V první části této série jsme se podívali na to, jak pokroky v technologii umělé inteligence již nyní mění naše pracoviště. Nyní se zaměříme na některé důležité otázky, které umělá inteligence na pracovišti přináší do budoucnosti: Jaký vývoj v oblasti umělé inteligence můžeme očekávat v příštích letech? Jaký dopad to bude mít na naše pracovní místa? Je už na čase začít se obávat singularity?
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Pozor, spoiler: ne, rozhodně ještě není čas začít se obávat Singularity. Ale když pomineme obavy z nadřazené rasy robotů, AI je nezvratně změní způsob, jakým pracujeme, i typ práce, kterou vykonáváme. Což není překvapivé, vezmeme-li v úvahu její ekonomický potenciál: v článku o průzkumu McKinsey Global Institute píše časopis The Economist uvádí , že „...pouhé využití umělé inteligence v marketingu, prodeji a dodavatelských řetězcích by mohlo v příštích 20 letech vytvořit ekonomickou hodnotu, včetně zisků a zvýšení efektivity, ve výši 2,7 bilionu dolarů“.
V Doodle jsme nadšeni z umělé inteligence a jejího potenciálu zefektivnit a revolučně změnit způsob, jakým pracujeme. Věříme, že abychom se přizpůsobili nadcházejícím změnám – nemluvě o tom, abychom zůstali konkurenceschopní na trhu, který umělou inteligenci rychle přijímá – je klíčové být neustále v obraze. Zde je tedy náš pohled na to, jak se umělá inteligence zapojí do pracovního prostředí zítřka:
Člověk proti stroji
V příštích několika desetiletích bude stále více z nás pracovat po boku systémů umělé inteligence, ať už se jedná o fyzické roboty, virtuální asistenty nebo jiné aplikace využívající umělou inteligenci. Jak ti potvrdí každý, kdo někdy listoval románem Isaaca Asimova, situace typu „člověk proti stroji“ pro lidi málokdy končí dobře. Ale nestojíme na prahu sci-fi dystopie. Je však pravda, že některé profese budou v blízké budoucnosti pravděpodobně plně automatizovány. zpráva společnosti Price Waterhouse Coopers z roku 2017 odhaduje, že do roku 2037 by mohlo dojít ke ztrátě přibližně 7 milionů pracovních míst v důsledku umělé inteligence, přičemž mezi nejvíce postižená odvětví budou patřit výroba a doprava. Stejná zpráva také zjistila, že umělá inteligence ve skutečnosti vytvoří 7,2 milionu pracovních míst, zejména v oblasti zdravotnictví a vědy. Dojde tedy ke změně na trhu práce. Někteří pracovníci zjistí, že jejich práce je zastaralá, a u mnoha dalších dojde ke změnám ve struktuře jejich každodenní pracovní náplně. Ve většině odvětví však nebudeme o – budeme s nimi spolupracovat jako účastníci „rozšířeného pracoviště“.
Jak bude tato spolupráce fungovat? V ideálním případě budou aplikace umělé inteligence využívat své silné stránky – provádět opakující se, mechanické úkoly, rychle analyzovat velké objemy dat a vyvozovat závěry –, což lidem poskytne více času na hluboké přemýšlení a kreativní řešení problémů a umožní jim věnovat se sofistikovanějším nebo empatičtějším úkolům s větší pozorností a citem pro nuance. Například lékařka, které při analýze příznaků pacienta pomáhá umělá inteligence, by mohla strávit méně času stanovováním diagnózy, čímž by jí zbylo více času na vysvětlení diagnózy a řešení individuálních obav pacienta.
Nová generace virtuálních asistentů
Kromě spolupráce s „kolegy“ z řad umělé inteligence budou zaměstnanci na pracovišti budoucnosti účinně podporováni celou řadou aplikací založených na umělé inteligenci. Virtuální asistenti, chatboti a zařízení připojená k internetu věcí již pronikají do pracovního prostředí. S tím, jak se technologie kognitivního výpočetnictví stává sofistikovanější, očekávejte, že s těmito roboty budete komunikovat ještě častěji. A když říkáme „komunikovat“, myslíme tím opravdu komunikovat. Jak se boti a asistenti stávají zdatnějšími v interpretaci a generování lidské řeči, pravděpodobně je uvidíme přebírat významnější role v zákaznickém servisu, flexibilně reagovat na celou řadu zákaznických požadavků a dotazů a dokonce i hovořit po telefonu stejně jako prostřednictvím dnešního chatového rozhraní. A zatímco dříve byli osobní asistenti vyhrazeni pouze pro členy vrcholového managementu, v příštích 20 letech by mohlo být běžné, že většina zaměstnanců bude mít svého vlastního virtuálního asistenta. DZone předpovídá, že příští generace virtuálních asistentů bude schopna pomáhat zaměstnancům pružně reagovat na trendy v reálném čase, například tím, že je upozorní na pokles tržeb a navrhne opatření k řešení tohoto problému. Kromě zlepšení pracovního výkonu budou tito virtuální asistenti optimalizovat i pracovní prostředí zaměstnanců. Budou organizovat a řadit podle priority naše seznamy úkolů, připomínat nám přestávku na oběd a možná i objednávat jídlo v naší oblíbené restauraci, a dokonce se postarají o to, aby bylo v kanceláři zapnuté topení, než přijdeme v chladných zimních ránech. Tyto inovace se samozřejmě budou týkat i správy vašeho kalendáře a plánování schůzek. Ve společnosti Doodle si představujeme zcela autonomní systém plánování: takový, který se tak dobře naučí naše rutiny, osvědčené postupy a cíle, že bude schopen plánovat naše schůzky a provádět veškerou související administrativu, sledovat naše pracovní KPI i naše osobní závazky a dokonce nám navrhne, kdy by možná byl čas si vzít zaslouženou dovolenou... a samozřejmě nám poskytne seznam individuálně přizpůsobených návrhů hotelů. Usilovně pracujeme na tom, aby se tato vize stala skutečností – a stejně jako u mnoha jiných vývojů v oblasti umělé inteligence to možná není tak daleko, jak si myslíte!
Telepresence 2.0
Pokud jde o telepresenci, hranice mezi člověkem a robotem se brzy začne stírat. Očekávej, že základní telepresenční roboti budou mnohem sofistikovanější – a to velmi rychle! Jak jsme poznamenali v první části této série, telepresenční roboti již nyní nabízejí vzdáleným pracovníkům interaktivnější a intuitivnější způsob, jak se zapojit do dění na pracovišti, i když se nacházejí mimo kancelář. Dave Evans, hlavní futurista ve společnosti Cisco, si představuje scénář, kdy si manažer musí vybrat nového přepravního partnera. Místo toho, aby cestoval do nespočtu mezinárodních provozoven nebo posílal regionální manažery, aby je zkontrolovali, může manažer „…jednoduše klepnout na obrazovku iPadu, čímž probudí robota z jeho nabíjecí stanice v provozovně dodavatele, a poté na mapě klepnout na místo, kam chceš jet. Na obrazovce mobilního systému TelePresence se objevíte, zatímco se robot autonomně pohybuje po vzdáleném místě – setkává se s vedoucími pracovníky, hovoří se zaměstnanci a prohlíží si provozovnu. A to vše budete dělat ze své kanceláře, z domova, z hotelového pokoje nebo odkudkoli, kde se zrovna nacházíte.“
Perspektivy umělé inteligence na pracovišti
Pokud jde o umělou inteligenci, data, statistiky i trendy ukazují jedním směrem: tato nová technologie se rychle prosazuje a v budoucnu se stane nedílnou součástí pracovního prostředí. Přechod nebude bezproblémový. Některé úkoly a některé pracovní pozice převezmou stroje. Některé lidské dovednosti mohou ztratit na hodnotě, zatímco jiné – jako empatie a kreativita, které umělá inteligence v dohledné době pravděpodobně nezvládne – mohou naopak získat na významu. Těžko říct, kde přesně budeme za dalších 20 let, nebo za dalších 200. Možná budeme na budoucích vánočních večírcích v kanceláři tančit „robot“ se skutečnými roboty. Nebo možná zjistíme, že umělá inteligence promění pracovní prostředí mnohem nenápadnějším způsobem. Ale právě teď je ten správný čas začít se připravovat na trend, který rozšíří naše dovednosti, zefektivní naše procesy a zásadně změní podobu práce.
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