetkem jiné agentury, firmy nebo sociální sítě – například Google Calendar patří Googlu, zatímco do aplikace Tinder se přihlašujeme přes Facebook. A teď to začíná být zajímavé.
V minulosti byla hlavním zdrojem frustrace z technologií skutečnost, že pokud uživatelé nepoužívali přesně stejnou platformu, jejich zařízení nemohla spolupracovat. Ale jak se svět práce stále více posouvá do éry Průmyslu 4.0, stala se tato neschopnost synchronizace významnou překážkou naší produktivity.
Dnes lidé používají aplikace na celou řadu drobných úkolů. Informatiku čím dál tím více integrujeme do všech aspektů našeho života. To se promítá do spolupráce mezi skupinami lidí i skupinami zařízení – a do umělé inteligence v těchto zařízeních.
Nikdo nemůže předpokládat, že každý používá stejný typ kalendáře. Výzvou pro AI zabývající se plánováním je tedy zajistit, aby si například kalendáře pěti lidí navzájem komunikovaly. Překonání výzvy „distributivní podmínky umělé inteligence“ by mohlo odemknout lidskou produktivitu 4.0.
Chatbot Doodle jménem Meekan se chystá řešit tento problém rozptýlení umělé inteligence napříč celou řadou jednotlivých aplikací, které poskytuje celá řada souběžných dodavatelů, což představuje velkou výzvu pro automatizované plánování.
Tím je tedy pokryta stránka distribuční povahy AI.
Druhou výzvou je porozumět lidské řeči bez přílišných potíží.
Takto se umělá inteligence učí lidský jazyk
Pokud jde o trénování AI v lidském používání jazyka, ďábel se skrývá v detailech. Pokud je něčí tón sarkastický, jiný člověk by to (snad) pochopil – ale AI bere věci doslova a vydá se podivnou cestou formální logiky a absurdity. Pokud se člověk v rozhovoru na chvíli odkloní od tématu, což je přirozené, nebo je konverzace protkána dvojznačnostmi, či řekněme, že někdo mluví v metaforách: všechny tyto cesty mohou vést k selhání umělé inteligence.
Pokud ovšem dokáže rozlišit různé tóny lidské řeči. Tón může být informativní, sarkastický, dramatický, vtipný, věcný – cokoliv tě napadne.
Je to málo známý fakt, ale firmy rozmísťují stovky a tisíce techniků do datových center po celém světě, aby pracovali na zdokonalování sémantické přesnosti umělé inteligence. Každé slovo má sémantický oblak možných primárních a sekundárních významů – pomysli na mnoho způsobů použití slova „paže“. Ale teď přijde to fascinující: Technik pro sémantický oblak bude každé slovo označovat mnoha odstíny jeho významu. Technici pro sémantický oblak analyzují lidské výpovědi, aby umělé inteligenci ukázali, jak my lidé modulujeme svůj tón.
Jedná se o rozsáhlý a složitý proces, protože vývojáři usilují o umělou inteligenci, která dokáže skutečně porozumět tomu, jak lidé komunikují – nepřímo, nepřímým způsobem, s nadhledem – a bez námahy se orientovat v nekonečně jemně utkané mozaice lidského jazykového projevu.
Všechno toto úsilí běží na výpočetním výkonu a jeho financování se rychle stává samostatnou strategickou otázkou. Generální ředitel společnosti Doodle Christian Fielitz tvrdí, že výpočetní výkon se bude obchodovat podobně jako ropa – a že rozhodnutí, kterou AI vyvinout interně a kterou koupit, bude po dlouhá léta utvářet nákladové struktury softwarových společností.
Chceme, aby byla umělá inteligence součástí nás, ne aby stála mimo nás
Chatboty s umělou inteligencí, jako je Meekan, nebo digitální asistenti, jako Siri či Alexa, jsou trénováni tak, aby ignorovali vše, co řekneme, dokud nezachytí něco, s čím by nám mohli pomoci. Důvod, proč musíme říci „Siri, otevři Tinder“, spočívá v tom, že slovo „Siri“ funguje jako tlačítko „zapnout“, které Siri aktivuje. Totéž platí pro e-mail, do kterého můžete dát do kopie digitálního asistenta pro plánování.
V tomto případě jsme my, lidé, školeni k tomu, abychom AI řídili; cílem však je, aby AI intuitivně naplňovala naše potřeby, aniž by se lidé museli učit, jak ji ovládat. Cílem je, aby se AI hladce, užitečně a pohodlně začlenila do naší digitální komunikace a aby se odstranila hloupá robotická nedorozumění.
Ale nedorozumění jsou předprogramovaná, pokud mi odpustíš tu slovní hříčku. Je těžké naučit AI zdravý rozum, pokud nevíš, co to zdravý rozum vlastně je. Nikdo neví, co je to zdravý rozum, i když si každý myslí, že to ví. Filozofové se nikdy neshodli na jednoznačném způsobu, jak definovat zdravý rozum. Zdravý rozum nelze měřit. Takže zatím čelíme velké výzvě, jak naučit umělou inteligenci skutečně porozumět tomu, co lidé myslí, když mluví.
Tím jsme pokryli druhou velkou výzvu pro AI zmíněnou na začátku, a to porozumění jazyku. Dva klíčové problémy, o kterých jsme zde hovořili, byly: jazyk a distribuční povaha aplikací AI.
Jedinečný okamžik v historii technologií
Vývoj programu umělé inteligence, který dokáže dobře plánovat schůzky, je výzvou, kterou mnoho vývojářů stále považuje za „nemožnou“. Je však zásadní, že se nyní nacházíme v historickém okamžiku, kdy jsou splněny podmínky pro vznik nových aplikací v oblasti umělé inteligence. Podle blogu wecognize jsou třemi klíčovými předpoklady:
• skutečnost, že obrovské množství lidí dnes běžně používá hardware dostatečně výkonný na to, aby zvládl náročné softwarové aplikace i digitální infrastruktury, jako jsou sociální sítě a cloudové služby
• Nyní generujeme a sdílíme dosud nevídané objemy dat. Osobní statistiky, informace o tom, kde se právě nacházíme, preference, zvyky, potřeby, přání, zaměstnání, zdraví, právní a finanční údaje, soukromé myšlenky, cíle a sny do budoucna, celé milostné příběhy, hádky s přáteli a historie všech našich sociálních interakcí. To vše lze využít k tomu, aby se umělá inteligence naučila, jak přesně lidé fungují a jak používají slova.
• Jsou zavedeny systémy pro sběr a ukládání uživatelských dat. To vytváří podmínky pro to, aby technici mohli testovat a vyvíjet lepší a propracovanější algoritmy.
AI nebo sci-fi?
V posledních dvou letech se odvětví umělé inteligence rozrostlo do obrovských rozměrů a vznikla spousta nových podniků. Samozvaní „vizionáři“ zakládají své chápání umělé inteligence na sci-fi, což se neshoduje s realitou toho, v jakém stadiu se umělá inteligence dnes nachází.
Ani to nesedí s tím, kam směřuje umělá inteligence. Sci-fi nám ukazovalo roboty s umělou inteligencí na úrovni člověka, které měly za úkol zmást naivní publikum. Ale tenhle druh naivity už vyprchal a dnes jsou lidé příliš opatrní, pesimističtí, post-nadšení a zvyklí na technologie a inovace. Příběh o androidních robotech, kteří se zamilují do lidí, nás už nepřekvapí. Ale co některé z nás nyní skutečně ohromit, je umělá inteligence, která nám s správnou intuicí naplánuje všechny schůzky.
Dokud ten den nenastane, tlak spočívá na nástrojích, které již používáme – a většina týmů to pocítí dříve, než očekávají. Zmapovali jsme tři momenty, kdy ti kalendář přestane stačit, od koordinačních krizí ve fázi růstu až po iniciativy v oblasti umělé inteligence, které vyžadují čas vyhrazený výhradně pro soustředěnou práci.
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