5 tipů pro rezervační stránku, jak přilákat více klientů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako kouč je tvůj kalendář zdrojem tvých příjmů. Pokud je tvá rezervační stránka nepřehledná nebo pomalá, potenciální klienti odejdou a placené sezení se nikdy nezarezervují. Dobrou zprávou je, že i malé změny mohou rychle zvýšit konverzi.
V tomto průvodci se dozvíš pět tipů pro rezervační stránky, díky kterým se z kliknutí stanou potvrzené schůzky. Zjistíš, co na stránce uvést, jak nastavit svou dostupnost, kdy vybírat platby a které nástroje ti pomohou zajistit hladký průběh. Zjistíte také, jak vám Doodle zajistí schůzky na autopilotu díky propojení s kalendářem, platbám přes Stripe a automatickým odkazům na videohovory, abyste se mohli soustředit na koučování – a ne na administrativu.
Výzva, před kterou stojí profesionálové v oblasti koučování
Většina koučů naráží na stejné překážky:
Nekonečné dohadování o termínu
Zájemci, kteří si nejsou jisti, co daná relace zahrnuje
Účastníci se nedostaví, pokud jsou připomínky slabé nebo nejasné
Problémy s platbami za konzultace nebo balíčky sezení
Ruční postup pro přidání odkazů na Zoom nebo Teams ke každé schůzce
Každá mezera zvyšuje komplikace a snižuje důvěru. Tvá rezervační stránka by měla rozptýlit pochybnosti, odpovědět na otázky a jasně ukázat další krok – a to vše za méně než dvě minuty.
Proč je to důležité pro Coach
Tvá rezervační stránka je často první skutečnou interakcí po doporučení, webináři nebo zprávě na LinkedIn. Hladký průběh vede k většímu počtu prvních hovorů, lepší účasti a vyššímu počtu konverzí do placené práce.
Plynulý průběh rezervací ti také šetří energii. Přehledná dostupnost, rezervy a limity udržují tvůj týden v rovnováze. Automatické připomínky a platby snižují administrativní zátěž, takže se můžeš věnovat klientům, aniž bys musel řešit logistiku.
Tip č. 1 pro rezervační stránku: Začni výsledky, pak logistikou
Zájemci si rezervují termín, když rychle uvidí přínos. Zaměř horní část stránky na výsledek – ne na tvůj životopis.
Co přidat nahoru:
Krátký nadpis zaměřený na výsledky
Tři body, které shrnují, co si klienti odnesou
Pro koho je tato relace určena – a pro koho ne
Jednovětá přípravná poznámka
Jak na to v Doodle:
Využij popisy schůzek generované umělou inteligencí v Doodle Pro k přípravě zpráv
Přidej vlastní branding, aby odpovídal tvým barvám a logu
Příklad pro trenéra:
Kariérní kouč uvádí: Ujasni si, o jakou pozici máš zájem, pochop své tři největší silné stránky a identifikuj jednu slabinu. Odnes si 30denní akční plán. Není určeno pro studenty.
Tip č. 2 pro rezervační stránku: Nastav dostupnost, která vyhovuje klientům a chrání tvé soustředění
Tvá dostupnost ovlivňuje konverze i tvou energii. Chytrá časová okna pomáhají klientům rezervovat si ty nejlepší termíny, aniž by ti to přeplnilo týden.
Jak nastavit lepší dostupnost:
Nabídni termíny, které vyhovují rozvrhům tvých klientů
Před a po sezeních si vyhraď 10–15 minut rezervy
Omez počet denních relací, abys předešel vyhoření
Přidej jasné časové rozmezí pro změnu termínu
Zajisti jednoznačnost časových pásem
Jak Doodle pomáhá:
Synchronizuj si kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby se zobrazovaly pouze volné termíny
Přidej mezery a limity rezervací
Nech Doodle automaticky přizpůsobit časová pásma
Příklad pro trenéra:
Kouč v oblasti leadershipu má v pondělí a úterý dopoledne volné termíny pro úvodní hovory a ve čtvrtek jeden blok brzy odpoledne pro následné konzultace. Doodle automaticky skryje kolize termínů.
Tip č. 3 pro rezervační stránku: Zjednoduš platby, dotazy a připomínky
Pokud si účtuješ poplatek za úvodní sezení nebo potřebuješ před hovorem nějaké informace, zapracuj to do procesu rezervace.
Zajisti hladký průběh rezervace a platby:
Propoj Stripe a účtujte poplatky nebo zálohy
Nabídni platbu v plné výši nebo na základě zálohy
Ptej se jen na to nejdůležitější (2–4 pole)
Mezi užitečné otázky patří:
Jaký je tvůj hlavní cíl pro tuto relaci?
Co by znamenalo, že se tento hovor vydařil?
Jak ses o mně dozvěděl?
Informuj klienty pomocí:
Automatická připomínka 24 hodin a 2 hodiny předem
Krátký návod v popisu schůzky
Příklad pro trenéra:
Life coach si účtuje 50 dolarů za 60minutovou konzultaci a tuto částku započítá do ceny další služby. Stripe inkasuje platbu při rezervaci a díky připomínkám se počet neúčasti sníží na polovinu.
Tip č. 4 pro rezervační stránku: Buduj důvěru pomocí brandingu, sociálního důkazu a jasných pravidel
Koučování je osobní záležitost. Klienti si rezervují termín, když mají důvěru ve tvůj postup a tvou profesionalitu.
Přidej jednoduché signály důvěryhodnosti:
Tvoje fotka a přátelský úvodní text
Výsledky klientů v jednom řádku
Krátká reference
Záruka ochrany soukromí
Jasné podmínky zrušení a vrácení peněz
Využij funkce Doodle:
Vlastní branding v Doodle Pro
Stránky bez reklam
Ochrana soukromí a bezpečnost na podnikové úrovni
Příklad pro trenéra:
Poradkyně pro výživu zveřejňuje svou profilovou fotku, jednu referenci a své podmínky zrušení rezervace. Počet zrušení klesá, důvěra roste.
Tip č. 5 pro rezervační stránku: Vytvoř typy relací a cesty pro různé typy zákazníků
Různí klienti se nacházejí v různých fázích. Nabídni jim jasné kroky, aby přesně věděli, co si mají rezervovat.
Běžné typy ankety:
20minutový konzultační hovor
60minutová placená strategická schůzka
30minutové konzultace se stávajícími klienty
Balíčky relací prostřednictvím soukromého odkazu
Skupinové workshopy nebo pravidelné schůzky s účastníky
Jak to Doodle podporuje:
Více rezervačních stránek pro různé služby
Stránky 1:1 pro pečlivě vybrané okamžiky
Přihlašovací listiny pro skupinové sezení s omezeným počtem míst
Skupinové ankety pro nalezení nejlepšího času pro skupinu
Automatické odkazy na videa přes Zoom, Meet, Teams nebo Webex
Příklad pro trenéra:
Kariérní kouč posílá zájemce na úvodní konzultaci. Kvalifikovaní zájemci dostanou odkaz na placenou strategickou konzultaci. Stávající klienti obdrží soukromý odkaz na individuální konzultaci. Měsíční skupinové semináře využívají přihlašovací listiny s omezeným počtem míst.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Vyhni se těmto nástrahám při vytváření rezervační stránky:
Dlouhé texty bez jasného výsledku
Dlouhé formuláře, které připomínají papírování
Skryté ceny nebo nejasné podmínky vrácení peněz
Žádné vyrovnávací paměti mezi relacemi
Ruční přidávání odkazů na videa
Není jasné, o jakém časovém pásmu se jedná
Oprava těchto věcí zabere jen pár minut a zvýší konverze na celé měsíce.
Nástroje a řešení, která trenéři používají s Doodle
Funkce služby Doodle zajišťují jednoduchý a automatizovaný proces rezervace:
Rezervační stránka: Dostupnost v reálném čase synchronizovaná s tvým kalendářem
Plánování schůzek 1:1: Vybrané časové možnosti pro jednoho klienta
Přihlašovací listiny: Řízená kapacita pro skupinové relace
Skupinové ankety: Najdi ten nejlepší čas s až 1000 účastníky
Propojení s kalendářem: Automatická detekce kolizí a návrhy termínů
Platby přes Stripe: Poplatky nebo zálohy vybírané při rezervaci
Videokonference: Odkazy se přidávají automaticky
Připomenutí a termíny: Méně neúčasti
Popisy schůzek generované umělou inteligencí: Rychlé souhrny v duchu značky
Vlastní branding: Profesionální vzhled
Propojení se Zapierem: Odesílej rezervace do CRM, e-mailových seznamů nebo nástrojů pro správu úkolů
Příklady z praxe z oblasti koučování
Executive coach: vyšší konverze díky oslovování nových zákazníků
Tara školí nové režiséry. Její starý odkaz byl obecný; její nová rezervační stránka na Doodle se otevírá jednovětým slibem, třemi body s výsledky a dostupností pouze dopoledne. Stripe vybírá malou zálohu. Počet zobrazení stoupá a počet neúčasti klesá.
Health coach: hladší doručování balíků
Miguel vede 12týdenní program. Klienti platí předem přes Stripe a poté si rezervují týdenní schůzky prostřednictvím soukromého odkazu pro individuální konzultace. Díky rezervám a limitům si udržuje stabilní energii.
Kariérní poradce: organizované skupinové registrace
Priya pořádá každý měsíc konzultace k životopisům. Přihlašovací listina Doodle omezuje počet účastníků a rozesílá připomínky. Skupinová anketa vybere nejvhodnější termín na příští měsíc.
Hlavní body
Upřednostni výsledky – hodnotu před logistikou
Chraň si soustředění díky chytré dostupnosti
Vyber platby a shromáždě kontext včas
Využij branding a reference k budování důvěry
Vytvoř jasné postupy pro různé typy klientů
Začni s lepším plánováním
Tvůj další klient je jen jedno kliknutí daleko. Využij tyto tipy pro rezervační stránky, abys jasně prezentoval svou nabídku, zobrazil správné termíny a zjednodušil platby i přípravu. S Doodle ti plánování běží, zatímco ty se věnuješ koučování.
Jsi připraven zjednodušit rezervace? Vytvoř si svou rezervační stránku na Doodle, zapni připomenutí a sdílej svůj odkaz ještě dnes.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021