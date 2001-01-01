Criar um Doodle

Programação criada para consultores e trabalho do cliente

Pare de perseguir e-mails. Compartilhe sua agenda, permita que os clientes marquem reuniões que se ajustem aos seus horários, proteja o tempo faturável e recupere o foco para uma consultoria de maior valor.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de consultores e empresas voltadas para o cliente

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Menos agendamento, mais tempo para os clientes

Permita que os clientes marquem reuniões diretamente no seu calendário para que você não precise ficar trocando e-mails. O Doodle mantém sua disponibilidade precisa, transformando chamadas de descoberta em sessões faturáveis e liberando horas por semana.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Sem reservas duplas, sem oportunidades perdidas

Com a sincronização de calendário em tempo real, todas as reuniões permanecem atualizadas. Compartilhe páginas de agendamento distintas para descoberta, sessões de estratégia e acompanhamento para que os clientes sempre cheguem ao local certo na primeira vez.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiência profissional, sempre

Páginas de reserva com a marca, confirmações automáticas e lembretes mantêm você organizado e pontual. Colete pagamentos antecipados e reduza as faltas de comparecimento, proporcionando aos clientes uma experiência confiável e refinada.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para cada compromisso de consultoria

Sincronize seu calendário automaticamente

Conecte o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para que o Doodle mostre apenas sua disponibilidade real e bloqueie conflitos em todas as contas.

Permita que os clientes façam reservas em tempo real

Compartilhe uma Booking Page ou um link 1:1 para que os clientes agendem instantaneamente. O Doodle adiciona links de reuniões, converte fusos horários e envia convites automaticamente.

Mostre sua marca em cada reserva

Personalize sua página de reservas com seu logotipo, cores e detalhes da sessão. Defina agendas claras e crie uma primeira impressão profissional.

Mantenha os dados do cliente seguros

O Doodle usa conexões seguras e criptografadas e um design que prioriza a privacidade. Somente você pode ver os detalhes do seu calendário, e as informações dos participantes podem ficar ocultas.

Encontre o melhor horário para grupos

Use Group Polls para agendar workshops ou reuniões de partes interessadas. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.

Gerencie o atendimento sem planilhas

Realize workshops e treinamentos com planilhas de inscrição. Defina limites de assentos, colete informações dos participantes e preencha todas as sessões sem controle manual.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle reduziu meu tempo de agendamento pela metade e dobrou meus agendamentos de consultas.

DL

David L.

Consultor de negócios

Os clientes fazem reservas em segundos. Finalmente, protejo as horas faturáveis e acabo com as correntes de e-mail.

SM

Sarah M.

Consultor de estratégia

As páginas de reserva parecem profissionais e reduzem o número de não comparecimentos com lembretes.

PK

Priya K.

Consultor independente

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para consultores

Dicas práticas para realizar melhores reuniões com clientes, manter sua agenda sob controle e expandir seus negócios de consultoria.

Consultant and client having a one-on-one discussion in a comfortable office environment.

Como os consultores economizam horas com uma programação mais inteligente

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

5 modelos de reunião que todo consultor precisa

Confident professional standing with folded arms.

Como definir tarifas e cobrar pagamentos quando os clientes fazem reservas

Perguntas frequentes

Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page ou Sign-up Sheet para reunir metas, anotações ou detalhes importantes antes das reuniões com os clientes.

Quais calendários e ferramentas de conferência se integram?

Conecte os calendários do Google, do Microsoft Outlook e da Apple. Adicione links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams. O Stripe permite a cobrança de pagamentos.

Posso oferecer diferentes tipos de consulta com preços e durações diferentes?

Sim. Crie várias páginas de reserva ou sessões em folhas de registro com durações, taxas e configurações de pagamento diferentes.

Os dados do cliente estão seguros e são privados?

Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, tratamento em conformidade com o GDPR e controles de privacidade para que somente você veja seus calendários conectados e os detalhes do cliente.

Posso limitar as janelas de reserva ou exigir aviso prévio?

Sim. Defina prazos de reserva, aviso mínimo, buffers de tempo e lembretes automáticos para controlar quando os clientes podem agendar e reduzir as alterações de última hora.

Comece a agendar clientes com confiança

Plano gratuito disponível. Doodle Pro a partir de US$ 6,95/mês - pagamentos, marca personalizada e automações avançadas.

Não é necessário cartão de crédito.