Criar votação online com Doodle, um simples método.

Com o sistema de votação online fornecido pelo Doodle gratuitamente, você pode criar votações, enquetes e encontrar o melhor horário para agendar uma reunião entre amigos e colegas de trabalho, sem nenhum estresse. Você pode votar online com Doodle em apenas poucos cliques.

Organizar um evento pode-se tonar em uma missão quando se deve lidar com um numero grande de pessoas. Encontrar um horário e local adequado para todos encontrarem ao mesmo tempo, dividir uma lista de tarefa, e por fim manter um controle de quem faz o que, e coisas já feitas.

Para melhor administrar o seu tempo, use as funções Doodle para encontrar o melhor horário e local entre os participantes – crie uma enquete e distribua entre os participantes para que eles coloquem seus votos online no melhor horário, baseando-se em suas agendas.

Como usar o sistema de votação Doodle para encontrar o melhor horário

Para criar uma votação online não precisa de criar um conta com Doodle (muito menos para participar de uma). Entretanto, para ter uma melhor comodidade no compartilhamento e administração da votação e recomendável fazer uma conta. Doodle é completamente grátis para os serviços de votação, enquete e agendamento.

Vá até a página inicial Doodle e clique no ícone “Fazer uma Escolha” – para iniciar uma votação online simples.

Preencha o formulário para definir os detalhes da sua votação online. Indiferente de outros sistemas de votação, com Doodle você pode definir o local, que será conectado com Google Mapas, para melhor acesso. Na seção de descrição de aos seus participantes mais detalhes para sua enquete. Defina seu nome e e-mail para estabelecê-lo como administrador.

Como havíamos clicado em fazer um escolha, o próximo passo será definir as opções para receber os votos. Neste exemplo definir algumas datas para realizar uma festa, mas as opções podem ser o que desejar. Lembre-se que para definir uma data há outras formas.

A imagem acima esclarece bem o procedimento, use quantos opções precisar. Satisfeito com as respostas, clique em “próximo”.

Defina os detalhes da votação como;

estabelecer o voto como secreto. Só o administrador pode ver o resultado parcial.

de um numero determinado de votos por opção.

definir como um simples sim, não, se necessário.

Clique em concluir sua votação e envie para seus respectivos participantes. Escolha sua melhor forma de compartilhamento. Um link será criado, e com ele tem a opção de enviar por e-mail, ou caso conecte sua agenda de contatos com o Doodle e envie diretamente do programa.

Para colher o resultado é bem simples. Uma vez que cada participante der o seus votos online, você como administrador receberá um e-mail (opcional).

A imagem acima demonstra de forma bem simplificada o resultado participal da votação. Como pode ver todos os participantes estão satisfeitos com a segunda opção.

Crie hoje você mesmo sua votação online com Doodle, compartilhe com amigos ou colegas de trabalho e simplifique suas tarefas do dia.