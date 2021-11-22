LNebudeme si nic namlouvat. Známky ekonomického zpomalení se objevují už nějakou dobu. Zpomalení se zdá být nevyhnutelné a spolu s nespočtem dalších dopadů to znamená, že prodejní týmy čelí náročnějším cílům s menším množstvím zdrojů. Rozpočty se zmenšují, rozhodování se zdržuje – očekávání však zůstávají stejně ambiciózní.
Ale nemusí to tak být. Existují důkazy, že při správném přístupu mohou chytří a dobře organizovaní prodejci a prodejní týmy uspět nejen navzdory těžkým časům, ale právě proto, že chytré týmy využívají výzvy ve svůj prospěch.
Ve své knize z roku 1980 Free To Choose, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a autor Milton Friedman tvrdil, že období hospodářského útlumu jsou přesně tím, co zasévá semínka pro následný rozmach, protože recesí vytlačují přebytek z trhu a vytvářejí příležitosti pro společnosti, které přežijí.
Zde jsou čtyři způsoby, jak pomoci tvému prodejnímu týmu uspět – i když ekonomika zrovna neprosperuje.
Není potřeba kreditní karta
1. Najdi a najmi skvělé lidi, pak je zaškol
Pokud zrovna nenabíráš lidi do prodejního týmu SpaceX, není to žádná věda. Když je třeba obsadit volná místa, mnoho firem spěchá s náborovým procesem v mylném přesvědčení, že mít na dané pozici někoho je lepší než nemít nikoho. Nicméně, nalezení a přijetí správných lidí je prvním a pravděpodobně nejdůležitějším krokem k vytvoření skvělého týmu jakéhokoli druhu – zejména však prodejního týmu.
Teď by mohl být skvělý čas investovat do rozšiřování tvého prodejního týmu. Na trhu je právě teď spousta skvělých prodejců. Je to tvoje šance je získat.
Nábor je ale jen začátek. Více než polovině obchodníků chybí potřebné dovednosti – a 58 % z nich nedokáže dobře odpovídat na dotazy klientů. Firmy se často soustředí pouze na zaškolení, což vede k tomu, že po 90 dnech v dané pozici obchodní manažeři zapomenou téměř vše, co se naučili. Průběžné školení může zvýšit prodejní výkonnost až o 20 % a týmy s nejlepšími výsledky ho absolvují dvakrát častěji. Osvojování nových dovedností a přístupů se stává ještě důležitějším v dobách změn.
A právě tady se hodí nástroje jako Doodle: manažeři mohou rychle naplánovat opakující se školení nebo individuální schůzky a zajistit tak konzistentní koučování, aniž by ztráceli čas výměnou e-mailů.
2. Pomoz svému týmu zvládnout virtuální prezentaci
Klienti mají méně času než kdy jindy a osobní prodej není vždy možný. To ale neznamená, že se obchody nedají uzavřít – znamená to jen, že se musíš na virtuálních schůzkách prezentovat ještě lépe. Čas strávený tváří v tvář je pro většinu prodejních organizací životně důležitý, ať už jde o schůzky s klienty, prezentace nebo akce.
Naše studie „Zvyšování loajality klientů na dálku“, zjistila, že 59 % amerických zaměstnanců tvrdí, že online schůzky ztěžují navazování kontaktů s klienty. Zároveň se 23 procent obává, že online schůzky povedou k menšímu počtu interakcí s klienty.
Kvalitní školení a efektivní řízení mohou tuto výzvu proměnit v výhodu. Když konkurence bojuje a klienti tráví méně času na schůzkách, je to nejlepší čas na budování nových a pevnějších vztahů.
Náš průzkum odhalil, že pouze 34 % profesionálů vynakládá větší úsilí na přípravu na virtuální schůzky než na osobní setkání. Zároveň 46 % dotazovaných zaměstnanců nabízí klientům možnost domluvit si schůzky mimo běžnou pracovní dobu, aby lépe vyhovovaly jejich rozvrhu. Díky rezervační stránce Doodle je poskytnutí této flexibility klientům snadné – a pokud se tvůj tým na virtuální hovory připravuje jako sportovec na zápas, budeš vyčnívat z davu.
Mysli jako sportovec. Nahraj svou prezentaci. Podívej se na ni. Zlepšuj se pokaždé. Vyhni se zdlouhavému dohadování a domlouvej schůzky rychleji pomocí bezpečného nástroje pro plánování, jako je Doodle – už žádné nekonečné e-mailové řetězce, jen jednoduché a hladké plánování.
3. Buduj důvěru s prodejním týmem i v jeho rámci
Pokud je těžké najít kvalitního obchodního zástupce, výjimečný vedoucí prodejního týmu je jako zlatý prach. Obvykle se tato role svěřuje nejlepšímu prodejci – ten však nemusí být vždy i nejlepším manažerem. Skvělí manažeři budují důvěru se svým týmem a vytvářejí společnou dynamiku skupiny, v níž se členové cítí jako součást většího celku.
Co může dobrý obchodní manažer udělat pro to, aby si tuto důvěru vybudoval?
Pravidelné individuální schůzky: Obchodníci, kteří pracují na vlastní pěst? To už je minulost. Časté schůzky ukazují, že každý obchodník je ceněn a podporován, což pomáhá dosahovat úspěchu.
Vysoká emoční inteligence: Žádní dva prodejci nejsou stejní. Dobří manažeři vědí, co každého z nich motivuje – a dávají jim prostor k rozvoji.
Vybuduj tým: Úspěšný prodejní tým je víc než jen skupina jednotlivců. I když může mít každý zaměstnanec své vlastní profesní cíle a preferovaný přístup, musí existovat také sdílené týmové cíle a společná kultura. Manažeři, kteří komunikují a jdou příkladem v naplňování širšího poslání společnosti, pomáhají vytvářet vítěznou kulturu.
Odstraň překážky bránící úspěchu: Školení je jen jedna část. Skvělí manažeři také odstraňují překážky a neustále vylepšují nástroje.
Stanov jasné cíle: Tyto cíle by měly přesahovat měsíční či roční obraty; obchodníkům by měly být stanoveny denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní cíle, o nichž se otevřeně a upřímně diskutuje. Cíle používejte jako vodítko, ne jako kladivo.
4. Propoj prodej s ostatními odděleními firmy
Zajímavé je, že když se daří, klienti málokdy chtějí něco měnit. Ale v době hospodářského poklesu hledají lepší způsoby práce. Proč opravovat něco, co není rozbité? Pokud tvůj produkt nebo služba dokáže klientům ušetřit peníze nebo zvýšit efektivitu, může být hospodářský pokles ideálním obdobím pro to, abys vyrazil do terénu a prodal své řešení.
Prodej a marketing musí být v synchronizaci – teď více než kdy jindy. Sdílej poznatky o zákaznících z oddělení prodeje zpět s marketingem a produktovým týmem a využij data k vylepšení svých prodejních strategií.
Totéž platí pro tým zákaznické podpory, který může pomoci obchodnímu oddělení identifikovat, kteří klienti mají s vaší firmou vzájemně výhodný vztah. Prodej stávajícím zákazníkům často funguje lépe než honba za novými.
Vztahy stále vítězí. S menším počtem konkurentů máš více prostoru, abys vynikl. Chovej se k klientům jako k lidem: buďte přítomní, dobře naslouchejte a soustřeďte se na skutečnou pomoc. Využij tento čas k budování osobních vztahů a k tomu, abyste se profilovali jako důvěryhodný poradce. Domluv si hovory, abyste s každým zúčastněným probrali konkrétní problémy, a ukažte jim, že vám na jejich úspěchu záleží stejně jako jim.
Chceš se dozvědět více o budování důvěry a loajality při online schůzkách? Stáhni si kompletní zprávu.
Máš už dost těžkopádných nástrojů pro plánování? Vyzkoušej Doodle a přesvědč se, jak snadné může plánování být – ozvi se nám.
Není potřeba kreditní karta
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021