10 způsobů, jak ztrácíš čas, aniž by sis to uvědomoval
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Probudíš se s těmi nejlepšími úmysly. Dneska to rozbalíš. A pak najednou – je 18:00, tvůj seznam úkolů zůstává nedotčený a ty jsi nějak strávil 45 minut rozhodováním, která svačina je nejvhodnější pro „produktivní“ práci. Zní ti to povědomě? Nejsi líný. Čas prostě umí skvěle utéct, když se nedíváš.
Tady je deset způsobů, jak pravděpodobně ztrácíš čas, aniž by sis to uvědomoval – a ne, žádný z nich nesouvisí s Netflixem.
1. Reagovat na každou zprávu, jako by šlo o požární cvičení
Ano, ten ping na Slacku vypadá naléhavě. Ne, pravděpodobně to naléhavé není. Neustále přerušovat to, co právě děláš, abys odpověděl, naruší tvůj pracovní rytmus rychleji než nečekaný hovor na Zoomu s povinným videem.
2. Trvání na schůzkách, které mohly být… čímkoli jiným
Znáš to. Ta „rychlá porada“, která se promění v 40minutové tlachání, aniž by se přijalo jediné rozhodnutí. Pokud schůzka nemá program, nemá právo krást ti čas.
3. Přemýšlení nad doslova vším
Už jsi u třetího výběru písma pro návrh, který si tvůj klient sotva prolistuje. Pokud je tvým životním mottem „ještě jedna drobná úprava“, gratulujeme – našel jsi tajný únik času.
4. Multitasking jako veverka na espressu
Odpovídáš na e-maily, zatímco kontroluješ rozpočet a předstíráš, že posloucháš při telefonátu? Nezvládáš toho víc – jen děláš více věcí špatně, a to najednou.
5. Říkat „ano“ věcem, z nichž už teď máš strach
Souhlasil jsi, že si s tou osobou z LinkedInu „rychle zavoláš“. Zase. V hloubi duše jsi věděl, že k tomu dojde. Tvůj kalendář není loterie laskavostí.
6. Chaos v plánování místo přehlednosti
Pokud tvůj kalendář vypadá jako Tetris v obtížném režimu, je čas přehodnotit, jak si plánuješ den. Tip: „Máš volno v úterý ve 3?“ sedmnáctkrát za sebou není žádná strategie.
7. Kontrola e-mailů, jako by to byl výherní automat
Nemusíš každých 12 minut aktualizovat stránku. Spoiler: Ten e-mail s fakturou tam pořád není. Stanov si hranice, nebo nech Gmail, ať ti ovládne duši.
8. Oklikou (protože jsi zapomněl, že jsi to už vyřešil)
Trávíš 30 minut hledáním něčeho, na co jsi přišel už minulý měsíc? To se stává. Zapiš si to. Později si tím ušetříš spoustu času.
9. Čekání na ten správný okamžik, kdy s něčím začít
Nepotřebuješ lepší načasování. Potřebuješ začít. Čekání na „správný okamžik“ je v podstatě způsob, jakým ti čas brání v pokroku.
10. Plánování týdne za pochodu
Improvizovat se zdá jako vzpoura, dokud nepřijde čtvrtek, kdy máš naplánované tři schůzky najednou, jsi vyčerpaný a neurčitě googlíš „Jak se přestěhovat do lesa“.
Tip na čas
Pokud trávíš více času plánováním než samotnou prací, možná je na čase použít nástroj, který ti skutečně pomůže. Doodle usnadňuje domlouvání schůzek bez zdlouhavého e-mailového dohadování (nebo zuřivého psaní). Ať už jde o domlouvání schůzek s klienty, koordinaci tvého týmu nebo pořádání akcí, vrátí ti tvůj čas – a nenazývá to „synergií“.
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