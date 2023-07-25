Co je to zasedání výboru?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to výbor?
Výbor může mít mnoho různých podob. V práci se s nimi můžeš setkat v souvislosti s projekty nebo jako poradní orgán vrcholového vedení ohledně možných změn. I mimo práci se s nimi pravděpodobně setkáš v místním sdružení HMA, v dětském sportovním týmu nebo ve škole. Jsou všude.
Je to totiž jeden z nejjednodušších způsobů, jak se skupina lidí může spojit, aby buď řešila problém, který vyžaduje mnoho názorů a odborných znalostí, nebo řídila organizaci, což jedna osoba sama nezvládne. Ve státní správě je zákonodárci využívají k posuzování legislativy a v podnikatelské sféře je firmy využívají k řešení konkrétních problémů, ať už v jedné konkrétní oblasti, nebo v rámci celé organizace.
Délka trvání výboru závisí na tom, k čemu slouží. poradní výbor může existovat pouze do dokončení konkrétního projektu. Naproti tomu řídící výbor, který se podílí na každodenním chodu firmy, bude existovat tak dlouho, dokud bude existovat společnost.
Co je to zasedání výboru?
Možná tě nepřekvapí, že stejně jako existují výbory všech možných tvarů a velikostí, tak i jejich schůze se liší.
Například ve státní správě mají zasedání výborů velmi formální strukturu. Zde jsou věci jako četnost, usnášeníschopnost a zápisy pravděpodobně stanoveny zákonem. V podnikové sféře se mohou konat jednou za čtvrtletí, aby se zkontroloval průběh projektu nebo poskytla zpětná vazba. Ve skutečnosti neexistuje jediný formát, který by bylo možné označit za šablonu pro všechny.
Obecně však platí, že účastníci jsou odborníci v příslušných oborech, členové týmu zapojení do (diskutovaného) projektu, vedoucí organizace nebo někdo, kdo může pomoci vyplnit mezery a nabídnout řešení. Například řídící výbor zahrnuje pouze vedení projektu spolu s poradci, kteří mohou pomoci poskytnout kontext pro výzkum.
Stejně jako u jiných typů schůzek je klíčem k úspěchu příprava.
Nezapomeň všem účastníkům v dostatečném předstihu zaslat program. Nejenže se tak zajistí, že budou všichni připraveni, ale také budou moci klást otázky k konkrétním bodům a předkládat návrhy, které by mohly pomoci posunout věci kupředu.
Zjisti, kdo je předsedou schůze, jaké jsou její cíle a kdo pořizuje zápis. Díky tomu se vše stihne včas a nic se nevynechá. Pokud je tvůj výbor ze zákona vázán určitým postupem, ujisti se, že víš, o jaký postup jde, a že je dodržován.
Jak naplánovat zasedání výboru
Ať už jde o tvůj místní fotbalový tým nebo o výběrový výbor Senátu, najít termín, na kterém se všichni shodnou, je těžké. Právě v tom ti pomůže Doodle .
Pomocí skupinová anketa můžeš vybrat místo, přidat poznámky před schůzkou a nabídnout účastníkům několik časových termínů. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a během několika minut budeš mít termín, který vyhovuje všem.
Doodle Professional ti navíc umožňuje přidat vlastní branding k pozvánkám na schůzky, odstranit reklamy, nastavit termíny a připomenutí a přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference.
Pokud pořádáš schůzku virtuálně, odkazy na videokonference se automaticky přidají do e-mailu, který se odešle po výběru času. S účtem Professional, který zahrnuje Microsoft Teams, Google Meet a Webex.
Doodle ti usnadní svolat schůzku tvého výboru během několika minut, aniž bys musel posílat e-maily sem a tam. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma – není potřeba kreditka.
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