Nevím, jestli jsi o tom slyšel, ale automatizace je docela velká věc. Vlastně ta největší možná věc. Teď, když jsme přijali fakt, že umělá inteligence a strojové učení neznamenají, že roboti přijdou ovládnout svět nebo dokonce ohrozit naše živobytí, můžeme se opřít o automatizovaná řešení, která práci skutečně činí naplňující, protože za nás přebírají ty monotónní a opakující se úkoly, které nám pracovní život značně znepříjemňují. Hlavní je, že tyto úkoly zvládají mnohem rychleji a s menším počtem chyb, než se to kdy podařilo nám, otravným lidem.
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Není tedy divu, že světy MarTech, CommsTech a SalesTech překypují tisíci nástrojů, jejichž jádrem je strojové učení a které slibují lepší obchodní procesy a výsledky.
Vzhledem k tak velkému množství nabízených nástrojů, z nichž mnohé se výslovně zaměřují na oblast B2B, jsou firmy často paralyzovány možností výběru. Držet se však několika jednoduchých otázek může organizacím všech velikostí pomoci rozhodnout se, zda, co a jak automatizovat:
Jaké procento našich zaměstnanců by z tohoto řešení mělo prospěch?
Přineslo by to hmatatelný rozdíl/zlepšení v jejich každodenní práci?
Je integrace a nasazení snadné?
Má to jasnou návratnost investic (ROI)?
Pokud si tyto otázky kladete, jsme si téměř jisti, že nástroje pro plánování jsou pro téměř všechny firmy samozřejmostí. Například Doodle se dá snadno zavést do vaší organizace a pomáhá všem zaměstnancům, zejména těm klíčovým, kteří generují tržby a jsou v přímém kontaktu s klienty a zákazníky, být produktivnější a v konečném důsledku přinášet více obchodních příležitostí. Pojďme se podívat, jak na to.
1. Doba odezvy je klíčová, ale…
Od často zmiňované jednohodinová studie v časopise Harvard Business Review v roce 2011 se nejúčinnější a nejefektivnější prodejní týmy začaly intenzivně zabývat dobou odezvy na potenciální zákazníky. A to do té míry, že z pravidla jedné hodiny se stalo pravidlo pěti minut. Prodejní týmy mají 100krát větší šanci a 21krát větší šanci úspěšně kvalifikovat nový příchozí kontakt během prvních pěti minut od jeho příchodu, než kdyby s tím počkali jen půl hodiny. Proč ten spěch s kontaktováním? No, téměř 80 % potenciálních zákazníků nakonec nakoupí u společnosti, která na jejich zájem zareagovala jako první.
Bleskurychlá reakce na poptávku však sama o sobě nestačí k zajištění zakázky. Je zapotřebí v průměru osm kontaktů , než se z potenciálních zákazníků stanou skuteční zákazníci, a proto je třeba naplánovat následné schůzky, což znamená, že celý prodejní cyklus musí být dokončen rychle a efektivně. Použití online nástroje pro plánování zajistí, že bude snadné a rychlé najít termíny vyhovující všem zúčastněným stranám a osobám s rozhodovací pravomocí pro následné schůzky, ukázky, nabídky a školení. Žádné nekonečné e-mailové ping-pongy – zasílání informací o dostupnosti tam a zpět v e-mailech po celé dny. Zkrácení prodejního cyklu umožňuje prodejnímu týmu generovat další potenciální zákazníky a zároveň zvyšovat podíl na trhu a rozšiřovat podnikání.
2. Neúčast a dvojí rezervace mají své náklady
Potenciální zákazníci, kteří se nedostaví na schůzky nebo je na poslední chvíli zruší kvůli kolizi termínů, jsou pro prodejní týmy srdcervoucí. Nejenže představují ztracenou nebo výrazně zpožděnou příležitost, ale také znamenají, že veškerý čas a práce vynaložené na nalezení vhodného dne, času a místa schůzky buď přijdou vniveč, nebo je třeba je zopakovat. Nasadíme roboty!
Nástroje pro automatické plánování pomáhají zabránit neúčasti a dvojím rezervacím, protože:
S využitím funkcí, jako je rezervační stránkasi zájemci mohou vybrat čas, který jim nejvíce vyhovuje. To nejenže snižuje pravděpodobnost, že si vyberou termín, který se ti nehodí, ale díky tomu, že jim dáš v tomto procesu volnost, budou k schůzce také více zavázáni.
Díky těmto funkcím je větší pravděpodobnost, že se podaří najít vhodný a rychlý termín, což zajistí, že zájem potenciálního zákazníka o tvůj produkt nebo služby zůstane vysoký.
Někdy jsou neúčast a dvojité rezervace jen nešťastnými případy zapomnětlivosti. Mnoho nástrojů pro plánování umí rozesílat automatická připomenutí, díky kterým už se ti nikdy nestane, že by tě někdo ignoroval.
3. Odklady proklouznou mezi prsty
Lidé jsou zaneprázdněni. Až příliš zaneprázdnění , až je to na škodu. Je třeba stihnout ranní cvičení. Nakrmit děti, obléct je a odvézt do školy, a někdy udělat totéž i pro své partnery. Je třeba vyřídit nákupní seznamy, domácí práce, připravit jídlo, a k tomu se od nás očekává, že budeme mít společenský život a budeme dobrými, podporujícími přáteli. Musíme rozvíjet podnikání, plnit klíčové ukazatele výkonnosti, dodržovat termíny, učit se nové dovednosti a vést zaměstnance. Denně přicházejí stovky e-mailů, týdně desítky schůzek. A nezapomeňte si také vyhradit čas pro sebe!
Páni, není divu, že se někdy přebíráme závazky a musíme zrušit jednu či dvě schůzky. Bohužel schůzky, které se odloží, často zapadnou do pozadí, protože celá ta e-mailová korespondence a kalendářový Tetris musí začít znovu. Po několika oprávněných odkladech ze strany vedoucího se může stát, že prodejní týmy ztratí zájem a soustředí svou pozornost jinam.
Řešení pro automatické plánování schůzek téměř zcela eliminují ztrátu potenciálních zákazníků, protože nástroje jako Doodle mají odkazy na změnu termínu přímo v pozvánce na schůzku. Pokud se potenciální zákazník nemůže dostavit na schůzku, je pro něj stejně snadné změnit termín a vybrat si vhodný čas, jako je poslat ti e-mail.
4. Více a lepších schůzek
Plánování schůzek pomocí online nástroje pro plánování je jako používání pušky s laserovým zaměřovačem ve srovnání s přístupem „házení hrsti kamenů“, jakým je obvyklý e-mailový chaos. Díky tomu zabere domluvení schůzek s potenciálními zákazníky mnohem méně času, takže ti zbude více času na práci s dalšími novými potenciálními zákazníky a zájemci.
Některé nástroje pro plánování schůzek mají funkce, které organizátorovi schůzky umožňují klást účastníkům otázky ještě před výběrem termínu nebo přijetím pozvánky. Díky těmto funkcím mohou prodejní týmy zjistit pár dalších informací o výzvách, kterým čelí jejich potenciální zákazníci, nebo se jednoduše ujistit, že všichni účastníci měli čas seznámit se s programem a případnými podklady, aby se čas schůzky využil co nejlépe.
5. Přítomnost všech osob s rozhodovací pravomocí
Kdokoli vymyslel rčení „jako honit kočky“, zjevně měl nějaké zkušenosti s pokusy o naplánování schůzky s několika vedoucími pracovníky v externí společnosti. Najít volný termín pro schůzku s více lidmi je vždy náročné; čím vyšší pozice tito lidé zastávají, tím více se to blíží nemožnému. Předpokládejme však, že schůzku uskutečníš i bez několika účastníků. Můžeš se vsadit o poslední dolar, že než bude možné přijmout rozhodnutí, bude nutné uspořádat následnou schůzku s těmi, kteří se nezúčastnili.
Nástroj pro plánování s funkcí hlasování tento problém řeší. Nabídni účastníkům výběr z různých termínů a časů a umožni jim vybrat si ty, které jim nejvíce vyhovují. Jakmile účastníci odpoví, ostatní účastníci mohou také vidět, které možnosti jsou nejoblíbenější, a podle toho přesunout stávající schůzky s nižší prioritou. Organizátor schůzky tak nakonec získá přehled o nejvhodnějších časech a může hned na místě rozeslat pozvánky. Když jsou všichni, kdo rozhodují, přítomni v místnosti nebo na hovoru, prodejní cyklus se výrazně zkrátí.
6. Potenciální zákazníci tě mohou najít
Jaký je vysněný scénář pro B2B prodejní týmy po celém světě? Správně – prodejní trychtýř, který se plní sám. Používání online nástroje pro plánování schůzek tě o krok či dva přiblíží k tomu, aby se tento sen stal skutečností. Jak jsme již zmínili, čím dříve navážete kontakt a domluvíte schůzku, tím výrazněji zvyšujete šanci, že se potenciální zákazník obrátí právě na vaši společnost s žádostí o řešení, které potřebuje. Proč tedy nevynechat prostředníky a nedomluvit schůzky hned, když je zájem na vrcholu?
Díky softwaru pro plánování lze rezervovatelné kalendáře tvého prodejního týmu nebo odkazy na tyto kalendáře vložit do všech možných typů médií a platforem, na které tvoji potenciální zákazníci pravděpodobně narazí při vlastním hledání informací.
Vstupní stránky, na které směřují tvé reklamy ve vyhledávání Google.
E-mailové kampaně
Příspěvky a reklamy na sociálních sítích
Chatboty na tvém webu nebo sociálních sítích
Standardní webové stránky
Ať už je den nebo noc, ať už se potenciální zákazníci nacházejí kdekoli na světě, mohou si prohlédnout tvou nabídku a domluvit si schůzku v čase, který vyhovuje tobě i jim. Teď je na tvém B2B prodejním týmu, aby je prověřil a uzavřel s nimi obchod.
7. Skvělá zkušenost zákazníků znamená bezkonkurenční doporučení
Pokud jde o získávání nových potenciálních zákazníků pro tvůj B2B byznys, tradiční marketingové taktiky, od konferencí a akcí po e-maily, sociální sítě a webináře, jsou nezbytné. Nepřehlížej však sílu staré dobré ústní propagace. Lidé důvěřují jiným lidem, a proto platformy jako Capterra, GetApp, G2 Crowd a Gartner Peer také existují.
Využití online nástroje pro plánování schůzek k rychlému a snadnému organizování schůzek, s pozvánkami obsahujícími automaticky generované podrobnosti o schůzce na Zoomu a odkazy pro pohodlné přeplánování, následované připomenutími času, místa a případných souvisejících podkladů k prostudování – to vše dohromady vytváří vynikající zákaznickou zkušenost, která tvým klientům usnadňuje život.
Zajisti, aby byl tento zážitek vždy stejný, a můžete si být jisti, že vaši klienti budou ve svém okolí chválit vaši společnost, což zase přinese nové potenciální zákazníky. Samozřejmě mohou být prodejní týmy také proaktivnější a požádat spokojené klienty o doporučení dalším firmám, pro které by mohlo být vaše řešení užitečné. Pokud je vaše klientská zkušenost bezchybná, nebudou mít žádný problém s poskytnutím doporučení.
Rozhodování o tom, které nástroje přinášejí zásadní změnu
Opět platí, že pokud jde o rozhodnutí, kde a jak zavést automatizaci do tvého prodejního a marketingového prostředí, nemusí být výběr už tak složitý. Nástroj pro plánování činí pracovní dobu všech vašich zaměstnanců v oblasti prodeje a marketingu příjemnější, produktivnější a efektivnější. Nástroje pro plánování lze do organizace zavést bez námahy, téměř bez nutnosti technických znalostí či školení. A co se týče návratnosti investic? No, teď už víte, že nástroj pro plánování má cenu zlata, pokud jde o potenciální zákazníky.
Způsobují ti problémy neúčastníci a dvojité rezervace? Máme pro tebe pár tipů , díky kterým se stanou minulostí
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