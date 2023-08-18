Jak nastavit opakující se schůzku v Zoomu?
Nastavení opakujících se schůzek v Zoomu je pohodlný způsob, jak zefektivnit plánování a zajistit pravidelnou komunikaci s týmem nebo klienty.
Opakující se schůzky jsou obzvláště užitečné pro týdenní porady, školení nebo informování o postupu projektů. Provedeme tě kroky k vytvoření opakující se schůzky v Zoomu.
Přihlas se ke svému účtu Zoom
Přihlas se ke svému účtu Zoom pomocí svých přihlašovacích údajů.
Klikni na „Schedule a Meeting“, abys zahájil proces. Vyplň podrobnosti schůzky, jako je téma, popis, datum a čas. Nastavíš také frekvenci opakujících se schůzek – denně, týdně nebo měsíčně.
Vyber frekvenci opakování
V možnosti „Opakování“ vyber požadovaný vzor pro opakující se schůzky. Můžeš si vybrat konkrétní dny, dny v týdnu nebo si opakování přizpůsobit podle svých potřeb.
Pokud mají opakující se schůzky datum ukončení, uveď ho do příslušného pole.
Uprav si další nastavení, jako jsou možnosti videa a zvuku, požadavky na registraci a další.
Jakmile jsou všechna nastavení nakonfigurována, klikni na „Save.“. Tím se vytvoří série opakujících se schůzek.
Správa a úprava opakujících se schůzek
Opakující se schůzky můžeš spravovat na svém panelu Zoom. Podle potřeby můžeš provádět změny u konkrétních schůzek, upravovat nastavení nebo měnit frekvenci opakování.
Až nastane čas, připoj se ke své pravidelné schůzce pomocí stejného odkazu. Účastníci budou tento odkaz používat při každém konání schůzky.
Nastavením opakujících se schůzek v Zoomu eliminuješ nutnost opakovaně plánovat stejnou schůzku. Tím zajistíš, že všichni budou na stejné vlně, a ušetříš čas jak sobě, tak i účastníkům.
Ať už provádíš týmové aktualizace nebo konzultace s klienty, pravidelné schůzky zajišťují konzistenci a strukturu tvých interakcí.
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