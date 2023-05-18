Co je to schůzka výboru?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Schůze výboru je v podstatě to, co název napovídá. Jedná se o setkání skupiny lidí, kteří jsou pověřeni konkrétním úkolem – například dokončením projektu. Schůze výboru se však trochu liší v tom, že bývají krátké a slouží spíše jako informativní setkání než jako plnohodnotná formální schůze.
Ačkoli se mohou konat i osobně, je mnohem pravděpodobnější, že budou virtuální. V dnešní době se online schůze výborů konají pomocí softwaru pro videokonference, jako je Zoom nebo Google Meet.
Jak naplánovat schůzku výboru
Pokud jsou tato setkání ze své podstaty krátká, je důležité z nich vytěžit maximum. Zde je několik tipů, jak vést efektivní sezení:
Stanov si jasný účel hovoru. Čeho chceš dosáhnout? Věnuj tomu chvíli času a až to budeš vědět, začni sestavovat program.
Pozvi ty správné lidi. Tyto hovory jsou ze své podstaty krátké, takže tam nepozývej lidi, které nepotřebuješ. Zjisti, kdo je nezbytný pro pokrok v práci tvého výboru. Čím více lidí pozveš, tím déle bude hovor trvat.
Stanov datu a čas. Vyber si termín, který vyhovuje všem členům výboru. Můžeš vytvořit anketu , abys rychle našel ten nejlepší termín.
Rozesli program schůzky s předstihem. Díky tomu budou mít všichni možnost se na hovor připravit.
Začni a ukonči hovor včas. Všichni víme, jak rychle se nám zaplní diáře, takže respektuj čas všech zúčastněných.
Dělej si poznámky. Pomůže ti to zapamatovat si, o čem se mluvilo, a umožní ti to poslat následný e-mail ohledně případných úkolů.
Zde je několik dalších tipů, jak si zpříjemnit jednání výboru:
Nezatěžuj se. Schůze výboru mohou být vážná záležitost, ale to neznamená, že musí být samá práce a žádná zábava. Věnuj pár minut prolomení ledů a trochu se pobav.
Buď sám sebou. Nesnaž se být někým, kým nejsi. Lidé poznají, když se přetvařuješ, tak se prostě uvolni a buď tím, kým jsi.
Buď pozitivní. Optimistický přístup může mít velký vliv. Pokud budeš pozitivní, lidé kolem tebe budou s větší pravděpodobností také pozitivní.
Jak ti může Doodle pomoci
Vzhledem k velkému počtu různých zúčastněných stran bude téměř nemožné domluvit si e-mailem termín, který by vyhovoval všem. S Doodle je to snadné.
Pomocí funkce Skupinová anketa můžeš účastníkům zaslat několik časových návrhů a během několika minut najít ten nejlepší čas na schůzku.
Pokud pořádáš schůzku virtuálně, odkazy na videokonference se automaticky přidají do e-mailu, který se odešle po výběru času. Navíc, pokud propojíš svůj kalendář, událost se přidá automaticky, takže se ti nikdy nestane, že bys měl dvojí rezervaci.
Doodle ti usnadní zorganizovat schůzku výboru během několika minut bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Ať už se schůzky účastní pět nebo 500 lidí – snadno najdeš termín, který vyhovuje všem. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma – není potřeba kreditní karta.
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