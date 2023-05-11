V rychle se měnícím světě byznysu je efektivní plánování klíčem k tomu, abys zůstal na vrcholu. Během rušného pracovního dne v kanceláři snadno skáčeš z jedné schůzky na druhou a neustále se snažíš udržet krok s děním. Ve skutečnosti většina Američanů ztrácí každý týden několik hodin tím, že se zabývá manuálními administrativními úkoly.
Právě proto může integrace kalendáře Outlooku s Doodle znamenat zásadní změnu pro profesionály, kteří chtějí optimalizovat své kalendáře a převzít kontrolu nad svým dnem. Automatizací svého rozvrhu můžeš ušetřit až 45 minut týdně – to jsou tři hodiny navíc za měsíc nebo téměř 40 za rok.
Podívejme se, co můžeš udělat, abys co nejlépe využil možnosti plánování s Outlookem a Doodle.
Jak získat doplněk Doodle pro Outlook: Plánuj přímo z e-mailu
Často se stává, že právě ty malé věci mohou být nejúnavnější. S doplňkem Doodle pro Outlook můžete integrovat výkonné funkce Doodle pro plánování přímo do své doručené pošty v Outlooku. Zde je jednoduchý návod krok za krokem, jak si doplněk stáhnout:
1. Přejdi do své doručené pošty a vytvoř novou zprávu.
2. Klikni na „...“ v dolní části obrazovky a vyber možnost „Get Add-ins“. Poté vyhledej Doodle.
3. Jakmile se zobrazí výsledky, klikni na „Add“. Ve spodní části obrazovky se objeví logo Doodle. Klikni na něj a přihlas se.
Po instalaci ti integrace Doodle umožní plánovat schůzky přímo z e-mailu, čímž ušetříš čas a díky synchronizaci s kalendářem Outlooku zabráníš dvojím rezervacím.
Je to snadný a pohodlný způsob, jak si naplánovat den a soustředit se na to podstatné.
Využij Microsoft Teams, ať už jsi kdekoli
V dnešní době se jen málokdy setkáváme s týmy, které nepracují po celém světě. Práce na dálku, umožněná díky pokroku v oblasti videokonferenčních technologií, je běžnější než kdy jindy.
Kombinace Doodle s Microsoft Teams umožňuje virtuální schůzky na vyšší úroveň. Nejenže se můžete setkat kdekoli – stačí mít připojení k internetu. Doodle se nativně integruje s Microsoft Teams, což znamená, že kdykoli rezervuješ schůzku prostřednictvím Doodle, můžeš automaticky vygenerovat odkaz na Teams, který přidáš do svých pozvánek.
Už žádné dohadování ani zapomínání na sdílení důležitých detailů.
Pro propojení s Microsoft Teams potřebuješ účet Doodle Professional. Stačí přejít do nastavení účtu, kliknout na „Apps and Integrations“ a vybrat Microsoft Teams.
Díky hybridní a vzdálené práci mohou profesionálové snadno komunikovat s klienty a kolegy po celém světě. Tento způsob práce je tu, aby zůstal, a s Doodle je to snadné.
Tipy a triky: Automatizace plánování pomocí Doodle a Outlooku
Propojením Doodle a Outlooku můžeš ušetřit čas díky automatizaci plánování, což ti poskytne cenné volné hodiny, které můžeš věnovat jiným prioritám, jako je strategické plánování nebo čas strávený s rodinou a přáteli.
Zde je několik tipů, jak co nejlépe využít nejoblíbenější nástroje pro plánování na světě – v kombinaci:
1. Synchronizace tvého kalendář Outlook s Doodle zajistí, že všechny události a schůzky budou soustředěny na jednom místě. To znamená, že ať už plánuješ kdekoli, nikdy se ti nestane, že bys měl dvojí rezervaci.
2. Pomocí rezervační stránky Doodle si můžeš automatizovat rozvrh a sdílet svou dostupnost prostřednictvím odkazu. Kdykoli si u tebe někdo rezervuje termín, objeví se to v tvém kalendáři Outlooku.
3. Zapni připomenutí a e-mailová oznámení, aby všichni měli přehled a nedocházelo k zmeškání schůzek.
4. Organizuj online ankety a navrhuj časové termíny, abys našel nejlepší variantu pro všechny zúčastněné a zajistil tak hladký a bezproblémový proces plánování.
Díky spojení možností aplikací Doodle a Outlook mohou profesionálové zefektivnit proces plánování, maximálně využít svůj čas a udržet si náskok v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí.
Tak to zkus – a uvidíš, jak se změní tvůj každodenní život.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021