Vytvoř si kalendář wellness koučování, který se rezervuje sám
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Stal ses wellness koučem, abys pomáhal lidem cítit se lépe – ne abys trávil večery honěním e-mailů. Kalendář plný proměnlivých termínů ti může rychle vysát energii. Zmeškané hovory, zmatek s časovými pásmy a opožděné platby – to vše ti ubírá na soustředění.
A ta dobrá zpráva? Můžeš si nastavit kalendář wellness koučování, který se rezervuje sám. Díky několika chytrým pravidlům a správným nástrojům si klienti vyberou termíny, které jim vyhovují, zaplatí předem a přijdou připraveni. V tomto průvodci se dozvíš, jak takový systém vytvořit pomocí jednoduchých kroků a funkcí Doodle, které můžeš začít používat už dnes.
Výzva, před kterou stojí wellness koučové
Tvůj den se může změnit během chvilky – klient potřebuje změnit termín, kurz se rychle zaplní nebo se ti protáhne ranní porada. Ruční plánování jen znásobuje stres.
Mezi běžné problémy patří:
nekonečné přeposílání e-mailů nebo SMS
neúčast a pozdní zrušení snižují příjmy
neuhrazené relace nebo nepříjemné připomínky ohledně plateb
problémy s časovými pásmy u vzdálených klientů
přeplněné dny bez prostoru pro poznámky nebo přestávky
skupinové relace bez jasného omezení počtu míst
Kalendář s možností samostatné rezervace usnadňuje každý krok. Klienti si rezervují termín, zaplatí a připraví se – bez tvého neustálého dohledu.
Proč je to důležité
Tvůj kalendář je zároveň zdrojem tvých příjmů i tím, co určuje tvé hranice. Když funguje hladce, můžeš více koučovat, lépe propagovat své služby a stále ti zbývá energie na vlastní pohodu.
Náklady spojené se špatným plánováním:
dvě neúčasti týdně mohou znamenat ztrátu stovek každý měsíc
Přepínání mezi kontexty vyčerpává tvou přítomnost a duševní jasnost
ruční připomínky a vymáhání plateb zabírají spoustu času
Chytrý kalendář pro wellness koučování chrání tvůj čas, tvé příjmy i vztahy s klienty.
Krok 1: vytvoř si správnou týdenní strukturu
Než začneš přidávat další nástroje, naplánuj si týden tak, aby ti co nejlépe vyhovoval. To se stane základem tvého kalendáře.
Nastav si pravidla ankety:
úvodní hovor: 20 minut
standardní relace: 50 minut
podrobný pohled: 80 minut
skupinová relace: 60 nebo 90 minut
Přiřaď každý typ sezení ke konkrétním blokům. Například: individuální sezení 1:1 dopoledne, úvodní hovory odpoledne, skupinová sezení v úterý a ve čtvrtek. Důslednost pomáhá tvým klientům zvyknout si a snižuje jejich psychickou zátěž.
Chraň si energii pomocí rezerv:
10–15 minut před a po každé relaci
30 minut denně na administrativu
dva týdenní bloky zaměřené na obsah nebo návrh programu
Stanov jasná pravidla:
Podmínky zrušení a přesunutí termínu
místo konání (osobně nebo virtuálně)
termín platby (při rezervaci nebo v určitém časovém rozmezí)
Všechny tyto informace můžeš zahrnout do potvrzovacích zpráv pomocí popisů schůzek generovaných umělou inteligencí Doodle.
Krok 2: Umožni rezervaci tvé dostupnosti
Kalendář, který se plní sám, začíná sdílením správného odkazu ve správný čas.
Použij rezervační stránku pro veřejné rezervace Vytvoř si rezervační stránku Doodle pro každý typ sezení. Propoj svůj kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby se zobrazovaly pouze volné termíny. Nastav délku sezení, časové rezervy a minimální dobu předem.
Kde sdílet rezervační stránky:
webové stránky
Linktree nebo profil na Instagramu
e-mailový podpis
Rychlé odpovědi přes SMS
Přidej Stripe, abys mohl přijímat platby při rezervaci.
Použij 1:1 pro pečlivě vybrané časové úseky
Pošli klientům několik pečlivě vybraných časových možností. Jakmile je jedna z nich vybrána, ostatní se uvolní. To je ideální pro registrace, sledování zásilek nebo bonusové sezení.
Využij přihlašovací listiny pro skupinové koučování
Pro svou příští lekci nebo výzvu nastav konkrétní časové intervaly a limit počtu míst. Stripe může inkasovat platbu, jakmile se někdo přihlásí.
Využij skupinové ankety k sjednocení skupiny
Požádej skupinu, aby hlasovala o preferovaném čase konání. Jakmile bude čas potvrzen, přepni na přihlašovací listinu pro přihlášení.
Krok 3: zefektivni svůj koučovací proces
Tyto kroky přispívají k plynulejšímu chodu kalendáře a lepšímu zážitku pro klienty:
nabízej jasné typy relací: Používej názvy jako První relace, Následná relace nebo Hloubková analýza
zapnout inteligentní časová pásma: Doodle se automaticky přizpůsobí poloze účastníka
vybírej platby předem: Použij Stripe na své rezervační stránce nebo v odkazech 1:1
automatická připomínka: Posílej připomínky 24 hodin a 1 hodinu předem, abys snížil počet neúčasti
zahrnout přípravné otázky: Přidej vlastní pole pro příznaky, cíle nebo odkazy na vstupní formuláře
vlož automatické odkazy na videokonference: Použij Zoom, Google Meet, Teams nebo Cisco
omezení denních relací: Omez počet rezervací, abys šetřil energii a předešel vyhoření
využij vlastní branding: S Doodle Pro přizpůsobíš své rezervační stránky své značce
zahrnout omezení do odkazů: Zablokovat rezervace během svátků a volných dnů
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
žádné vyrovnávací paměti kolem relací
příliš mnoho typů relací, které klienty matou
skrytí odkazů na rezervace na tvém webu
bez nutnosti platby předem
dlouhé e-mailové řetězce místo rychlých odkazů
připomínky na zapomenuté věci
nesprávné zacházení s časovými pásmy
využití skupinových anket pro individuální schůzky
skupinové kurzy bez omezení počtu míst
Nástroje, díky kterým to funguje
Nástroj
Co to umí
Rezervační stránka
Jeden odkaz na jednu relaci. Synchronizuje kalendáře. Nastav pravidla, časové rezervy a platby.
Plánování schůzek 1:1
Nabídni několik časových možností. Jakmile je některá z nich rezervována, ostatní se deaktivují.
Přihlašovací listiny
Nastav počet míst pro kurzy nebo akce. Přidej poznámky k přípravě a sbírej přihlášky.
Skupinové ankety
Získej až 1 000 hlasů. Vyber nejvhodnější termín a začni plánovat.
Platby přes Stripe
Při rezervaci vyber celou nebo částečnou platbu
Integrace videa
Automatické vkládání Zoom, Google Meet, Teams nebo Cisco do pozvánek do kalendáře
Popisy schůzek s využitím AI
Automaticky vygeneruj text s tónem, délkou a pokyny k přípravě na relaci
Připomenutí a termíny
Nastav termíny pro registraci. Před začátkem ankety rozesílej automatické připomínky
Nástroje pro ochranu soukromí
Skrýt jména ve skupinových pozvánkách. Bezpečné prostředí bez reklam
Integrace se Zapierem
Propoj rezervace se svým CRM, e-mailovým marketingem nebo nástroji pro zapracování nových zaměstnanců
Příklady z praxe z oblasti wellness koučování
Maya, samostatná wellness trenérka
Dvě rezervační stránky pro rezervace úvodních hovorů a placených sezení. Podpora Stripe. 10minutová rezerva. 24hodinová lhůta pro zrušení.
Výsledek: Žádné problémy s časovými pásmy, méně neúčasti, lepší čas na přípravu.
Jordan, skupinový kouč
Série Stress Reset probíhá s přihlašovací listinou a skupinovou anketou o výběru času. Maximální počet účastníků je 20.
Výsledek: Správa čekací listiny, nikdy nepřekročená kapacita relací, méně administrativy.
Alicia, výživová poradkyně
Opakovaným zákazníkům zasílá odkazy 1:1 se třemi časovými možnostmi. Pro doplňkové služby je k dispozici Stripe.
Výsledek: Rychlejší rezervace, snadné navazující prodeje, cílenější sezení.
Devon, poskytovatel firemních wellness služeb
Poslal jsem skupinovou anketu 200 zaměstnancům. K naplnění workshopů jsem použil přihlašovací listinu.
Výsledek: Vyplněné relace, žádná ruční připomínání, automaticky vložené odkazy na Teams.
Hlavní body
vytvoř si strukturu kalendáře s typy relací a časovými hranicemi
pro individuální domlouvání termínů použij rezervační stránky a funkci 1:1
vybírej platby přes Stripe, abys omezil počet neúčasti
využij přihlašovací listiny a skupinové ankety pro skupinové koučování
automatizuj připomenutí a nastav pravidla, abys ušetřil čas
Začni s lepším plánováním
Tvůj čas je cenný – a tvoji klienti tě potřebují v nejlepší formě. Kalendář pro wellness koučování, který si sám rezervuje termíny, tě osvobodí od neustálého přeposílání e-mailů, zmeškaných plateb a neustálého stresu s plánováním.
Nastav si pravidla v Doodle, sdílej odkazy a nech klienty s jistotou rezervovat, platit a připravovat se.
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