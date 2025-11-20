Jak usnadnit plánování v agentuře a vyhrát více výběrových řízení
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Úspěch prezentace závisí na rychlosti a srozumitelnosti. Zjednoduš plánování agentury, omez počet neúčasti a zajisti klientům hladký průběh rezervace pomocí Doodle. Když tě tento týden osloví slibný zájemce, pomalá e-mailová komunikace tě může stát schůzku – a s ní i obchod.
Agentury pracují rychle. Musíš zvládat úvodní hovory, interní revize, rozhovory se zainteresovanými stranami, kreativní prezentace a školení. Každý den ztracený plánováním je dnem, kdy si konkurence buduje vztahy.
Tento průvodce ti ukáže, jak zjednodušit plánování schůzek v agentuře v každé fázi procesu prezentace. Seznámíš se s praktickými kroky, osvědčenými nástroji a reálnými příklady. Dozvíš se také, jak ti Doodle pomůže domluvit tu správnou schůzku rychleji, s menším počtem kliknutí a s plynulejším zážitkem pro klienta.
Není potřeba kreditní karta
Výzva, před kterou stojí odborníci v agenturách
Kalendáře agentur jsou komplikované. Často potřebuješ vedoucího účtu, stratéga, kreativního ředitele a někdy i finančního ředitele klienta. Spousta lidí, spousta časových pásem a velmi málo času na koordinaci.
Mezi běžné problémy patří:
Nekonečné e-mailové konverzace, které brzdí dynamiku
Zmeškané předání mezi obchodním oddělením a dodávkou
Neúčast způsobená nejasnými pozvánkami nebo chybějícími připomínkami
Zmatek s časovými pásmy
Rezervace míst na workshopy s omezenou kapacitou
Rozptýlené odkazy na schůzky a soubory, které matou klienty
Díky efektivnímu plánování získáš každý týden několik hodin času navíc. Přestaneš jen reagovat a začneš aktivně řídit – a právě tato výhoda ti může zajistit úspěch při příštím jednání.
Proč je to důležité pro agentury
V agenturní práci určuje načasování vnímání. Rychlý a přehledný proces rezervace signalizuje, že jsi organizovaný a spolehlivý. Zpoždění – nebo neuspořádaná pozvánka – naznačuje chaos.
Efektivní plánování přináší skutečné výhody:
Vyšší míra úspěšnosti, protože potenciální zákazníci si rezervují termín, když je jejich zájem nejvyšší
Více fakturovatelného času, protože tvůj tým už nemusí čekat na odpovědi
Méně neúčasti díky připomenutím a jasným informacím o schůzce
Větší důvěra klientů, protože tvůj proces působí jednoduše a profesionálně
Řešením není větší koordinace. Je to systém, který můžeš použít při každém obchodním jednání.
Vytvoř si plán pro proces prezentace
Začni tím, že si zmapuješ každou schůzku ve svém prodejním a dodavatelském procesu. Urči, kdo se jí zúčastní, jak dlouho bude trvat a který nástroj Doodle se k ní nejlépe hodí.
Krok 1: Seznam všech typů schůzek
Úvodní hovory
Setkání k vymezení rozsahu zadávací dokumentace (RFP)
Zahájení interní prezentace
Rozhovory se zainteresovanými stranami
Kreativní recenze
Závěrečná zkouška prezentace
Závěrečná prezentace pro klienta
Úvodní školení a tréninkové workshopy
Krok 2: Přiřaď výchozí délky, vlastníky a nástroje
Typ schůzky
Délka
Vlastník
Nejlepší nástroj Doodle
Úvodní hovor
30 min
Nový obchodní kontakt
Rezervační stránka
Zahájení interní prezentace
45 min
Úvodní text
Skupinová anketa
Rozhovor se zainteresovanými stranami
30 min
Strateg
1:1
Školení / výzkumná relace
Různé
Projektový manažer
Přihlašovací listina
Krok 3: Stanov jasná časová okna pro práci na prezentacích
Vyhraď si dvě dopoledne týdně na úvodní hovory
Využij páteční odpoledne k tvůrčím revizím
Vyhraď si jeden týdenní termín pro rozhovory se zainteresovanými stranami
Tento návod eliminuje dohady. Tvůj tým přesně ví, jak naplánovat každý krok ještě předtím, než dorazí výzva k podání nabídky.
Vytvářej opakovaně použitelné šablony přímo v Doodle
Šablony ti pomohou udržet vysokou kvalitu a zkrátit dobu rezervace.
Rezervační stránka pro program Discovery
Propoj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar
Přidej časové rezervy, minimální lhůtu pro oznámení a limity rezervací
Přidej odkazy na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco Webex
Přidej vlastní branding s Doodle Pro nebo Teams
Přidej vlastní otázky (program, cíle, ID žádosti o nabídku)
Zapni Stripe, pokud prodáváš placené audity nebo konzultace
Osobní pozvánky na rozhovory se zainteresovanými stranami
Nabídni výběr termínů pro stejný týden
Nech Doodle postarat se o potvrzení a pozvánky do kalendáře
Zapni připomenutí, abys snížil počet neúčasti
V případě potřeby využij Stripe pro placené odměny za účast v průzkumu
Skupinové ankety pro hodnocení týmu nebo klientů
Navrhni několik časových možností
Pozvi až 1 000 lidí
Přidej termíny, aby se odpovědi dostaly rychleji
Skrýt údaje o účastnících pomocí verze Pro z důvodu ochrany soukromí
Přihlašovací listiny pro školení nebo výzkum
Vytvoř více časových úseků
Omezený počet míst na jednu relaci
Automatické sledování účasti
Posílej připomenutí pro každý termín
Chraň si čas na soustředění, aniž bys zpomalil svůj proces
Dobré plánování umožňuje klientům rychlý přístup a zároveň chrání soustředěnou práci tvého týmu.
Před a po důležitých schůzkách si naplánuj 15minutovou rezervu
Vytvoř si každý den časový blok bez schůzek pro kreativní práci
Nastav minimální lhůtu, aby si klienti nemohli rezervovat termíny na poslední chvíli, na které se nestihneš připravit
Zapni připomenutí, aby se lidé dostavili včas
Tato pravidla jsou součástí tvé rezervační stránky Doodle a nastavení 1:1, což zajišťuje jednotnost.
Praktické tipy pro rychlejší rezervace a lepší schůzky
Tyto jednoduché změny okamžitě odstraní překážky.
Přidej si svou rezervační stránku do e-mailového podpisu
Označ ji jako „Book a discovery call“, aby si potenciální zákazníci mohli sami pomoci během několika vteřin.
Umísti si rezervační stránky na svůj web
Přidej to na stránky s kontakty a stránky s případovými studiemi, abys proměnil potenciální zákazníky.
Využij skupinovou anketu k zajištění úspěšného zahájení interní prezentace
Pozvi klíčové členy týmu a nastav termín, aby se účastníci ozvali.
Použij odkazy 1:1 pro rozhovory se zainteresovanými stranami
Sdílej vybrané termíny. Doodle automaticky rozesílá pozvánky a připomenutí.
Získej klíčové informace hned na začátku
Přidej vlastní otázky týkající se rozpočtových pásem, cílů a časového harmonogramu.
Sjednoť popisy schůzek
Využij popisy generované umělou inteligencí v Doodle Pro pro přehledné programy v souladu s image značky.
Automatické vkládání odkazů na videa
Propoj s Zoomem, Microsoft Teams, Google Meet nebo Webexem.
Propoj CRM a Slack přes Zapier
Přidej rezervace do svého seznamu a okamžitě o nich informuj prodejní tým.
Pro placené ankety použij Stripe
Ideální pro audity, poradenství nebo školení.
Omez počet míst na workshopech
Vyhni se přeplnění nastavením limitů v přihlašovacích listinách.
Využij připomenutí a termíny
Díky tomu se výrazně sníží počet neúčasti a zrychlí se skupinové rozhodování.
Používej vždy jen jeden odkaz pro jeden účel
Jedna pro objevování, jedna pro výzkum, jedna pro školení. Ať je to jednoduché.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Zabraň těmto problémům, které zpomalují plánování a podkopávají důvěru klientů.
Hledání vhodného termínu prostřednictvím e-mailové korespondence
Sdílení dlouhých seznamů „volných termínů“, které rychle zastarají
Zapomínání na časová pásma
Rozesílání pozvánek bez odkazu na video
Kombinace osobních a týmových odkazů pro rezervaci
Neshromažďování kontextu před hovory
Nezajištění náhradního moderátora pro prezentace
Zveřejňování seznamů účastníků, když jde o ochranu soukromí
Nástroje a řešení pro agentury
Doodle poskytuje agenturám jednotný systém pro každou schůzku v rámci nabídkového cyklu.
Rezervační stránka
Sdílej aktuální dostupnost, vyhýbej se kolizám, přikládej odkazy na videa, přijímej platby přes Stripe, přidávej vlastní otázky, přizpůsob si vzhled podle své značky a spravuj časové rezervy i minimální lhůtu pro oznámení.
Skupinové ankety
Nabídni časové možnosti pro zaneprázdněné skupiny, pozvi až 1 000 lidí, skryj údaje o účastnících, nastav termíny a využij připomenutí.
1:1
Nabídni jedné osobě pečlivě vybraný výběr termínů. Využij Stripe pro fakturované sezení a automatické připomínky, abys zvýšil účast.
Přihlašovací listiny
Vytvářej relace s omezeným počtem míst pro výzkum, školení nebo workshopy pro klienty.
Prémiové funkce v Doodle Pro a Doodle Teams
Popisy schůzek s využitím AI
Vlastní branding
E-mailové pozvánky až pro 1 000 účastníků
Propojení se Zapierem
Neomezený počet relací přihlašovacích listin
Skrýt podrobnosti o účastnících
Zážitek bez reklam
Zabezpečení na podnikové úrovni
Nastav si systém za 30 minut
Postupuj podle tohoto rychlého návodu:
Propoj svůj kalendář (Google Calendar, Outlook nebo Apple)
Vytvoř si šablonu rezervační stránky s časovými rezervami, minimální lhůtou pro oznámení, otázkami a firemním brandingem
Vytvoř šablonu 1:1 pro rozhovory
Vytvoř šablonu skupinové ankety pro interní hodnocení
Přidej přihlašovací listinu pro výzkum nebo školení
Propoj Stripe pro audity nebo placené relace
Propoj Zapier pro automatizaci CRM a Slacku
Jakmile to uděláš, bude mít celá tvoje agentura jednotný způsob, jak rezervovat každou schůzku v rámci nabídkového cyklu.
Příklady z praxe od týmů agentur
Kreativní agentura, prezentace pro maloobchod
Strateg posílá odkazy na individuální rozhovory napříč třemi časovými pásmy. Vedoucí účtu využívá skupinovou anketu pro interní zahájení projektu. Vše je domluveno do 48 hodin, což dává kreativnímu týmu další dva dny na přípravu konceptu.
PR agentura, školení pro média
Zveřejní přihlašovací listinu s osmi hodinovými termíny. Platby vybírá Stripe. Připomenutí snižují počet neúčasti. Doodle Pro AI přidává ke každé pozvánce přehledné pokyny k přípravě.
Agentura pro výkonnostní marketing, týdenní přehled
Dvanáct střídajících se účastníků si prostřednictvím měsíční skupinové ankety vybírá termín pravidelných schůzek. Skrytí údajů o účastnících chrání soukromí. Připomenutí zajišťují stabilní účast.
Butikové designové studio, úvodní konzultace
Na své webové stránky a na LinkedIn přidávají rezervační stránku s logem. Zájemci si mohou rezervovat termín okamžitě. Pomocí vlastních otázek shromáždí informace o cílech projektu a časovém harmonogramu.
Integrovaná agentura, placené audity
Zájemci si rezervují dvouhodinový audit a zaplatí přes Stripe. Zapier vytvoří záznam v CRM a zveřejní ho ve Slacku. Tým se sejde s programem vygenerovaným umělou inteligencí.
Hlavní body
Vytvoř si opakovatelný systém plánování pro celý proces prezentace
Využij rezervační stránku k vyhledávání, skupinové ankety k rozhodování, 1:1 pro rozhovory a přihlašovací listiny pro sezení
Přidej časové rezervy, otázky a připomenutí, abys zlepšil výsledky
Propoj kalendáře, nástroje pro videohovory, Stripe a Zapier a ušetřete si administrativu
Vytvoř si vlastní značku pomocí Doodle Pro nebo Teams a zajisti si dokonalý zážitek
Začni s lepším plánováním
K tomu, abys pracoval rychleji a působil profesionálně, nepotřebuješ složitý pracovní postup. Vytvoř si rezervační stránku pro oslovování nových zákazníků, využij skupinové ankety pro interní rozhodování a sdílej odkazy 1:1 pro pohovory. Přidej přihlašovací listiny pro průzkumy nebo školení. Zapni Stripe pro placené relace a nech Doodle postarat se o připomenutí a detaily.
Jsi připraven zjednodušit si plánování? Vytvoř si Doodle a podívej se, jak týmy agentur každý týden ušetří hodiny času a zároveň vyhrávají více zakázek.
Není potřeba kreditní karta
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021