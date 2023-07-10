S Doodle máš přehled o své dostupnosti na jednom místě
Plánování je těžké – to všichni víme. Ať už jde o snahu zorientovat se v sérii schůzek, pohovorů a pracovních setkání, nebo o hledání času na rodinu a přátele.
Mít rozvrh dostupnosti a mít vše zapsané na viditelném místě pomáhá, a Doodle ti to umožní.
Automatizuj si plánování pomocí našich bezplatnými online nástroji pro plánování , abys mohl zapomenout na nekonečné e-mailové výměny a setkávat se s lidmi, kdykoli budeš chtít. V průměru tak ušetříš až 45 minut týdně, které můžeš věnovat důležitějším věcem.
Jak mi Doodle pomůže vyřešit mou dostupnost?
Začni tím, že si vytvoříš účet Doodle a propojíš svůj kalendář. Jakmile se dostaneš na svou hlavní stránku, vytvoř si rezervační stránku – abys ji mohl použít jako nástroj pro ověření dostupnosti.
V pravém horním rohu klikni na „Create a Doodle“ a vyber „Booking Page“. Případně klikni na „Create a new booking page“. V první části vyplň důležité údaje, jako je účel stránky, popis, který chceš uvést, a zda je k dispozici možnost videokonference.
Chceš-li co nejlépe využít rezervační stránku jako nástroje pro sledování dostupnosti, je důležité správně nastavit další krok. Zde se rozhodneš, kdy chceš být k dispozici. Zde také najdeš nastavení funkcí – nezbytné, pokud chceš používat Doodle jako automatizovanou aplikaci pro sledování dostupnosti.
Jednou z nejlepších funkcí je možnost „maximálního počtu schůzek za den“. Funguje to trochu jako kalkulátor dostupnosti. Jakmile dosáhneš celkového počtu schůzek, který pro daný den chceš, tvoje rezervační stránka již žádné další rezervace nepřijme.
Pokud používáš několik různých kalendářů, je důležité se ujistit, že je připojen ten správný kalendář. Díky tomu bude mít rezervační stránka k dispozici tvou nastavenou dostupnost, takže si lidé budou rezervovat pouze časy, kdy máš volno a kdy to od nich očekáváš.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Můžeš si také zjistit dostupnost pro skupinu
Rezervační stránka je nezbytná pro přehled o volných termínech na jednom místě, pokud chceš, aby si s tebou lidé mohli domluvit schůzku. Pokud však chceš dát dohromady velkou skupinu lidí, pak je pro tebe ideální skupinová anketa.
Můžeš vytvořit rychlý průzkum tak, že se přihlásíš ke svému účtu Doodle a vybereš možnost „Skupinová anketa“. Zadej podrobnosti, vyber vhodné termíny a než se naděješ, najdeš čas, kdy se všichni budou moci sejít. Doodle je opravdu ten správný nástroj pro plánování skupinových schůzek.
Ještě lepší než to, že se zbavíš zdlouhavé e-mailové korespondence, je to, že můžeš využít naši aplikaci pro plánování zdarma . Pokud chceš přístup k pokročilejším funkcím, jako je odstranění reklam, vlastní branding nebo omezení odpovědí účastníků, můžeš přejít na Doodle Professional.
Být k dispozici nemusí být těžké
Doodle je opravdu ta aplikace pro zjišťování dostupnosti , která ti ušetří čas a maximalizuje tvou produktivitu.
Ať už chceš potenciálnímu uchazeči poskytnout co největší možností termínů pro pohovor , nebo si jen najít čas na přátele a rodinu, Doodle ti umožní vidět vše, co máš – a to vše na jednom místě.
Vytvoř anketu ještě dnes a najdi si čas na setkání s lidmi, se kterými se chceš setkat. Skvělé věci se dějí, když se sejdeme, a všechno to začíná tím, kdy.
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