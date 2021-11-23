Tolik… rozptýlení. Od okolních (ten kolega, co hlasitě telefonuje) až po digitálních rozptýlení (ten tweet, který jsi napsal před obědem a který pořád kontroluješ) až po sociálních rozptýlení (kolegyně u vedlejšího stolu, která ti chce vyprávět všechno o svém víkendu) – vždy se najde něco, co nás odvádí od práce. Některé zprávy naznačují, že jsme rozptylováni každých 40 sekund od práce, zatímco jiné poukazují na to, že nám může trvat téměř půl hodiny, než se po přerušení. V sérii „Najděte své soustředění“ se každý měsíc podíváme na jiný druh rozptýlení a dáme vám tipy, jak odfiltrovat rušivé vlivy a najít svůj pracovní rytmus.
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Jak překonat zvyk nechat se rozptylovat
Jsi snílek? Často kontroluješ sociální sítě? Nebo si možná myslíš, že patříš k těm vzácným výjimečným lidem, kteří skutečně umí dělat více věcí najednou. Duševní rozptýlení jsou ty malé myšlenky a úkoly, které nás odvádějí od toho, co bychom měli dělat. Pro mě je to nekonečný seznam úkolů – zaplatit ten účet, domluvit si schůzku pro děti, odpovědět na pár e-mailů, zapsat si nějaké plány na jídlo. Tyto věci se zdají důležité, takže je snadné zapomenout, že nejsou naléhavé. Než se nadějete, ztratili jste soustředění „jen na chvilku“, a když se vrátíte k práci, vaše koncentrace je pryč. Bývalá konzultantka společností Apple a Microsoft Linda Stone to nazývá „kontinuální částečná pozornost“. Naštěstí však existují způsoby, jak to překonat.
Stanov program
Schůzky jsou klasickou příležitostí, kdy lidem myšlenky bloudí. Pokud jsi schůzku svolal, začni jasným, společným programema nedovol, aby ji účastníci zvrhli! Dej jasně najevo, že se budeš držet programu. Během jakékoli otevřené diskuse účastníkům okamžitě dej vědět, pokud jejich příspěvek nespadá do rámce schůzky.
Než začneš, zkontroluj si následující
Začínej schůzky tím, že se účastníci podělí o své pocity. Dej každému účastníkovi schůzky chvilku na to, aby se podělil o to, na co právě myslí a jaká je jeho aktuální nálada. Tato krátká příležitost k zamyšlení může lidem pomoci zbavit se osobních rozptýlení a soustředit se na úkol, který mají před sebou.
Neztrácej přehled
Jako účastník schůzky se ti může ještě snadněji stávat, že se ti myšlenky začnou toulat. Abys se vyhnul mentálním rozptýlením, začni tím, že odmítneš účast na schůzkách, které pro tebe nejsou opravdu relevantní (pokud to jde). Odolej pokušení kontrolovat e-maily tím, že zařízení odložíte mimo dohled, a pokud si vezmete poznámkový blok, položte pero na stůl, pokud si zrovna neděláte poznámky. Snaž se udržovat oční kontakt s osobou, která mluví, jako signál k tomu, abyste se soustředili.
Lidem, kteří mají obecně potíže se soustředěním, jako jsou například dospělí s ADD nebo ADHD, Monster doporučuje řadu taktik, jak zůstat soustředěný – od toho, abys si dal něco k jídlu, až po fyzické cvičení před začátkem schůzky.
Medituj minutu
I když sedíš sám u stolu, může být těžké se soustředit. Pokud zjistíš, že ti myšlenky skáčou z jednoho na druhé, zkus se zhluboka nadechnout nebo meditovat, abys si osvěžil mysl a znovu se soustředil.
Zeptej se sám sebe, jestli se k tomu zavážeš
Když ti přijde na mysl nějaký nový úkol nebo povinnost, získej duševní jasnost tím, že se zeptáš sám sebe: „Na co bych se měl soustředit?“ Kdykoli si uvědomíš, že se necháváš rozptylovat, použij tuto otázku, abys se znovu soustředil na úkol, na který se musíš zaměřit.
Přestaň mě lechtat
Ale co ty malé rozptýlení, která ti neustále šimrají v hlavě? Pokud neustále přemýšlíš o jiných věcech, které bys mohl dělat, slib si, že si na ně později uděláš čas. Ať už jde o sepsání nákupního seznamu nebo kontrolu sociálních sítí, vyhrazení si konkrétního času na to, abys to udělal později, pomůže tvému mozku soustředit se na přítomný okamžik.
V další části série „Najdi své zaměření“ se podíváme na všechny způsoby, jak překonat digitální rozptýlení, od těch věčně otevřených záložek v prohlížeči až po lákavé zvuky tvého smartphonu.
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