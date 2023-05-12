Jak vytvořit typ události v Calendly
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod na vytvoření události pomocí nástrojem pro plánování, Calendly.
Krok 1: Vytvoř si událost
Na webu Calendly klikni na „Create“ a poté na „New Event Type“.
Zobrazí se ti několik možností různých typů událostí. Vyber si tu, která nejlépe vyhovuje tvým potřebám.
Do pole „O jakou událost se jedná?“ zadej název a místo konání schůzky.
V části „Kdy si mohou lidé tuto událost rezervovat?“ nastav rozsah dat, dobu trvání a další důležité informace o rezervaci. Až budeš hotov, klikni na „Save & Close“ v pravém dolním rohu.
Krok 2: Zobraz si náhled toho, co uvidí pozvaní
Na stránce „Vytvořit“ klikni v pravém horním rohu na „zobrazit živou stránku“.
Od této chvíle uvidíš to samé, co vidí tvoji hosté.
Krok třetí: Odeslání události
Svou událost v Calendly můžeš sdílet dvěma způsoby – prostřednictvím odkazu nebo e-mailem.
Chceš-li odkaz sdílet, stačí přejít na svůj ovládací panel a kliknout na „Share“ a poté na „Kopírovat odkaz“.
Toto pak můžeš přidat do e-mailu, do zprávy v chatu, do SMS nebo jakkoli jinak chceš pozvat své hosty.
Alternativně můžeš časy sdílet přímo v e-mailu. Na svém ovládacím panelu klikni na „Share“ a poté na „Přidat časy do e-mailu“.
Vyber časy a data, která chceš přidat do e-mailu, a poté klikni na „Continue“. Zkopíruj zobrazený obrázek a vlož ho do svého e-mailu.
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