Software de agendamento para equipes de suporte
Você tem a confiança de profissionais de suporte das principais organizações do mundo
Ajude mais pessoas, com mais rapidez
Permita que clientes, consumidores ou colegas agendem um horário com sua equipe de suporte sem enviar um único e-mail.
Reduzir o tempo de espera
Sua disponibilidade é atualizada em tempo real para que as pessoas possam aproveitar as vagas abertas no momento em que precisarem de ajuda.
Mantenha sua fila livre
Os lembretes automáticos ajudam a evitar o não comparecimento para que seu tempo de suporte seja sempre usado de forma eficaz.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para cada interação de suporte
Agende chamadas de solução de problemas rapidamente
Compartilhe uma página de reserva para que os clientes escolham a primeira vaga disponível. Você não precisará mais esperar muito tempo para obter ajuda.
Coordenar com especialistas
Use uma enquete de grupo para trazer especialistas em produtos ou engenheiros para casos complexos sem troca de e-mails.
Oferecer intervalos de tempo flexíveis
Liste vários tipos de sessões em uma folha de inscrição, desde a integração até o treinamento avançado.
Lidar com solicitações urgentes
Mantenha a disponibilidade no mesmo dia ou no dia seguinte para que os casos prioritários recebam atenção rapidamente.
Mantenha os dados dos clientes seguros
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a disponibilidade é compartilhada, não o seu calendário completo.
Suporte a clientes globais
O Doodle ajusta automaticamente os horários de acordo com o fuso horário local do cliente, evitando chamadas perdidas.
Perguntas frequentes
Posso coletar os detalhes do problema antes da chamada?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para que os clientes possam descrever seus problemas com antecedência.
Posso trazer outros membros da equipe para uma chamada?
Sim - com o plano Team, você pode criar uma página de reserva para vários calendários ou usar uma enquete de grupo para sessões de grupo.
Posso definir disponibilidade diferente para tipos de suporte diferentes?
Sim. Crie páginas de reserva separadas para diferentes serviços ou níveis de suporte.
O que é melhor para você reservar diferentes sessões de suporte?
Use uma folha de inscrição para vários tipos de sessão e uma página de reserva para disponibilidade 1:1.
Como posso evitar que você perca chamadas de suporte?
O Doodle envia lembretes automáticos para que os clientes se lembrem e compareçam à sessão agendada.