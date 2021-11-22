Gratulujeme. Dostal ses až sem. Stanovil sis cíl, vymyslel jsi název a nakonec jsi založil svou neziskovou organizaci. Těžká práce je za tebou; teď opravdová těžká práce.
Ať už je tvoje neziskovka charitativní organizací, uměleckým či vědeckým projektem, sportovním klubem nebo akcí, či dokonce penzijním fondem, dosavadní cesta pravděpodobně zahrnovala spoustu schůzek u kávy, hovorů přes Zoom a brainstormingů u skleničky. Nyní je však čas na vaši první oficiální schůzku. I když hlavní účastníci zůstanou stejní, je čas přitvrdit, protože oficiální schůzky budou muset splňovat určité právní požadavky a zabývat se tématy týkajícími se budoucnosti organizace.
Chceš začít?
Tvé první setkání udá tón tomu, jak budeš pokračovat, a proto musíš toto setkání zvládnout na jedničku. Naštěstí se dá před setkáním hodně připravit, aby v den konání proběhlo hladce jako čerstvá sklenice arašídového másla.
Vytvoř a rozesšli podrobný program schůzky.
Ujisti se, že jsou potřební účastníci pozváni včas a že se všichni mohou zúčastnit.
Urči moderátora schůzky.
Stanov očekávání a pokyny pro schůzku.
Rozesílej a předem si to v klidu přečti.
Podívejme se na každou z těchto funkcí podrobněji a doufejme, že si dabei osvojíš pár rad, tipů, triků a obecně to kouzlo schůzek.
1: Umění sestavit program
Všechny trvalé struktury vyžadují pevné základy a program je základem, na kterém se staví skvělé schůzky. Dvě třetiny profesionálů uvádějí, že jasný program je nezbytný pro efektivní schůzky. Nejprve sepiš všechny povinné body v logickém pořadí. Jako nová nezisková organizace možná budeš muset splnit některé zákonné požadavky, pokud jsi tak již neučinil:
Jmenování představenstva
Volba funkcionářů, jako jsou předseda, tajemník a pokladník
Jmenování výborů a členů
Žádost o osvobození od daně
Otevírání bankovních účtů
Vytvoření kodexu chování a dalších interních směrnic
Jakmile jsou zahrnuty povinné body, je opravdu jen na tobě, jaké další body do seznamu zařadíš. Nejlepší programy schůzek jsou však obvykle stručné a konkrétní. „Informujte o aktuálním stavu fundraisingu“ je příliš vágní a dává účastníkům příležitost nadhodit nejrůznější nepodstatné body. Naproti tomu program, který zní „Uveďte aktuální celkovou částku z fundraisingu a prognózu na příští čtyři týdny“, je jasný a omezuje irelevantní body na minimum.
Je snadné přeceňovat rozhodovací schopnosti skupiny, ve které se musí spojit různí lidé, názory a styly rozhodování, aby se dospělo k řešení. Dobrý program bude obsahovat pouze jeden nebo dva body k rozhodnutí a nabídne varianty A/B namísto otevřených otázek.
2: Kdo by se měl zúčastnit?
Rozhodování o tom, koho pozvat na schůzky, zejména na tak významnou, jako je vaše první oficiální schůzky neziskové organizace, je jako chůze po laně. Pokud zajdeš příliš daleko v jakémkoli směru, jistě to skončí katastrofou. Naše zpráva z roku 2019, Stav schůzek, odhalila, že 35 procent lidí se domnívá, že pro efektivní schůzku je zásadní, aby na ní nebylo příliš mnoho účastníků. Respondenti však také označili nedostatek relevantních osob s rozhodovací pravomocí za jednu z největších příčin frustrace při schůzkách.
Pokud jsi již jmenoval členy představenstva, měli by samozřejmě být přítomni, stejně jako jmenovaní nebo kandidáti na funkce ve vedení. Ostatní pozvaní by měli být vybráni podle programu jednání. Zúčastnit by se měli pouze ti, kteří jsou nezbytní k zastupování nebo prosazování programu jednání.
Pro neziskové organizace je frustrující, že všichni relevantní členové, alespoň zpočátku, budou pravděpodobně dobrovolníci a komunikace bude probíhat přes osobní nebo různé pracovní e-mailové adresy. To dělá z plánování schůzek pro neziskové organizace noční můru, protože osoba organizující schůzku nemá přehled o dostupnosti všech zúčastněných. Jelikož se jedná o organizaci vedenou dobrovolníky, jsou pravděpodobně i termíny schůzek velmi omezené.
Rozhodni se pro online nástroj pro plánování může ušetřit hodiny práce, což je o to důležitější, když lidé věnují svůj čas zdarma. Například Doodle vám umožňuje rozeslat skupinovou anketu, která najde nejvhodnější časový termín pro schůzku, čímž se proces plánování výrazně zrychlí a stane se méně frustrujícím než nekonečná výměna e-mailů, která obvykle následuje při hledání data a času vyhovujícího všem zúčastněným.
3: Je čas určit moderátora
Stejně jako má každý člen vaší neziskové organizace svou konkrétní roli a okruh povinností, je třeba před prvním setkáním přidělit konkrétní úkoly. Dobrý moderátor udrží schůzku na správné cestě, zajistí, aby se všichni účastníci zapojili a mohli se vyjádřit, a v konečném důsledku zajistí, že žádná jednotlivá osoba nebude schůzku dominovat. Cílem každé schůzky by vždy mělo být dosáhnout názorů, rozhodnutí a výsledků, které jsou lepší než ty, které by mohl vytvořit kterýkoli člen vaší organizace sám. Moderátor to má po celou dobu na paměti.
V mnoha neziskových organizacích tuto roli přebírá předseda představenstva, i když není důvod, proč by tomu tak muselo být. Hlavně se ujisti, že vybereš někoho organizovaného, spravedlivého a respektovaného; někoho, kdo dokáže udržet nadšení a zároveň nedovolí, aby se účastníci nechali rozptylovat záležitostmi, které nesouvisejí s programem. V ideálním případě bude moderátor zodpovědný i za rozesílání programu budoucích schůzek.
4: Připrav si stánek
Od lidí, kteří odmítají poslouchat ostatní a neustále je přerušují, až po ty, kteří vždy přicházejí pozdě nebo musí odejít dříve, zjistili jsme, že všichni máme své trny v patě, pokud jde o schůzky. Tvoje první schůzka je příležitostí stanovit podmínky účasti a očekávání, která máš vůči všem účastníkům. Vysvětli je, ujisti se, že jsou srozumitelné, a požádej všechny, aby si je přečetli a potvrdili, že tak učinili, ještě před první schůzkou.
Zde je několik příkladů pravidel schůzky a podmínek, které můžeš nastavit:
Všichni by měli dorazit pět minut před začátkem schůzky a zůstat ještě pět minut po plánovaném konci.
Kromě psaní zápisu nebo prezentací by se neměly používat žádné telefony, notebooky ani tablety.
Všechna zařízení by měla být nastavena na tichý režim.
Žádné přerušování – všechny názory jsou platné.
Na každé schůzce lze projednat maximálně pět témat a přijmout dvě rozhodnutí.
Seznam pozvaných bude při každém setkání znovu zkontrolován, aby se zajistilo, že budou pozváni pouze ti, kteří jsou nezbytní.
Možná to zní, jako bys byl ředitel toužící po moci, ale budeš vděčný, že jsi základní pravidla stanovil hned na začátku. Jakmile si účastníci zvyknou na chaotické schůzky, je těžké zvrátit tento trend. A to určitě nechceš.
5: Čtení se stihne ještě před schůzkou
Všichni jsme už zažili schůzky, na kterých alespoň jedna osoba, obvykle ta nejvýše postavená v místnosti, musí strávit deset minut čtením dokumentu, o kterém se schůzka vede, než může diskuse začít. Je to pro všechny zúčastněné neuvěřitelně frustrující, zároveň je to velmi neefektivní a je nepravděpodobné, že by to vedlo k dobrým rozhodnutím.
Pokud máš jakýkoli dokument – finanční zprávy, nejnovější trendy v oboru, odborné studie, novinové články, podnikatelské plány –, který bude pravděpodobně ústředním bodem tvé schůzky, měl bys jej s účastníky sdílet alespoň týden před schůzkou. Díky tomu budou mít všichni čas si informace osvojit a zvážit, což přispěje k fundovanější a produktivnější diskusi a k rychlejšímu přijetí rozhodnutí během samotného jednání.
V ideálním případě to platí i pro prezentace. Pokud má vedoucí fundraisingu návrh nové kampaně, může svou prezentaci sdílet předem. Schůzky by měly sloužit k objasnění, diskusi a rozhodování, nikoli k předávání hromady informací.
Tak to by bylo. Projdi si těchto pět kroků před svou první schůzkou a garantujeme ti, že bude lepší než prakticky jakákoli jiná schůzka, které se tvoji účastníci ten týden zúčastnili. Pokud jde o schůzky, i malá příprava má velký význam. A v neziskovém sektoru, kde jsou rozpočty i čas obzvláště omezené, má tato příprava ještě větší význam. Hodně štěstí.
Chceš-li se dozvědět, jak ti Doodle může zjednodušit, automatizovat a urychlit proces plánování (abys se mohl soustředit na činnost své neziskové organizace), navštivte naši stránku Řešení pro neziskové organizace.
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