Agendamento que permite que os tutores ensinem mais
Você tem a confiança de tutores em escolas, centros e programas em todo o mundo
Pare de procurar mensagens para marcar aulas
Compartilhe uma Booking Page para que os alunos ou pais escolham um horário que seja adequado. O Doodle sincroniza-se com o seu calendário e lida com buffers, reagendamentos e lembretes.
Realize reuniões individuais, pequenos grupos e preparação para exames em diferentes fusos horários
Ofereça horários definidos, limite as vagas, adicione links de vídeo e permita que o Doodle evite a duplicação de reservas em calendários e locais.
Tenha uma aparência refinada e reduza o número de não comparecimentos
Convites de marca, confirmações e lembretes por SMS/e-mail mantêm as reuniões pontuais. Pais e alunos reservam sem contas, você controla as perguntas e políticas de admissão.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como os tutores agendam as aulas
Conecte o Google, a Apple ou a Microsoft
Bloqueie o tempo de viagem, defina intervalos entre as sessões e adicione Zoom, Teams ou Webex com um clique para que todas as aulas apareçam de forma limpa em seu calendário.
Disponibilidade em tempo real
que respeita a escola, o trabalho e os calendários pessoais. Visualizações semanais ou mensais, detecção de fuso horário e limites inteligentes impedem o excesso de reservas.
Adicione seu logotipo, área de assunto e políticas aos convites
Envie automaticamente notas de preparação, materiais ou links de lição de casa para que os alunos cheguem prontos.
Os detalhes do aluno e dos pais permanecem protegidos
O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, com minimização de dados e controles de permissão para fluxos de trabalho de tutoria em conformidade.
Use as pesquisas de grupo para encontrar rapidamente um horário para o grupo de estudo
Ofereça algumas opções, defina um prazo e bloqueie a escolha final. Ótimo para sessões de revisão, clubes ou tutoria conjunta.
Publique uma folha de inscrição com vagas limitadas por espaço
Perfeito para o horário de expediente, exames simulados e entrevistas práticas. As listas de espera e as confirmações automáticas mantêm tudo organizado.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle transformou meu ping-pong de caixa de entrada em um único link. Recuperei mais de 5 horas por semana e dobrei o número de sessões agendadas.
Os pais fazem suas próprias reservas, os lembretes são enviados automaticamente e os fusos horários deixam de ser um problema.
As Group Polls preencheram minhas sessões de revisão de AP em minutos. Eu simplesmente marquei o melhor horário e enviei os materiais.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Agendamento do tutor
dicas e recursos
Perguntas frequentes
Como faço para agendar aulas recorrentes?
Crie uma página de reserva com disponibilidade recorrente ou duplique um modelo de vaga semanal. Os alunos escolhem os horários e você sincroniza com o seu calendário com amortecedores.
O Doodle pode funcionar com meu calendário e ferramentas de vídeo?
Sim. Conecte os calendários do Google, da Apple ou da Microsoft e adicione links do Zoom, do Teams ou do Webex automaticamente a cada reunião.
Os pais podem fazer reservas em nome de um aluno?
Sim. Compartilhe seu link em qualquer lugar. Adicione perguntas de admissão sobre o nome do aluno, a série ou as metas para que você esteja preparado antes da reunião.
Os dados dos alunos estão seguros?
O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla o que é coletado, quem pode reservar e por quanto tempo os dados são retidos.
Meus horários mudam a cada semana. O Doodle pode lidar com isso?
Sim. Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina janelas específicas de datas, bloqueie dias de exames ou pause reservas. Sua página reflete as alterações instantaneamente.