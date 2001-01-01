Programação criada para consultores e trabalho do cliente
Com a confiança de consultores e empresas voltadas para o cliente
Menos agendamento, mais tempo para os clientes
Permita que os clientes marquem reuniões diretamente no seu calendário para que você não precise ficar trocando e-mails. O Doodle mantém sua disponibilidade precisa, transformando chamadas de descoberta em sessões faturáveis e liberando horas por semana.
Sem reservas duplas, sem oportunidades perdidas
Com a sincronização de calendário em tempo real, todas as reuniões permanecem atualizadas. Compartilhe páginas de agendamento distintas para descoberta, sessões de estratégia e acompanhamento para que os clientes sempre cheguem ao local certo na primeira vez.
Experiência profissional, sempre
Páginas de reserva com a marca, confirmações automáticas e lembretes mantêm você organizado e pontual. Colete pagamentos antecipados e reduza as faltas de comparecimento, proporcionando aos clientes uma experiência confiável e refinada.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para cada compromisso de consultoria
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para que o Doodle mostre apenas sua disponibilidade real e bloqueie conflitos em todas as contas.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe uma Booking Page ou um link 1:1 para que os clientes agendem instantaneamente. O Doodle adiciona links de reuniões, converte fusos horários e envia convites automaticamente.
Mostre sua marca em cada reserva
Personalize sua página de reservas com seu logotipo, cores e detalhes da sessão. Defina agendas claras e crie uma primeira impressão profissional.
Mantenha os dados do cliente seguros
O Doodle usa conexões seguras e criptografadas e um design que prioriza a privacidade. Somente você pode ver os detalhes do seu calendário, e as informações dos participantes podem ficar ocultas.
Encontre o melhor horário para grupos
Use Group Polls para agendar workshops ou reuniões de partes interessadas. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.
Gerencie o atendimento sem planilhas
Realize workshops e treinamentos com planilhas de inscrição. Defina limites de assentos, colete informações dos participantes e preencha todas as sessões sem controle manual.
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page ou Sign-up Sheet para reunir metas, anotações ou detalhes importantes antes das reuniões com os clientes.
Quais calendários e ferramentas de conferência se integram?
Conecte os calendários do Google, do Microsoft Outlook e da Apple. Adicione links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams. O Stripe permite a cobrança de pagamentos.
Posso oferecer diferentes tipos de consulta com preços e durações diferentes?
Sim. Crie várias páginas de reserva ou sessões em folhas de registro com durações, taxas e configurações de pagamento diferentes.
Os dados do cliente estão seguros e são privados?
Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, tratamento em conformidade com o GDPR e controles de privacidade para que somente você veja seus calendários conectados e os detalhes do cliente.
Posso limitar as janelas de reserva ou exigir aviso prévio?
Sim. Defina prazos de reserva, aviso mínimo, buffers de tempo e lembretes automáticos para controlar quando os clientes podem agendar e reduzir as alterações de última hora.