Slyšel jsi někdy o informačním silu? V podstatě jde o situaci, kdy jsou informace a nápady uzavřeny, podobně jako obilí uložené v silu. Zevnitř sila jsou informace snadno dostupné, ale pokud jsi mimo silo – no, smůla. Na pracovišti dochází k „silo mentalitě“, když různá oddělení, týmy nebo kanceláře fungují jako informační sila.
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Pokud se v tomto popisu „silo mentality“ nepoznáváš, pak je to skvělé! Pravděpodobně pracuješ v komunikativním a spolupracujícím prostředí. Pokud však souhlasně přikyvuješ, nemusíš zoufat. Existuje spousta osvědčených strategií, jak proti „silo mentalitě“ bojovat, a my jsme vybrali čtyři z těch nejlepších.
Upřesni a zdůrazni poslání své společnosti
Jedním z důvodů, proč jsou velké společnosti tak často „rozděleny do sil“, je to, že různá oddělení mohou pracovat na realizaci velmi odlišných cílů. IT oddělení v e-commerce společnosti se například může soustředit na odstraňování chyb v back-endu, zatímco tým zákaznického servisu je zaneprázdněn vyřizováním požadavků a reklamací zákazníků. Každý tým pracuje na jiném cíli, využívá odlišné procesy a dovednosti, aby dosáhl odlišných výsledků. Podle Entrepreneur„K vytvoření soudržnosti je třeba členům týmu poskytnout přesvědčivý důvod, proč být součástí firemního poslání.“ Proto je tak důležité najít firemní poslání, které propojí tyto zdánlivě nesourodé cíle. Prohlášení typu: „Naším posláním je zprostředkovat nezapomenutelný zážitek z online nakupování v oblasti nezávislého designu“ elegantně propojuje různé cíle jednotlivých oddělení. Jakmile své firemní poslání jasně formulujete a doladíte, připomínejte ho během mezioborových schůzek: pomůže to zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz.
Podporuj „chování bez hranic“
Jack Welch, legendární generální ředitel, který stál v čele společnosti GE v letech 1981 až 2001, nesnášel „silo mentalitu“ a místo toho prosazoval „organizaci bez hranic“ – jak ji sám nazýval. Organizace bez hranic vzniká, když se odstraní bariéry mezi hierarchickými úrovněmi, odděleními a pracovními funkcemi, což znamená, že zaměstnanci mohou spolupracovat napříč týmy a zastávat několik různých rolí. Je to přístup, který může na některých pracovištích fungovat lépe než na jiných, ale téměř všechna pracoviště by mohla těžit z přijetí jedné z Welchových taktik bez hranic: Work-Out. Stručně řečeno, Work-Out umožňuje vícedenní pracovní setkání, během nichž se pracovní skupiny složené ze zaměstnanců z různých oddělení i dalších zainteresovaných stran soustředí na řešení problémů nebo na zavádění nové strategie. Tato setkání se konají v 30denních intervalech v průběhu 90 dnů. Welch věří, že spojení rozmanité skupiny zaměstnanců za účelem soustředění se na společný cíl podporuje „chování bez hranic“, které následně vede k organizační změně a pomáhá „jakékoli společnosti, bez ohledu na velikost, jednat a působit jako menší, pružnější a odolnější podnik“. Na konci procesu podá pracovní tým zprávu celé firmě na setkání typu „Town Hall Meeting“. A když už o tom mluvíme…
Vyzkoušej veřejné setkání
Town Hall je podobný celofiremní schůzi v tom, že by se jí měli zúčastnit všichni zaměstnanci společnosti, s jednou jednoduchou změnou: nabízí mnohem větší prostor pro zpětnou vazbu. Formátově se inspiruje schůzkami, na nichž zastupitelé hovoří se svými voliči, otevírají komunikační kanály, aby si vyžádali jejich názory a řešili jejich obavy. Workopolis nabízí několik tipů pro pořádání efektivního Town Hall, mezi něž patří: rozeslat všechny materiály s dostatečným předstihem; umožnit zaměstnancům klást otázky anonymně; na konci setkání rozdávat formuláře pro zpětnou vazbu. Town Hall nemusíte pořádat každý týden ani každý měsíc: vzhledem k množství příprav, které jsou nutné k uspořádání úspěšného Town Hall, doporučujeme plánovat je spíše sporadicky. Pokud je však dobře provedeno, mělo by dobré Town Hall na vašem pracovišti vytvořit pocit sounáležitosti a společného cíle. A co je nejlepší, ukazuje vašemu týmu, že vedení bere zpětnou vazbu, komunikaci a spolupráci vážně. Výzkumy ukazují, že „silo mentalita“ se často přenáší od vedení; Town Hall umožňuje manažerům vytvářet vzor kooperativní pracovní kultury.
Nezapomeň na geografická izolovaná prostředí
Až budeš pořádat tu schůzi, je tu jedna věc, kterou opravdu zapomenout: zapojit všechny zaměstnance pracující na dálku nebo mimo kancelář, stejně jako týmy, které pracují v různých pobočkách. Vzhledem k tomu, že práce na dálku je stále více přijímána a společnosti zřizují pobočky po celém světě, snadno dochází také k vytváření geografických informačních sil: firmy dnes více než kdy jindy působí na různých místech a v různých časových pásmech. Naštěstí lze stejnou technologii, která umožňuje práci na dálku a mimo kancelář, využít i k boji proti geografickým informačním silům: vytvořte skupinu na Slacku pro zaměstnance z různých lokalit a naplánujte pravidelné schůzky přes Skype nebo videokonference (nezapomeňte zohlednit různé časová pásma ).
„Silo Mentality“ ztěžuje spolupráci a komunikaci: naštěstí lze její negativní dopady potlačit a vytvořit zdravější pracovní kulturu tím, že vypracuješ celofiremní vizi, budeš podporovat chování bez hranic a zdokonalíš strategii vedení schůzek.
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