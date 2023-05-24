Co je to čtvrtletní schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Čtvrtletní schůzka se koná jednou za tři měsíce. Je to příležitost, kdy se týmy sejdou a prodiskutují pokrok, cíle a výzvy. Čtvrtletní schůzky mohou být skvělým způsobem, jak udržet správný směr a zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz.
Proč pořádat čtvrtletní schůzky?
Existuje mnoho důvodů, proč bys mohl chtít pořádat čtvrtletní schůzky. Zde je několik nejčastějších důvodů:
Aby ses neztratil z cesty: Čtvrtletní schůzky ti pomohou udržet si přehled o tvých cílech a záměrech.
Jak sjednotit svůj tým: Ankety mohou pomoci zapojit všechny do plnění vašich cílů a záměrů. Tím, že proberete uplynulé čtvrtletí a to, co jste se z něj naučili a můžete využít v nadcházejícím čtvrtletí, můžete zajistit, že všichni budou na stejné vlně a budou pracovat na společném cíli.
Identifikace a řešení problémů: Čtvrtletní schůzky ti mohou pomoci identifikovat a řešit problémy a provést změny vedoucí k dosažení tvých ročních cílů. Diskusí o tvých výzvách můžeš najít řešení dříve, než se z nich stanou závažné problémy.
Oslavuj úspěchy: Je skvělé se pochlubit tím, co se tobě a tvému týmu daří. Čtvrtletní schůzky ti umožňují zhodnotit a oslavit vaše úspěchy. Když si uděláš čas na ocenění úspěchů svého týmu, můžeš tím přispět ke zvýšení morálky a motivace.
Jak efektivně vést úspěšnou čtvrtletní schůzi
Vzhledem k tomu, že čtvrtletní schůzky se konají jen jednou za několik měsíců, je důležité je vést efektivně. Zde je několik tipů, jak začít:
Stanov si jasné cíle. Než začneš schůzku, věnuj chvíli času přemýšlení o tom, čeho chceš dosáhnout. O jakých cílech chceš diskutovat? Jaké výzvy chceš řešit? Jasné cíle ti pomohou udržet soustředění a co nejlépe využít čas.
Naplánuj program. Jakmile znáš své cíle, můžeš začít plánovat průběh schůzky. Program by měl obsahovat kombinaci témat k diskusi, aktuálních informací a úkolů. Nezapomeň vyhradit čas na volnou diskusi a dotazy. Rozesšli program s předstihem, abys měl čas získat zpětnou vazbu.
Zajisti si moderátora schůzky. Měl by to být někdo, kdo pomůže udržet diskusi na správné cestě a zajistí, aby se všichni mohli zapojit.
Podporuj účast všech. To znamená dát každému šanci promluvit a sdílet své nápady.
Respektuj čas všech zúčastněných. Dbej na to, aby schůzka probíhala podle plánu a nepřekročila stanovený čas.
Sleduj plnění úkolů. Po schůzce se ujisti, že každý ví, za co je zodpovědný, a že má k dispozici zdroje potřebné k dokončení svých úkolů. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je následný e-mail.
Jak ti Doodle pomůže naplánovat čtvrtletní schůzku
Doodle je nástroj pro plánování oblíbený po celém světě.
Umožňuje ti vytvořit anketu a požádat tým, aby uvedl svou dostupnost na schůzku. Ti pak mohou hlasovat pro časy, kdy mají čas. Během několika minut uvidíš, které časy vyhovují všem nejlépe, a můžeš poslat pozvánku. Díky tomu se můžeš soustředit na důležitější přípravu, aby schůzka dopadla skvěle.
Další informace najdeš zde: https://doodle.com/cs/financial-committee-meeting/
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021