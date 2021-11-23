Jdeš na Facebook zkontrolovat nějakou událost a o dvacet minut později už sleduješ sedmé video o chystaném filmu od Marvelu.
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Otevřeš si Instagram „jen abys si před spaním prohlédl pár videí s kočkami“ a tvůj původní plán na osm hodin sladkého spánku je rázem v troskách. „Šest hodin je taky fajn,“ zašeptáš si pro sebe.
I když nejsi obeznámen s pojmem ekonomiky pozornosti, určitě jsi její součástí: aplikace a platformy neustále soupeří o náš čas a k jeho získání používají různé – někteří by řekli manipulativní – techniky. Víš, jak to chodí: posuň se ještě kousek dolů, přejdi prstem po pár dalších fotkách, zkontroluj ty červené notifikace, abys zjistil, co se za nimi skrývá.
Technologie nás sice dokáže sblížit, ale mohlo by být něco jiného na samotném způsobu, jakým jsou tyto platformy a aplikace navrženy? Někteří říkají slibné „ano“.
Facebook? To je složité
O tom, jak si v poslední době vede Facebook, náš gigant v oblasti sociálních médií, se dá říci mnoho. Ztrácí snad na atraktivitě kvůli všem etickým, politickým a právním otázek, kterým musí čelit? Pokud jde o nové uživatele, globálně pravděpodobně ne, protože země s rychle se rozvíjející internetovou infrastrukturou přispívají k rostoucímu počtu uživatelů Facebooku. Avšak v důsledku skandálů týkajících se způsobu fungování společnosti se rozproudily četné debaty a rozběhly se kampaně jako #deleteFacebook.
Zatímco někteří tvrdí, že smazání účtu na Facebooku je spíše bezvýznamné politické gesto, spousta lidí přehodnocuje své využívání sociálních médií obecně a hledá méně rušivé a rozptylující způsoby, jak zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli. Ačkoli ne všechny z nich mají být alternativami k Facebooku, existuje seznamy platforem , které si kladou za cíl – nebo se to od nich alespoň očekává – usnadnit sociální interakci mezi uživateli a liší se od Facebooku, pokud jde o reklamy, nastavení soukromí a sliby, že nebudou sdílet (čti: prodávat) vaše data třetím stranám. Jde o aplikace pro zasílání zpráv, platformy pro videokonference, kalendáře a další typy aplikací, které nejsou navrženy tak, abyste v nich neustále scrollovali, ale mají ve skutečnosti za cíl vám pomoci věci vyřídit. Není to úžasné?
Nedělej věci lépe, dělej lepší věci
Co dělá platformu nebo aplikaci etickou? Tristan Harris, bývalý odborník na etiku designu ve společnosti Google a jeden z tvůrců hnutí Time Well Spent , hovoří o ekonomice pozornosti a o tom, co to znamená pro lidi, kteří stojí za aplikacemi, které používáme. Harris nám připomíná, že způsob, jakým některé aplikace sociálních médií fungují, je výsledkem vědomých designových rozhodnutí firem a že jsme směrováni k určitým obrázkům, videím nebo návrhům (nebo jimi rozptylováni) z jediného důvodu – aby se maximalizoval čas, který na těchto platformách trávíme.
„Facebook tvrdí, že nechce být arbitrem pravdy, ale už teď je arbitrem myšlenek tím, že kontroluje, co se vůbec zobrazí. A vytváří tak pro naše mysli naprosto neobyvatelné prostředí,“ říká Harris. Důsledky takových designových rozhodnutí, podle Harrise, jsou poměrně alarmující: „Pokud nedokážeme soustředit svou pozornost na to, co je pro nás důležité, nemůžeme dosáhnout svých cílů. Pokud nedokážeme udržet pozornost na záležitostech, které jsou důležité pro naše městečka, města, komunity nebo vládu – naše demokracie nefunguje. Pokud nedokážeme udržet pozornost dostatečně dlouho, abychom pochopili složité výzvy – naše rozhovory o složitých tématech nefungují.“
Rčení, že „nestačí dělat věci lépe, musíme dělat lepší věci“, je přesně to, co Harris navrhuje a na čem pracuje. Co kdyby byly aplikace navrženy tak, aby nám skutečně pomáhaly soustředit se na to, co je důležité, místo aby nás rozptylovaly triviálními činnostmi, ptá se.
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I když technologické firmy možná nemají zlé úmysly, je prostě nemožné, aby způsob, jakým mezi sebou soutěží v neustále se rozšiřující ekonomice pozornosti, neměl na nás žádný vliv. A zatímco lidé jako Tristan Harris pracují na novém pojetí města, jak to sám formuluje, další silou zůstávají samotní uživatelé, kteří neustále požadují transparentnost, zodpovědnost a větší kontrolu nad svými aplikacemi.
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