Jak nastavit sazby a vybírat platby při rezervacích klientů: průvodce pro konzultanty
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako konzultant je tvůj čas tvým produktem. Mnoho konzultantů však každý týden tráví hodiny sestavováním cenových nabídek, zasíláním faktur a připomínáním opožděných plateb. Tento čas ubírá na fakturovatelnou práci a způsobuje stres, když klesá cash flow.
Dobrou zprávou je, že si můžeš nastavit jasné sazby, zveřejnit je jednou a inkasovat platbu v okamžiku rezervace. Tento průvodce ti nabízí praktický návod vytvořený přímo pro konzultanty. Dozvíš se, jak vybrat cenové modely, sepsat jasné platební podmínky a používat Doodle ve spojení se Stripe, abys za každou schůzku dostal zaplaceno včas.
Na konci budeš mít jednoduchý systém, který se hodí pro tvou praxi: klienti si rezervují termín, tvůj kalendář se aktualizuje a peníze přijdou na tvůj účet – takže se můžeš vrátit k poradenství.
Výzva, před kterou stojí konzultanti
Konzultanti často zvládají zároveň úvodní hovory, placené schůzky a práci na projektech pro více klientů. Bez systému se rychle objeví několik běžných problémů:
Rozdílné sazby u jednotlivých klientů
Rozšiřování rozsahu projektu, když čas není vázán na cenu
Neúčast a pozdní zrušení bez náhrady
Ruční fakturace a pomalé platby
Zmatek s časovými pásmy a zmeškané hovory
Dvojité rezervace v různých kalendářích
Každý takový problém snižuje počet fakturovatelných hodin a zhoršuje zážitek klienta, pokud jsou pravidla nejasná nebo je platba obtížná.
Proč je to důležité pro konzultanty
Jasné sazby a platba při rezervaci nejen chrání tvůj cash flow, ale také posilují tvou značku a urychlují rozhodování klientů.
Zákazníci vidí ceny předem a vědí, co dostanou
Zálohy snižují počet neúčasti a změn na poslední chvíli
Trávíš méně času administrativou a více času poradenstvím
Tvůj kalendář zůstává synchronizovaný napříč všemi nástroji
Když v Doodle propojíš svůj kalendář, klienti uvidí pouze volné termíny. Když na svou rezervační stránku nebo do nastavení 1:1 přidáš Stripe, můžeš automaticky vybírat zálohy nebo celé platby. Tím vznikne plynulá cesta od zájmu až k zaplacené schůzce.
Vyber si vhodný cenový model a nastav si základní sazbu
Tvůj cenový model by měl odrážet hodnotu a riziko tvé práce. Vyber si jeden nebo dva modely a pro přehlednost se jich drž.
Běžné cenové modely pro konzultanty
Model
Popis
Nejvhodnější pro
Hodinově
Klienti platí za strávený čas.
Poradenství nebo podpora ad hoc.
Sezení za paušální poplatek
Pevná cena za definovaný výstup nebo konzultaci.
Strategické revize, jednorázové hovory, audity.
Balíček
Balíček sezení nebo hovorů s trvalým přístupem.
Několikotýdenní projekty, koučovací programy.
Retainer
Měsíční poplatek za stanovený počet sezení nebo hodin podpory.
Dlouhodobí klienti, kteří potřebují flexibilitu.
Pokud si nejsi jistý, kde začít, nabídni jeden typ placené relace a jeden bezplatný nebo levný úvodní hovor. Jednoduchost pomáhá klientům rezervovat si termín rychleji.
Jak nastavit základní sazbu
Použij tento rychlý vzorec, abys se vyhnul podcenění:
Nastav si svůj cílový roční příjem (např. 150 000 $).
Odhadni celkový počet fakturovatelných hodin. Příklad: 48 týdnů × 30 hodin = 1 440 hodin. Pokud je fakturovatelných pouze 60 %, je to 864 hodin.
Připočti režijní náklady a daně (např. +30 %).
Základní sazba = Cílový příjem × 1,3 ÷ Fakturovatelné hodiny.
Příklad: 150 000 $ × 1,3 = 195 000 $ ÷ 864 = 226 $/hod.
Zaokrouhli na celé číslo, například 225 $ nebo 250 $.
U paušálních poplatků vynásob odhadovaný počet hodin svou sazbou a přidej malou rezervu. 90minutová relace s 50 minutami přípravy a rekapitulace činí celkem 2,3 hodiny při sazbě 225 $/hodinu → asi 520 $. Pro jednoduchost stanov cenu na 495 $ nebo 550 $.
Napiš jednoduché podmínky plateb a rezervací
Tvá směrnice chrání tvůj čas a stanovuje očekávání. Zveřejni ji na svém webu a na rezervačních stránkách, aby si ji klienti mohli přečíst ještě před zaplacením.
Co zahrnout
Platební podmínky: Při rezervaci je vyžadována platba v plné výši nebo záloha
Lhůta pro zrušení: např. až 24 hodin před začátkem
Podmínky pro neúčast: Zmeškané sezení se účtuje v plné výši
Změna termínu: Jedno přeplánování na jednu rezervaci
Pozdní příchozí: Relace končí v plánovaném čase
Daně a měna: Ujasni si, co je zahrnuto v ceně a jaká je měna
Vrácení peněz: Urči, kdy jsou platby vratné
Příklad zásad, které si můžeš přizpůsobit
Platba: Celá částka je splatná při rezervaci prostřednictvím zabezpečeného platebního systému.
Zrušení: Anketa můžeš zrušit nebo přesunout nejpozději 24 hodin před začátkem.
Neúčast: Zmeškané relace se účtují v plné výši.
Pozdní příchozí: Počkám maximálně 10 minut; relace i tak skončí podle plánu.
Daně: Ceny zahrnují příslušné daně a jsou uvedeny v USD.
Ať je text stručný, jednotný a viditelný na všech odkazech pro rezervaci.
Nastav si Doodle tak, aby inkasoval platbu při rezervaci klientů
Doodle můžeš nastavit během několika minut, abys mohl zveřejňovat sazby a automaticky inkasovat platby.
Krok 1: Propoj svůj kalendář
Propoj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar
Vyber kalendáře, u kterých má Doodle zkontrolovat kolize
Nastav si pracovní dobu a časové pásmo
Díky tomu budeš mít přesný přehled o své dostupnosti a zabráníš dvojím rezervacím.
Krok 2: Vytvoř si rezervační stránku
Přidej typy schůzek (např. Úvodní hovor 20 min, Strategická schůzka 90 min)
Nastav si vyrovnávací paměti před a po relacích
Omez denní počet relací, abys si zachoval čas na soustředění
Přidej úvodní otázky týkající se cílů nebo odkazy
Doodle Pro ti umožňuje přidat vlastní logo a barvy. Pro rychlejší nastavení můžeš také využít popisy schůzek generované umělou inteligencí.
Krok 3: Propoj Stripe a nastavte ceny
Propoj svůj účet Stripe
Vyber si měnu podle typu schůzky
Stanov si cenu nebo zálohu
Při rezervaci si vyber mezi platbou v plné výši nebo částečnou platbou
U záloh si poznamenej, jak a kdy vybereš zbývající částku (např. 50 % předem, 50 % po skončení sezení).
Krok 4: Přidej připomenutí a pravidla rezervace
Zapni automatické e-mailové připomínky
Nastav termíny pro rezervace (např. žádné rezervace na stejný den po 15:00)
Stanov minimální dobu předběžného oznámení (např. 12–24 hodin)
Zobrazit podmínky zrušení
Doodle automaticky přidá do pozvánky do kalendáře tvé odkazy na videokonference přes Zoom, Google Meet, Webex nebo Teams.
Krok 5: Použij režim 1:1 pro omezené nebo prémiové termíny
Nabízej pevně stanovené časové termíny pro VIP sezení, uvedení produktů na trh nebo audity. Klienti si vyberou a zaplatí přes Stripe – bez zbytečného dohadování.
Vytvářej balíčky a typy relací, kterým klienti rozumějí
Jasnost prodává. Používej srozumitelné názvy a jednoduché úrovně, aby se klienti mohli s jistotou rozhodnout.
Vytvoř tři hlavní nabídky
Úvodní nabídka: 60minutová konzultace s písemnými poznámkami – pro rychlé výsledky.
Jádro: 90minutová strategická schůzka s jednostránkovým akčním plánem.
Premium: Čtyři 60minutové sezení v průběhu šesti týdnů s e-mailovou podporou.
Každá z nich by měla mít na tvé rezervační stránce Doodle jasně uvedenou cenu a popis.
Využij úvodní hovory cíleně
Nabízej krátké úvodní hovory (15–20 minut) k prověření potenciálních zákazníků – ne k poskytování bezplatného poradenství. Do rezervačního formuláře přidej povinné otázky (např. rozpočet, cíle).
Zohledni časová pásma a cestování
Pokud cestuješ nebo pracuješ po celém světě, nastav si časová pásma a časová okna pro rezervace. Pro osobní schůzky si vytvoř speciální typ schůzky s poli pro zadání místa a vyšší sazbou, která zohlední čas strávený cestováním.
Praktické tipy, jak omezit neúčast a opožděné platby
Vyžadovat platbu při rezervaci
Nabízej zálohy pouze u balíčků s více sezeními
Posílej připomenutí 24 hodin před schůzkami
Do potvrzovacích e-mailů přidej odkazy na změnu termínu
Mezi hovory si nechávej 15–30 minutovou rezervu
Zakázat rezervace na stejný den u sezení vyžadujících náročnou přípravu
Využij úvodní otázky, abys ušetřil čas na přípravu
Automatizuj tok dat pomocí Zapieru
Doodle má integrované připomenutí a termíny pro rezervaci. Můžeš dokonce pozvat až 1 000 účastníků přímo na skupinová setkání nebo workshopy.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Podcenění nákladů kvůli opomenutí času na přípravu nebo následné práce
Uvádění nejednotných sazeb
Fakturace až po hovorech, nikoli při rezervaci
Chybějící nebo nejasný rozsah v popisech relací
Žádné viditelné podmínky zrušení
Schůzky jedna za druhou bez přestávek
Ignorování daní nebo měn
Nabízíme slevy bez omezení
Vyřeš to pomocí jediného spolehlivého zdroje informací – své rezervační stránky Doodle.
Nástroje a řešení, která pomáhají konzultantům
Rezervační stránka + Stripe: Přijímej platby při rezervaci.
Plánování 1:1: Nabízej pevně stanovené časové termíny pro VIP sezení.
Propojení kalendářů: Zobrazit pouze volné termíny ve všech kalendářích.
Odkazy na videa: Automatické generování odkazů pro Zoom, Meet, Webex nebo Teams.
Vlastní branding: Přidej své logo a barvy značky.
Popisy AI: Vytvářej propracované popisy relací.
Upozornění a omezení: Automaticky omezte počet neúčasti.
Skupinové ankety: Najdi termíny schůzek s až 1 000 účastníky.
Přihlašovací listiny: Spravuj školení nebo workshopy.
Integrace se Zapierem: Odesílej údaje o rezervacích do svého CRM nebo do tabulek.
Ochrana soukromí a bezpečnost: Ochrana klientských dat na podnikové úrovni.
Příklady z praxe konzultantů
Marketingový konzultant: placené strategické konzultace
Tara nabízí 20minutový úvodní rozhovor a 90minutovou strategickou schůzku.
Cena: 225 $/hod. → 495 $ za sezení
Platba: Úplná platba přes Stripe při rezervaci
Nastavení: 20minutová rezerva a 24hodinové upozornění
Nástroje: Zoom + připomenutí
Výsledek: Méně neúčasti, platba předem, snadná změna termínu.
Poradce v oblasti IT bezpečnosti: paušální smlouvy a urgentní hovory
Andre podporuje malé IT týmy jak v rámci paušálních smluv, tak i prostřednictvím ad hoc konzultací.
Retainers: Soukromá rezervační stránka (bez platby; měsíční faktura)
Naléhavé zakázky: 500 $/hodinu s 50% zálohou pro nové klienty
Limit: Dva urgentní termíny denně
Výsledek: Jasná očekávání a zaplacené rezervace ještě předtím, než je čas rezervován.
Kariérní poradce: skupinová setkání a následná konzultace
Maya pořádá měsíční workshop pro uchazeče o zaměstnání a individuální konzultace.
Používá přihlašovací listinu pro 20 míst, skrývá údaje o účastnících
Rozesílá skupinové ankety partnerům, aby si vybrali termíny
Následné platby: 175 $ přes rezervační stránku + Stripe
Výsledek: Snadná správa workshopů a automatické placené následné akce.
Změř a uprav své ceny
Ceny nejsou neměnné. Využij data k postupnému vylepšování.
Sleduj míru konverze rezervací
Sleduj neúčastníky a pozdní změny
Zvyš ceny za relace s vysokou poptávkou
Zrušit nabídky s nízkým zájmem
Uprav délku relace nebo cenu
Proveď čtvrtletní revizi a aktualizaci v Doodle
Změny se u nových rezervací projeví okamžitě – není třeba nic upravovat.
Hlavní body
Vyber si jednoduché a transparentní cenové modely
Napiš a zveřejni jasné platební podmínky
Použij Doodle + Stripe k automatickému vybírání plateb
Přidej připomenutí, limity a časové rezervy, abys si ušetřil čas
Pravidelně kontroluj sazby a podmínky
Začni s lepším plánováním
K nastavení sazeb a přijímání plateb nepotřebuješ složitou technickou infrastrukturu. S Doodle můžeš propojit svůj kalendář, přidat typy schůzek a napojit Stripe, abys mohl okamžitě přijímat platby. Klienti si vyberou termín, který jim vyhovuje, bezpečně zaplatí a obdrží pozvánku – zatímco tvůj kalendář a peněžní toky zůstávají synchronizované.
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