Když přejdeš z práce na plný úvazek na práci na volné noze na plný úvazek, rozloučíš se s některými stálými prvky kancelářského života, jako je stresující dojíždění, nutnost nosit kalhoty a kalendář plný schůzek. Ale i když jsi možná rád, že se můžeš rozloučit s přeplněným dojížděním, kalendář bez schůzek nemusí být nutně dobrá věc.
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Pokud jako freelancer chytře iniciuješ a účastníš se osobních schůzek, brzy zjistíš, že jsou klíčové pro budování vztahů s klienty, hledání nových pracovních příležitostí a rozšiřování sítě kontaktů. Jak tedy jako freelancer pořádat úspěšné schůzky? Sestavili jsme pro tebe několik rychlých tipů:
Buď vybíravý!
Ať už tě někdo pozval na schůzku, nebo o jejím uspořádání uvažuješ ty sám, než si ji zapíšeš do kalendáře, zeptej se sám sebe, jestli je to dobře strávený čas. Koneckonců, když jste na volné noze, každá hodina strávená na schůzce je hodinou, kterou nevěnujete práci na jiném projektu, a pokud započítáte i čas strávený cestováním, osobní schůzky mohou být obzvláště časově náročné. Na druhou stranu je osobní úvodní schůzka s novým klientem skvělým způsobem, jak si hned od začátku vybudovat silný vztah. A nemusíme ti říkat, že dobrý vztah může vést k více zakázkám a skvělé pověsti o tobě a tvých službách! Navíc osobní schůzky v klíčových momentech vašeho pracovního vztahu – například když zahajujete velký nový projekt nebo když se mění rozsah či směr projektu – mohou pomoci zajistit, že jste s klientem na stejné vlně. Pravidelné kontroly jsou také skvělé, ale myslíme si, že tento typ schůzek můžete bez problémů vést i po telefonu. A nezapomeňte také zefektivnit veškerou administrativu před schůzkou: ať už se scházíte online, po telefonu nebo osobně, neztrácejte čas nekonečnými e-mailovými konverzacemi při domlouvání termínu – použijte Doodle 1:1 k hladkému sjednávání schůzek s klienty.
Na místě záleží
Když pracuješ jako freelancer, najít místo pro schůzku není tak jednoduché jako přihlásit se do firemního kalendáře a rezervovat zasedací místnost č. 3: někdy budeš muset být kreativní, abys našel vhodné místo pro setkání. Pokud ti klient navrhne schůzku v jeho kanceláři, přijmi jeho nabídku! Může to být dobrá příležitost, jak si udělat představu o firemní kultuře klienta a přizpůsobit jí svou práci. Dobrou volbou mohou být i kavárny a coworkingové prostory, ale nezapomeň si je nejprve prohlédnout. Ujisti se, že nejsou příliš hlučné nebo přeplněné, a pokud budete potřebovat internet, zkontrolujte, zda je Wi-Fi rychlé a spolehlivé. Neboj se ani myslet mimo zaběhnuté koleje! Pokud se scházíte za účelem brainstormingu, zkuste se projít nebo posedět v parku: možná zjistíte, že kreativní nápady proudí volněji než v neinspirativním zasedacím prostoru.
Buď profesionální
Možná žiješ svobodný a flexibilní život na volné noze, ale zásady dobrých schůzek platí i tak. Buď připraven: ať už je téma schůzky jakékoli, ujisti se, že sis udělal průzkum. Pokud se setkáváš s potenciálním klientem, seznam se s jeho prací. Pokud se chystáte na schůzku s prezentací, mějte v záloze dostatek návrhů. Stanov program: pokud jste požádali o osobní schůzku, pošlete klientovi předem stručný program. Pokud schůzku domluvil klient, ale není k dispozici jasný program, zdvořile ho požádejte, aby vám jej sdělil. Ujasni si konkrétní úkoly: odejděte ze schůzky s jasnou představou o tom, jaké jsou vaše další kroky, kdo je zodpovědný za jejich provedení a jaký je přibližný časový rámec. Následně se ozvěte: stačí krátký e-mail se shrnutím klíčových bodů a vaším plánem do budoucna.
Stanov hranice
Když jsi na volné noze, schůzky jsou práce! Veškerá příprava, administrativa a následné kroky jsou na tobě. A na rozdíl od pondělního ranního stand-upu ve firmě se stovkami zaměstnanců si nemůžeš dovolit schovat se v koutě a místo účasti si jen prohlížet telefon. Stanov si proto rozumné hranice – a pokud klient trvá na pravidelných osobních schůzkách nebo schůzkách, které vyžadují intenzivní přípravu, účtuj mu svůj čas.
Plánování schůzek jako freelancer je klíčovým způsobem, jak zůstat v kontaktu s klienty a mít přehled o jejich potřebách; když se trochu víc snažíš a pořádáš promyšlené osobní schůzky, vytváříš příležitosti k budování vztahů, generování nových nápadů a předcházení časově náročným nedorozuměním. A až schůzka skončí, můžeš se vrátit k práci v posteli – jsi případě freelancer!
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