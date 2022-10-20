Autor: Michael Clarke
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Začni těsně před 9. hodinou, v 11 hodin si dej 15 minut na kávu, zkus si uprostřed dne vyhradit 45 minut na oběd a doufej, že v 17 hodin už budeš venku. To zopakuj pětkrát od pondělí do pátku a máš před sebou „normální pracovní týden“.
No, pro některé z nás to možná vypadá v pořádku, ale když se rozhlédneme po světě, zjistíme, že pojem „normální“ není tak jednoznačný.
Dnes, více než kdy jindy, je běžné, že tvoji kolegové sídlí v jiné zemi než ty. Celý tvůj tým může být nyní rozptýlen po několika kontinentech a přesto snadno spolupracovat.
Pojďme se tedy podívat, v čem se jejich dny mohou lišit od těch tvých.
7:00 – Cesta do práce
Možná v tuto chvíli ještě sníš v posteli, ale pokud čteš tento článek v Nigérii, víš, že je možná čas vyrazit do kanceláře. Denní dojíždění do práce může v Lagosu a jeho okolí někdy trvat až 3 hodiny, protože silnice se rychle ucpávají lidmi, kteří se hrnou do centra. Nigerijci patří mezi ty, kteří tráví nejvíce času dojížděním, a průměrný pracovník v Lagosu může strávit až 30 hodin každý týden uvíznutý v dopravní zácpě!
8:00 – Ranní ptáčata
V Brazílii se zaměstnanci snaží začít pracovat brzy a jsou připraveni u svých pracovních stolů již v 8 hodin ráno. Často to může být způsobeno tím, že v Brazílii panují velmi horké dny a je běžné si uprostřed dne udělat delší přestávku na ochlazení. Kromě toho brazilští zaměstnanci často pracují i v sobotu dopoledne, což je jejich šestý pracovní den, a často pracují více než 40 hodin týdně.
Amerického zaměstnance lze běžně vidět, jak usedá ke svému stolu a začíná svůj pracovní den kolem 8:30. Naopak jejich britští kolegové přicházejí v průměru o 20 minut později a začínají svůj pracovní den často až v 8:50.
9:00 – Začni den
Formát „od 9 do 5“ je šablonou, která se po celém světě používá nejčastěji, existuje však mnoho jeho variant. Podle OECD odpracují američtí zaměstnanci v průměru téměř 39 hodin týdně, obvykle v průběhu 5 dnů. Zatímco v Německu, Velké Británii, Belgii a Španělsku se pracuje méně než 37 hodin týdně, USA si stále udržují titul „pracovně závislé pracovní síly“.
Pokud však pocházíš z Nizozemska, tvůj pracovní týden obvykle činí něco přes 30 hodin s působivým průměrem 6 hodin na pracovní den. Ale Mexiko je na opačném konci škály s průměrným pracovním týdnem trvajícím téměř 48 hodin.
10:00 – Přestávky na kávu
Pokud žiješ a pracuješ ve Švédsku, má tato část dne kulturní význam, protože se zaměstnanci chystají na Fiku, což znamená kávu, povídání a sladké koláčky. Zní to skvěle.
Tento zvyk dopřát si ráno chvilku oddechu je běžný i ve Španělsku, kde se k tomu pije ranní káva. Nejde však o kávu s sebou z řetězce na rohu, protože mnoho zaměstnanců tento čas využívá k tomu, aby se usadili v kavárně a asi na 20 minut si popovídali s kolegy.
12:00 – Čas na oběd
Ráno jsi zvládl, ale teď to začíná být kontroverzní. Záleží na tom, v jaké zemi pracuješ – zvyky ohledně toho, jak dlouho a kde se obědvá, se totiž výrazně liší.
Ve Velké Británii může být 12:00 přijatelný čas na oběd, ale mnoho britských zaměstnanců se nevydávají daleko a často si raději dají sendvič v kanceláři nebo u svého stolu.
13:00 – Odpočinek
Francie, Brazílie a Řecko berou polední přestávky vážněji a patří mezi země, kde si lidé během dne dělají nejdelší přestávky na odpočinek a jídlo.
Italové jsou připraveni si vychutnat oběd a vyhradili si na jídlo alespoň dvě hodiny denně. Riposo je část dne vyhrazená pro oběd. Tato doba má dát zaměstnancům dostatek času na to, aby se dostali domů a vychutnali si domácí jídlo s rodinou, než se vrátí do práce.
Mnoho obchodů a veřejných míst se bude řídit tímto zvykem a během dne mezi 13:00 a 16:00 zavře, aby si lidé mohli udělat čas na oběd.
V Číně se obědové přestávky často protáhnou na 2 hodiny, aby měli pracovníci čas na krátký spánek před návratem do práce.
14:00 – Pozdní oběd
A ti, kteří ve Španělsku obědvají později, začínají s obědem až po 14:00, přičemž v některých částech země si vyhrazují 2–3 hodiny na odpočinek. Často je to kvůli horkým létům, kdy teploty mohou dosahovat i výrazně nad 100 Fahrenheita.
16:00 – Čas jít domů
A je to, čas jít domů! No, pokud žiješ v Dánsku, může to tak být, protože mnoho pracovních dnů tam končí kolem 16:00. Dánsko je často uváděno jako země s jednou z nejlepších rovnováh mezi prací a soukromým životem na světě.
17:00–18:00 – Vrať se domů
V tuto dobu většina zaměstnanců po celém světě končí pracovní dobu. Často je však další překážkou dojíždění do práce. Není překvapením, že v délce dojíždění vedou ostrovní komunity, přičemž Kypr má průměrnou doba dojíždění 19 minut.
21:00 – Firemní posezení
V Japonsku, zemi, kde jsou přesčasy běžnou praxí, začínají zaměstnanci obvykle v 7:30 ráno a zůstávají v kanceláři minimálně do 19:00 večer. To však není konec tvého dne, protože v Japonsku je běžné setkat se po práci s kolegy na jídlo nebo na skleničku. To je považováno za důležitou součást pracovního života a děje se to několikrát týdně.
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