Je téměř samozřejmé, že schůzky jsou nezbytnou součástí každé organizace – je však také pravda, že schůzky jsou často i největším žroutem času v každé organizaci. Pokud jsou vedeny správně, mohou schůzky stmelit týmy, podnítit inovace a vzbudit důvěru a loajalitu k firmě. Pokud však nejsou úspěšné, mohou být ztrátou času, vést k neshodám a v konečném důsledku dokonce poškodit spokojenost zaměstnanců.
Chceš začít?
Cesta k zefektivnění jakékoli schůzky začíná stanovením obecného účelu – a to může být tak jednoduché, jako definovat, jaký typ schůzky pořádáš. Jakmile budeš mít jasnější představu o účelu, můžeš se chytře zaměřit na optimalizaci schůzky tak, aby byla pro všechny účastníky co nejpřínosnější. Níže najdete pět klíčových typů schůzek a naše „triky“, jak z každé z nich vytěžit maximum.
Aktualizace stavu
Aktualizace stavu se mohou značně lišit co do rozsahu – ale ať už všem poskytuješ přehled o plánu společnosti nebo se scházíš, abys projednal novinky ohledně konkrétního projektu, obecné cíle a účely těchto schůzek zůstávají stejné.
Vzájemné hodnocení. Ačkoli se tyto schůzky mohou zdát jednoduché, existuje jeden klíčový důvod, proč se často zvrtnou: zmatek. Pokud jsi na projektu úzce spolupracoval, to, co ti dává naprostý smysl, může být matoucí pro někoho, kdo není přímo zapojen. Navíc se může stát, že opomenete uvést zásadní souvislosti, které se vám zdají samozřejmé, ale pro ostatní mohou být klíčové. Tomuto problému můžete předejít tím, že schůzku nejprve projdete s někým, kdo není do projektu zapojen, a předem tak vyplníte případné mezery nebo vyjasníte případné nejasnosti.
Sdílení informací
Školení zaměstnanců a sdílení dovedností mezi týmy jsou dva z klíčových způsobů, jak mohou firmy společně růst – a právě zde přicházejí na řadu setkání zaměřená na sdílení informací. Ať už se jedná o seminář, školení nebo méně formální setkání zaměřené na sdílení výsledků výzkumu, setkání zaměřená na sdílení informací představují skvělou příležitost k vzdělávání a posílení postavení zaměstnanců.
Pořádej tyto schůzky ráno. Většina lidí má ráno nejlepší podmínky pro kognitivní myšlení – využij toho a naplánuj schůzky na dobu, kdy je tvůj tým nejbystřejší a nejvnímavější.
Buď při sestavování seznamu pozvaných nemilosrdný. V ideálním světě by bylo skvělé umožnit všem ve vaší organizaci přístup k schůzkám zaměřeným na sdílení informací – ve skutečnosti však každá schůzka znamená ztrátu několika hodin produktivního pracovního času. Zamysli se nad tím, komu by tato schůzka přinesla největší užitek, a snaž se najít rovnováhu mezi přínosem pro zaměstnance a přínosem pro organizaci.
Brainstorming
Brainstormingové schůzky jsou pro firmy často rozhodující. Je to tvoje šance inovovat, přijít s kreativními a novými přístupy a také dát každému členovi pocit sounáležitosti s tím, jak se společně posunete vpřed. Proto je důležité, aby tyto schůzky byly koncipovány tak, aby se mohly rozvinout ty nejlepší nápady všech účastníků.
Pořádej tyto schůzky v pozdním odpoledni nebo večer. Ačkoli kognitivní myšlení funguje nejlépe v pozdních dopoledních hodinách, několik studií naznačuje, že únava podporuje kreativní myšlení a že volné myšlení se nejlépe daří později během dne. Každý má svůj vlastní rytmus, ale zkuste schůzky naplánovat na pozdější dobu a uvidíte, jak to vašemu týmu vyhovuje.
Rozhodování
Ať už potřebuješ rozhodnout, jak pokračovat v projektu, vyřešit problém nebo určit, komu projekt přidělit – pokud je třeba zodpovědět nějakou otázku, jde o schůzku zaměřenou na rozhodování. Tato setkání patří k nejdůležitějším typům, ale často se mohou zvrhnout v bouřlivou debatu, točení se v kruhu a naprostou patovou situaci. Naštěstí existuje několik triků, které pomohou učinit rozhodování co nejefektivnějším.
Připrav si podklady. Kdykoli je to možné, měli by účastníci přijít na schůzku s relevantními údaji a výzkumy, které podpoří rozhodovací proces. Nejenže ti to pomůže činit moudřejší rozhodnutí, ale také to minimalizuje riziko, že se schůzka zvrhne v nekonečnou výměnu protichůdných názorů bez jasného výsledku.
Urč, kdo bude rozhodovat a kdo projekt zrealizuje. Ještě před začátkem schůzky by mělo být jasné, kdo bude mít konečné slovo – ať už se jedná o hlasování, nebo o rozhodnutí, které nakonec padne na bedra jedné osoby. Pokud existuje jasný postup pro realizaci rozhodnutí, můžeš se také vyhnout dalším zbytečným schůzkám tím, že úkoly hned na místě deleguješ, a tak můžeš verdikt hladce a efektivně uvést do praxe.
Schůzky s klienty
I ve firmách, které mají interní schůzky vypracované k dokonalosti, se při schůzkách s externími klienty často opomíjejí osvědčené postupy. Všechny klíčové zásady úspěšných interních schůzek platí i zde: proveď průzkum, stanov program a strategicky zvaž, koho na schůzku pozveš.
Zaměř schůzku na klienta, ne na svůj prodejní proslov. Příprava je klíčová, ale nezahrnuj klienta hned po usednutí do křesla hladkým, nacvičeným prodejním proslovem. Pokud si udělal průzkum, pravděpodobně už je s tvou širokou nabídkou docela seznámen: schůzka s klientem je o budování vztahu, který je pro něj jedinečný. Zaměř se na jeho společnost, jeho potřeby a na to, jak mu váš produkt nebo nabídka může pomoci v jeho konkrétním případě.
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