V Doodle si ceníme spolupráce a snažíme se lidi sbližovat. Také si myslíme, že zdravá soutěživost přispěla k velkým inovacím v životě. V této sérii se podíváme na některé z nejzajímavějších soupeření v historii technologie.
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Od označení „skutečně elektrizující“ až po titul „Válka proudů“: pravděpodobně největší rivalitou mezi génii všech dob je soupeření mezi Thomasem Alvou Edisonem a Nikolou Teslou. Proč tito vizionáři soupeřili a měl tento souboj jasného vítěze? Právě to na tom dělá tak zajímavé, tak se pohodlně usaďte a připravte si popcorn.
Jak to všechno začalo
Nikola Tesla, srbský student inženýrství z dnešního Chorvatska, již nějakou dobu pracoval ve společnosti Edison Continental v Paříži, kde opravoval Edisonovy stejnosměrné (DC) motory, když mu jeho nadřízený, Charles Bachelor, poradil, aby odcestoval do centrály v New Yorku a hledal tam lepší příležitosti. A přesně to 28letý Tesla udělal: nasedl na loď a dorazil do „Zemi zlatých slibů“, jak ji sám nazýval, v roce 1884.
„Můj drahý Edisone: Znám dva skvělé muže a ty jsi jedním z nich. Tím druhým je tento mladý muž!“
Právě toto si Thomas Edison, bohatý podnikatel a vynálezce, přečetl v Teslově doporučujícím dopise. Tito dva vizionáři se sice osobně setkali (první zastávka v mém stroji času), Edison však nebyl Teslovými projekty v oblasti střídavého proudu (AC) nijak ohromen: považoval střídavý proud za nepraktický, a tak místo toho, aby otestoval genialitu mladého inženýra, požádal Teslu, aby vypracoval různá vylepšení firemních stejnosměrných motorů. Zajímavé je, že Edison dokonce slíbil Teslovi odměnu 50 000 USD (což byla v té době opravdu nemalá částka) za splnění těchto úkolů. To se Teslovi podařilo, ale místo slíbené odměny, kterou Edison rychle označil za vtip, mu bylo nabídnuto pouze zvýšení platu. Jak moc ho to všechno mrzelo? No, natolik, že opustil Edisonovu společnost v naději, že najde investory, kteří by chtěli podpořit jeho projekty v oblasti střídavého proudu. Jelikož se mu nedařilo najít práci v oboru elektrotechniky, Tesla se dokonce nějakou dobu uchyloval k kopání příkopů, frustrovaný tím, že jeho talent přichází vniveč. To se však velmi brzy změnilo (pokud potřebujete doplnit misku s popcornem, udělejte to teď).
Edison Electric vs. Westinghouse Electric Company
Dobrá zpráva pro Teslu: podařilo se mu najít investory a později se připojil k společnosti Westinghouse Electric Company, kterou vedl George Westinghouse, inženýra a průmyslníka, který prosazoval střídavý proud. Špatná zpráva pro Edisona: jeho společnost nyní soupeřila s Westinghousem v závodě o elektrifikaci USA. Dlouhý a rozhodně fascinující příběh ve zkratce, zahrnující Edisonovy pomlouvačné kampaně proti střídavému proudu, nakonec vyhráli Tesla a Westinghouse. Proč tedy v této rivalitě neexistuje jasný „vítěz“?
Dědictví
Edison a Tesla jsou jako binární opce v Buzzfeedve stylu kvízu „Který vynálezce jsi?“. Jeden je vynikající student s fotografickou pamětí, je stylový a výmluvný, dokáže si představit věci , které ostatní považují za nemožné. Je to génius, který v té době nezískal náležité uznání a umírá osamělý, aniž by si díky svým vynálezům vybudoval osobní jmění. Druhý je brilantní vynálezce , který je praktičtější a umí své nápady komercializovat. Navíc je to podnikatel. Pravděpodobně právě tyto omezené popisy největších světových myslitelů umožňují prezentovat Teslu a Edisona jako protiklady a nutí nás přemýšlet, kým z nich bychom v tom kvízu byli my.
Na přelomu devatenáctého století vznikly některé z největších inovací, které zcela změnily způsob, jakým dnes žijeme. Sleduj tuto sérii, ve které prozkoumáme novější, ale neméně vzrušující soupeření mezi největšími mysliteli tohoto století.
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