Je Stripe vhodný jako platební systém pro podniky?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Dostávat platby by mělo být snadné. Ale pokud jsi freelancer, podnikatel nebo majitel malé firmy, víš, že to tak vždycky není. Je třeba posílat faktury, klienti jsou v různých časových pásmech a někdy se dokonce najdou lidé, kteří raději platí bankovním převodem než kartou.
Stripe je jednou z nejznámějších platebních platforem na trhu. Je ale vhodná pro tvé podnikání? Zde je několik věcí, které bys měl zvážit.
Díky Stripe jsou platby méně stresující
Stripe ti nabízí jediné místo, kde můžeš přijímat platby kartou, přes Apple Pay, Google Pay a dokonce i bankovním převodem. Podporuje více než 135 měn a funguje ve více než 40 zemích, což z něj dělá chytrou volbu, pokud máš klienty po celém světě.
Další výhoda? Tvoji klienti nepotřebují účet na Stripe, aby ti zaplatili. Kliknou na odkaz, zadají platební údaje a je to. Nemusíš je honit ani jim vysvětlovat, jak celý proces funguje.
Stripe ti také umožňuje:
Nastav si opakované platby za předplatné nebo měsíční paušály
V případě potřeby snadno proveď vrácení peněz
Sleduj platby a výpisy pro daňové nebo finanční zprávy
Využij vestavěné bezpečnostní funkce, aniž bys musel sám řešit dodržování předpisů
Jakmile je vše nastaveno, Stripe se postará o zbytek na pozadí, zatímco ty se můžeš soustředit na svou práci – ne na svůj bankovní účet.
Pro koho je Stripe nejvhodnější
Stripe se hodí pro všechny druhy podnikání, ale obzvláště užitečný je pro:
Freelanceři a konzultanti, kteří nabízejí individuální sezení a chtějí být placeni předem
Trenéři a lektoři, kteří nabízejí placené online kurzy nebo workshopy pro malé skupiny
Neziskové organizace sbírající dary prostřednictvím svých webových stránek
Startupy v oblasti SaaS nebo finanční týmy, které potřebují přehledné digitální záznamy o každé transakci
Pokud je tvá práce závislá na časově vázaných službách, digitálním doručování nebo mezinárodních klientech, Stripe ti nabízí flexibilitu pro růst, aniž bys později musel měnit nástroje.
Řekněme, že jsi nezávislý UX designér a pořádáš designové revize přes Zoom. Nebo jsi terapeut a nabízíš soukromé online sezení. Nebo možná provozuješ malou neziskovku a chceš sbírat dary přímo přes rezervační odkaz. V každém z těchto případů se Stripe hodí, aniž by byl příliš náročný.
Co Stripe nepokrývá
Stripe skvěle zvládá platby. Ale neumí všechno. Stále potřebuješ způsob, jak klientům ukázat, kdy máš volno, spravovat rezervace a omezit zdlouhavé dohadování, které nastává, když se snažíš domluvit termín.
Stripe ti nepomůže:
Plánuj schůzky
Odeslat odkazy na dostupnost
Zabraň neúčasti
Seskup podobné schůzky do jednoho rezervačního procesu
Právě v tom spočívá skutečný přínos propojení služby Stripe s nástrojem pro plánování schůzek Doodle.
Jak spolu fungují Doodle a Stripe
Doodle pomáhá lidem rezervovat si tvůj čas. Stripe ti pomáhá za to dostat zaplaceno. Společně pokrývají celý proces – od okamžiku, kdy někdo najde tvou dostupnost, až po okamžik, kdy platba dorazí na tvůj účet.
S Doodle můžeš:
Sdílej odkazem 1:1 , díky kterému si někdo může vybrat termín a zaplatit na místě
Vytvoř si rezervační stránka s více typy schůzek (například koučování, úvodní hovor a podrobná konzultace)
Přidej možnost platby ke všem schůzkám, které nabízíš, nebo jen k těm konkrétním
Posílej automatické připomínky, abys omezil počet neúčasti a zrušení
Řekněme, že jsi konzultant a nabízíš 30minutovou úvodní schůzku a 90minutovou strategickou schůzku. S Doodle a Stripe může mít každá schůzka svou vlastní cenu, časový slot a platební proces – vše na jedné rezervační stránce. Klienti si vyberou termín, ihned zaplatí a okamžitě obdrží potvrzení. Žádné další kroky, žádné připomínání faktur, žádné ruční úkony.
A ty? Dostaneš zaplaceno předem, pokaždé.
Proč je to důležité
Čas je tvůj nejcennější zdroj. Ať už pracuješ sám nebo s malým týmem, čas, který trávíš organizováním rozvrhů, doháněním plateb nebo vyřizováním zmeškaných hovorů, je čas, který už nikdy nezískáš zpět.
Doodle a Stripe ti společně pomáhají šetřit čas dvěma způsoby:
Zákazníci jednají okamžitě – žádné čekání, žádné nejasnosti
Nestrávíš hodiny koordinováním logistiky
Tato kombinace dodá tvé firmě profesionálnější vzhled a zajistí hladší průběh pro všechny zúčastněné.
Stripe je výkonný platební nástroj, zejména pokud tvoje práce zahrnuje online sezení, služby nebo flexibilní rozvrhy klientů. Je bezpečný, rychlý a důvěřují mu firmy všech velikostí.
Platba je však jen jednou částí rovnice. Pokud chceš, aby rezervace byla stejně snadná jako přijímání plateb, kombinace Stripe a Doodle ti poskytne kompletní řešení.
Budete trávit méně času správou svého kalendáře a více času prací, za kterou vám lidé skutečně platí.
Protože domluvit si termín a dostat zaplaceno by mělo být stejně jednoduché jako kliknutí na odkaz.
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