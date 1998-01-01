Criar um Doodle

Software de agendamento para equipes de suporte

Permita que clientes, consumidores ou colegas de trabalho reservem um horário com a sua equipe sem os ingressos adicionais.

a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Você tem a confiança de profissionais de suporte das principais organizações do mundo

A group of logos including Airbnb Inc., Uber Technologies, Amazon, Peloton, Lyra Health
Ajude mais pessoas, com mais rapidez

Permita que clientes, consumidores ou colegas agendem um horário com sua equipe de suporte sem enviar um único e-mail.

Reduzir o tempo de espera

Sua disponibilidade é atualizada em tempo real para que as pessoas possam aproveitar as vagas abertas no momento em que precisarem de ajuda.

Mantenha sua fila livre

Os lembretes automáticos ajudam a evitar o não comparecimento para que seu tempo de suporte seja sempre usado de forma eficaz.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para cada interação de suporte

Agende chamadas de solução de problemas rapidamente

Compartilhe uma página de reserva para que os clientes escolham a primeira vaga disponível. Você não precisará mais esperar muito tempo para obter ajuda.

Coordenar com especialistas

Use uma enquete de grupo para trazer especialistas em produtos ou engenheiros para casos complexos sem troca de e-mails.

Oferecer intervalos de tempo flexíveis

Liste vários tipos de sessões em uma folha de inscrição, desde a integração até o treinamento avançado.

Lidar com solicitações urgentes

Mantenha a disponibilidade no mesmo dia ou no dia seguinte para que os casos prioritários recebam atenção rapidamente.

Mantenha os dados dos clientes seguros

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a disponibilidade é compartilhada, não o seu calendário completo.

Suporte a clientes globais

O Doodle ajusta automaticamente os horários de acordo com o fuso horário local do cliente, evitando chamadas perdidas.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle é como se fosse meu próprio assistente executivo. Ele me libera para que eu me concentre em ajudar os clientes.

Software Advice Review

JP

James P.

Gerente de sucesso do cliente

Não há mais cadeias de e-mails - os clientes escolhem um horário e você está pronto para começar.

G2 Review

AR

Alex R.

Especialista em suporte de TI

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso coletar os detalhes do problema antes da chamada?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para que os clientes possam descrever seus problemas com antecedência.

Posso trazer outros membros da equipe para uma chamada?

Sim - com o plano Team, você pode criar uma página de reserva para vários calendários ou usar uma enquete de grupo para sessões de grupo.

Posso definir disponibilidade diferente para tipos de suporte diferentes?

Sim. Crie páginas de reserva separadas para diferentes serviços ou níveis de suporte.

O que é melhor para você reservar diferentes sessões de suporte?

Use uma folha de inscrição para vários tipos de sessão e uma página de reserva para disponibilidade 1:1.

Como posso evitar que você perca chamadas de suporte?

O Doodle envia lembretes automáticos para que os clientes se lembrem e compareçam à sessão agendada.

Você não encontrou a resposta?

Ajude você mais rapidamente, sem o incômodo do agendamento

Passe menos tempo agendando chamadas e mais tempo resolvendo problemas para seus clientes.

Não é necessário cartão de crédito.