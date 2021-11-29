Pokud sleduješ trendy v byznysu a technologiích, pak už jistě víš, že AI – umělá inteligence – má v úmyslu revolučně změnit naši práci i způsob, jakým ji vykonáváme: o tom jsme psali zde a zde. Ale zatímco existuje spousta článků a zpráv zaměřených na to, jak AI mění role od IT až po Business Intelligence, je tu jedno oddělení, které se v této diskusi často opomíjí: lidské zdroje.
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Práce personálního oddělení však vždy hrála ústřední roli v poslání společnosti Doodle, jehož cílem je umožnit skvělé schůzky díky zefektivnění jejich organizace a náhodou jsme na špičce vývoje v oblasti umělé inteligence. Cítíme se tedy dobře připraveni hovořit o dopadu, který umělá inteligence bude mít na personální oddělení. Naše předpověď? Myslíme si, že umělá inteligence má potenciál vrátit lidský rozměr do přetížených personálních oddělení. Zde je náš přehled toho, jak se mění prostředí HR technologií a procesů a jak tyto změny ovlivní personální oddělení dnes i v budoucnu:
Nábor zaměstnanců
Jak ti potvrdí každý personalista, práce v oblasti řízení lidských zdrojů zahrnuje také vyhledávání a nábor těch nejlepších talentů, od budování sítí kontaktů a tvorby pracovních inzerátů až po prověřování žádostí o zaměstnání a dohled nad procesem pohovorů. A i když se pozornost stále soustředí především na lidi, personální oddělení během celého náborového procesu zpracovávají obrovské množství dat. Inzeráty na volná místa mohou přilákat stovky, ba dokonce tisíce přihlášek – a výzkumy ukazují, že z přihlášek podaných na typickou pozici 75–88 % nesplňuje požadavky na danou pozici. Procházení přihlášek z rozsáhlého okruhu uchazečů je přesně ten druh úkolu s velkým objemem dat, s nímž může umělá inteligence pomoci – prohledává rozsáhlou databázi životopisů, aby zúžila výběr na užší seznam. Mnozí odborníci na umělou inteligenci dokonce věří, že automatizované prověřování přihlášek nakonec odstraní zaujatost v náborovém procesu. A zatímco prověřování pomocí umělé inteligence usnadňuje práci personalistům, podle personalistky Stacey Browningové ze společnosti Paycor z toho budou těžit i uchazeči o zaměstnání. V rozhovoru pro časopis Forbesuvádí: „V náboru znamená nekonečně škálovatelná úroveň efektivity automatizace, že bez ohledu na počet uchazečů každý z nich obdrží včasnou odpověď. Pro uchazeče je rozhodující právě to, že jsou průběžně informováni prostřednictvím promyšleného a upřímně formulovaného e-mailu.“
Zjednodušené procesy
Možná více než jakékoli jiné oddělení v typickém pracovišti stojí personální oddělení před výzvou najít rovnováhu mezi efektivní prací na mikroúrovni, kdy uspokojuje potřeby a řeší obavy jednotlivých zaměstnanců, a na makroúrovni, kdy utváří kulturu a politiku na pracovišti. Oba tyto způsoby práce jsou nesmírně důležité, ale mnoho pracovníků personálního oddělení se cítí zahlceno administrativní prací, která jim nechává jen málo času na strategii z širšího pohledu. Opakující se, ale zásadní úkoly, jako je schvalování žádostí o dovolenou, nelze zanedbávat, aniž by to vyvolalo vážnou frustraci u jednotlivých zaměstnanců; ale pracovník personálního oddělení, který tráví hodiny plánováním dovolených, nemá moc času na to, aby uplatnil své schopnosti nebo realizoval ambicióznější personální strategii. A právě zde přichází na řadu umělá inteligence: právě ty úkoly s velkým objemem a nízkou přidanou hodnotou, které se pro lidské pracovníky tak rychle stanou monotónními, jsou úkoly, v nichž umělá inteligence vyniká. Aplikace umělé inteligence mohou převzít práci, jako je plánování dovolených a nemocenských nebo přidělování pracovních míst novým zaměstnancům. Díky chatbotům, kteří dokážou odpovídat na dotazy nových zaměstnanců, dokonce zefektivňují proces zapracování nových zaměstnanců. Když jsou tyto úkoly vyřešeny, mohou se pracovníci personálního oddělení věnovat náročnějším úkolům, aniž by tím ztratily na osobním přístupu k jednotlivým zaměstnancům.
Budoucí inovace
Ačkoli technologie umělé inteligence zatím není přijímána všemi personálními odděleními, mnoho firem – zejména velkých společností s rozsáhlými datovými soubory o zaměstnancích – již zavádí aplikace umělé inteligence, aby zefektivnily náborový proces a snížily administrativní zátěž personálního oddělení. Budoucnost AI v oblasti lidských zdrojů však slibuje ještě zajímavější možnosti. S rozvojem této technologie lze očekávat, že AI poskytne hlubší vhled do zaměstnanců, zejména do jejich úrovně stresu a míry spokojenosti. Jedna z AI platforem, Veriato, již slibuje, že dokáže identifikovat zaměstnance, kteří se v práci potýkají s obtížemi nebo uvažují o odchodu ze společnosti, a to vše na základě „...aktivitě zaměstnanců na počítači – e-mailech, úhozech na klávesnici, procházení internetu atd.“ Analýzou těchto dat dokáže Veriato odhalit změny v angažovanosti a výkonu zaměstnanců. Jak se poznatky umělé inteligence o zaměstnancích budou stále více zdokonalovat, budou mít pracovníci v oblasti lidských zdrojů k dispozici bohaté množství konkrétních informací a poznatků, s nimiž budou moci pracovat při snaze řídit a optimalizovat zkušenosti zaměstnanců.
Čas na změnu
Co si z toho odnést? Je čas, aby personální oddělení přijala umělou inteligenci, aby se mohla odpoutat od opakujících se úkolů s nízkou přidanou hodnotou a zaměřit se na vytváření personalizovanějšího, informativnějšího a efektivnějšího personálního zážitku. Navzdory názvu je největší výhodou, kterou umělá inteligence může dnešním personálním oddělením přinést, právě možnost stále osobnějšího přístupu. Nedávná zpráva společnosti IBM předpovídá, že zavedení umělé inteligence umožní pracovníkům v oblasti lidských zdrojů věnovat více času rozvoji talentů prostřednictvím personalizovaných vzdělávacích programů a zlepšování výkonu pomocí kariérního koučování a inteligentní, cílené zpětné vazby pro zaměstnance, stejně jako optimalizaci procesů náboru, zapracování nových zaměstnanců a ukončování pracovního poměru.
Personální oddělení zajišťuje, aby pracoviště dokázalo ze svých zaměstnanců vytěžit maximum – díky umělé inteligenci si brzy budou moci být jistá i pracoviště, že ze svého personálního oddělení také vytěžují maximum.
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