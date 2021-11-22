Být produktivní a co nejlépe využít svůj čas je něco, po čem touží každý – já určitě ano. To rozhodně platí i pro neziskové organizace, z nichž mnohé mají omezené zdroje, rozpočty i čas.
Schůzky tvoří velkou část toho, jak neziskové organizace řídí svůj každodenní provoz, vyhledávají dárce a navazují s nimi kontakt, organizují fundraisingové kampaně a akce a mnoho dalšího. Ale podle zprávě Nonprofit Priorities Benchmark Reportpovažuje 7,5 procenta dotazovaných neziskových organizací problémy s manuálními, papírovými procesy a zastaralým softwarem za jednu ze svých největších výzev. Ptáte se, co to má společného s časovým managementem? Hodně.
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Když máš tak málo času a jsi zaplavený povinnostmi a úkoly, spoléhání se na manuální procesy může věci zbytečně zkomplikovat. A to může znamenat, že se zpozdí důležité schůzky s dárci, rozhodování se zasekne a fundraising se náhle zastaví. To vše jsou pro neziskové organizace nežádoucí důsledky.
Proto jsme hrdí na to, že spolupracujeme s neziskovými organizacemi, jako je Franklin County Suicide Prevention Coalition v Ohiu. Tato komunitní skupina založená na dobrovolnické činnosti se skládá z 37 členů z 19 různých místních organizací. Mezi jejími dobrovolníky jsou jak lidé, kteří ztratili blízké v důsledku sebevraždy, tak odborníci ze zdravotnictví, školství, veřejného sektoru, neziskového sektoru a z řad orgánů činných v trestním řízení.
Cílem Koalice je předcházet sebevraždám prostřednictvím osvěty a zvyšování povědomí v komunitě. To se může týkat rodičů, učitelů, odborníků v komunitě i poskytovatelů služeb v oblasti duševního zdraví.
Setkal jsem se s Michelle Vargasovou, ředitelkou Koalice pro prevenci sebevražd v okrese Franklin, abych zjistil, jak Doodle pomáhá automatizovat manuální procesy a jaký má to dopad na jejich poslání v oblasti prevence sebevražd.
Kolik lidí používá Doodle?
Máme pět členů Koalice, kteří používají Doodle ke správě plánování. Patří mezi ně členové vedení, kteří koordinují naše dva řídící výbory a tři akční týmy a jejich měsíční schůzky. Většina skupin má více než deset členů, takže, jak si dokážeš představit, může být plánování schůzek náročné.
Všichni kromě mě jsou dobrovolníci, takže možnost používat Doodle ke koordinaci našich měsíčních schůzek nám nejen šetří čas, ale také zvyšuje pravděpodobnost, že dostaneme odpovědi od lidí, kteří možná právě dělají něco jiného – třeba pracují nebo se starají o rodinu.
Vzpomínám si na dobu, než jsem začal používat Doodle. Vytvořil jsem seznam volných termínů schůzek a poslal ho e-mailem několika lidem. Pak jsme si vyměňovali návrhy, abychom našli termín, který by vyhovoval všem. Než se většina lidí shodla na jednom termínu schůzky, někdo jiný řekl: „To mi už nevyhovuje.“
Doodle zásadně změnil pravidla hry, pokud jde o úspory času , zejména pro členy vedení, kteří koordinují a účastní se desítek schůzek každý měsíc.
Jak důležitá je pro tebe v každodenní práci časová organizace?
Máme tým pro data a výzkum, který spolupracuje s mnoha různými službami, aby se skutečně zaměřil na vytváření komplexních zpráv. Ty pak sdílíme s partnery, aby mohli například identifikovat skupiny obyvatel s nejvyšším rizikem v okrese Franklin.
Máme také tým pro osvětu a vzdělávání, který koordinuje činnost našich přednášejících, abychom mohli zvýšit počet lidí ve Franklin County, kteří jsou schopni rozpoznat příznaky sebevražedných sklonů a vědí, jak dané osobě zprostředkovat pomoc.
Náš tým pro komunikaci se snaží sdílet informační materiály prostřednictvím videí a podobných formátů, aby informoval lidi o příznacích, které mohou naznačovat, že někdo uvažuje o sebevraždě.
Díky používání Doodle tak členové každého z našich akčních týmů ušetří stovky hodin ročně a mohou tento čas věnovat práci na projektech, které mají skutečný význam , místo aby se zaplétali do nekonečné e-mailové korespondence a čekali celé dny, než se lidé dohodnou na termínu schůzky.
Proč tak věříš v sílu Doodle?
Líbí se mi to, protože teď, když se to je to integrované s Outlookem, je mnohem snazší přejít do Doodle a říct: „Tady je můj kalendář, tady mám volno“.
Od té doby, co jsme začali používat Doodle ke koordinaci všech našich schůzek v neziskové organizaci, ani nedokážu popsat, jak moc se tím vše zlepšilo. Obecně platí, že když oslovíš deset nebo více lidí, je pravděpodobné, že někdo neodpoví. Stává se to z několika důvodů. Lidé mají plno práce. Někdy prostě zapomenou, protože se soustředí na důležitější věci a práci. Nebo ten e-mail prostě přehlédli v záplavě zpráv ve své schránce. To však může být pro nás i pro jiné neziskové organizace problém, protože každá schůzka souvisí s rozhodnutím, které je třeba učinit, s iniciativou, kterou je třeba spustit, nebo s komunikačními materiály, které musíme vypracovat, abychom šířili osvětu o prevenci sebevražd.
Proto je schopnost Doodle stanovovat termíny a posílat připomenutí je pro nás tak užitečná. Zaprvé můžeme nastavit pevný termín, do kdy musí všichni hlasovat o své dostupnosti. Tím se zodpovědnost za domluvení schůzky přesouvá na všechny, nejen na organizátora. Kromě toho můžeme také sledovat, kdo na pozvánky na schůzky odpověděl a kdo ne – a pak je jemně popostrčit pomocí přizpůsobené zprávy. Funguje to docela dobře. Znamená to také, že se důležité schůzky nezpozdí a můžeme rychle pokročit s rozhodnutími a iniciativami, které mají dopad na naši komunitu.
K tomu všemu přidej fakt, že Koalice funguje na bázi dobrovolnictví. To znamená, že nikdo není povinen účastnit se schůzek tak, jak bys musel, kdybys měl práci na plný úvazek. Díky tomu, že můžeme schůzky plánovat snadno a rychle, dokážeme maximálně využít omezený čas našich dobrovolníků ve prospěch společného dobra.
Existují nějaké příklady toho, jak Doodle pomohl tobě a tvému týmu?
Je jich vlastně docela dost. Plánuji týdenní schůzky s mnoha různými partnery, zájmovými skupinami a týmy v rámci Koalice. Na každé z těchto schůzek může být snadno deset lidí nebo i více – něco, co by mi bez Doodle trvalo věčnost zorganizovat.
Ten čas pak mohu věnovat jiným úkolům. Věcem, které naší komunitě skutečně pomáhají, jako je školení v oblasti prevence sebevražd založené na důkazech nebo plánování konferencí.
Pomáhá také mít centralizovaný systém pro případ, že se k Koalici připojí noví dobrovolníci. Často se ptají: „Jak máme plánovat schůzky?“ Stačí jim jen říct: „Použijte Doodle“.
Předsedové našich akčních týmů se mohou soustředit na podstatu svých schůzek, místo aby se museli starat o to, jak je naplánovat.
To nám pomáhá dosahovat našich cílů, protože každá naše schůzka je skutečně velmi produktivní. Každý měl čas si připravit potřebné podklady díky času, který ušetřil díky použití Doodle.
Jakou radu bys dal někomu, kdo uvažuje o použití online nástroje pro plánování?
Pokud tvoje práce zahrnuje plánování schůzek, jako jsou skupinové schůzky nebo schůzky jeden na jednoho s konkrétními členy týmu, zainteresovanými stranami nebo dárci, Doodle vám ušetří starosti s plánováním.
Zjistil jsem, že je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak domluvit schůzky. Také si myslím, že nelze podceňovat, jak je tato služba populární a známá. Když lidé dostanou odkaz na Doodle, obvykle vědí, o co jde, a prostě odpoví. Nikdo se mě neptá: „Co to je a jak se to používá?“
Když sečteš všechny věci, které pro tebe Doodle dokáže udělat, ušetřený čas je opravdu znatelný. V minulosti jsem měl práce, kde jsem trávil výrazně více času organizováním schůzek a setkání.
V organizaci, jako je ta naše, kde náš čas platí daňoví poplatníci, každá minuta, kterou ušetříš na úkolech, jako je plánování, ti dává více času, který můžeš věnovat smysluplným projektům pro komunitu. Právě tam můžeš něco změnit.
Chceš-li se dozvědět více o tom, jak Doodle pomáhá neziskovým organizacím řešit všechny jejich potřeby v oblasti plánování, navštiv naši stránku Řešení pro neziskové organizace.
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