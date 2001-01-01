Criar um Doodle

Agendamento que permite que os tutores ensinem mais

Pare de fazer malabarismos com textos, mensagens diretas e fusos horários. Com o Doodle, você compartilha um link, sincroniza seu calendário e preenche as aulas rapidamente - sem idas e vindas, sem comparecimento.

Criar um Doodle
A graphic image showing two people coordinating an educational meeting times over text

Você tem a confiança de tutores em escolas, centros e programas em todo o mundo

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Pare de procurar mensagens para marcar aulas

Compartilhe uma Booking Page para que os alunos ou pais escolham um horário que seja adequado. O Doodle sincroniza-se com o seu calendário e lida com buffers, reagendamentos e lembretes.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Realize reuniões individuais, pequenos grupos e preparação para exames em diferentes fusos horários

Ofereça horários definidos, limite as vagas, adicione links de vídeo e permita que o Doodle evite a duplicação de reservas em calendários e locais.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Tenha uma aparência refinada e reduza o número de não comparecimentos

Convites de marca, confirmações e lembretes por SMS/e-mail mantêm as reuniões pontuais. Pais e alunos reservam sem contas, você controla as perguntas e políticas de admissão.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como os tutores agendam as aulas

Conecte o Google, a Apple ou a Microsoft

Bloqueie o tempo de viagem, defina intervalos entre as sessões e adicione Zoom, Teams ou Webex com um clique para que todas as aulas apareçam de forma limpa em seu calendário.

Disponibilidade em tempo real

que respeita a escola, o trabalho e os calendários pessoais. Visualizações semanais ou mensais, detecção de fuso horário e limites inteligentes impedem o excesso de reservas.

Adicione seu logotipo, área de assunto e políticas aos convites

Envie automaticamente notas de preparação, materiais ou links de lição de casa para que os alunos cheguem prontos.

Os detalhes do aluno e dos pais permanecem protegidos

O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, com minimização de dados e controles de permissão para fluxos de trabalho de tutoria em conformidade.

Use as pesquisas de grupo para encontrar rapidamente um horário para o grupo de estudo

Ofereça algumas opções, defina um prazo e bloqueie a escolha final. Ótimo para sessões de revisão, clubes ou tutoria conjunta.

Publique uma folha de inscrição com vagas limitadas por espaço

Perfeito para o horário de expediente, exames simulados e entrevistas práticas. As listas de espera e as confirmações automáticas mantêm tudo organizado.

Conecte o Google, a Apple ou a Microsoft

Bloqueie o tempo de viagem, defina intervalos entre as sessões e adicione Zoom, Teams ou Webex com um clique para que todas as aulas apareçam de forma limpa em seu calendário.

Disponibilidade em tempo real

que respeita a escola, o trabalho e os calendários pessoais. Visualizações semanais ou mensais, detecção de fuso horário e limites inteligentes impedem o excesso de reservas.

Adicione seu logotipo, área de assunto e políticas aos convites

Envie automaticamente notas de preparação, materiais ou links de lição de casa para que os alunos cheguem prontos.

Os detalhes do aluno e dos pais permanecem protegidos

O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, com minimização de dados e controles de permissão para fluxos de trabalho de tutoria em conformidade.

Use as pesquisas de grupo para encontrar rapidamente um horário para o grupo de estudo

Ofereça algumas opções, defina um prazo e bloqueie a escolha final. Ótimo para sessões de revisão, clubes ou tutoria conjunta.

Publique uma folha de inscrição com vagas limitadas por espaço

Perfeito para o horário de expediente, exames simulados e entrevistas práticas. As listas de espera e as confirmações automáticas mantêm tudo organizado.

Criar um Doodle

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle transformou meu ping-pong de caixa de entrada em um único link. Recuperei mais de 5 horas por semana e dobrei o número de sessões agendadas.

MK

Maria K.

Tutor de SAT

Os pais fazem suas próprias reservas, os lembretes são enviados automaticamente e os fusos horários deixam de ser um problema.

DR

Daniel R.

Tutor de matemática on-line

As Group Polls preencheram minhas sessões de revisão de AP em minutos. Eu simplesmente marquei o melhor horário e enviei os materiais.

PS

Priya S.

Tutor de Biologia AP

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Agendamento do tutor dicas e recursos

Ideias novas para realizar sessões mais tranquilas, reduzir o número de não comparecimentos e manter seu calendário cheio.

Reduzir o não comparecimento: estratégias de lembrete que funcionam para os tutores

A female content creator is showing her book on the laptop while recording herself on her mobile phone on a tripod

Como os tutores usam as páginas de reserva para preencher as sessões semanais

Estudo em grupo facilitado: pesquise o melhor horário em minutos

Perguntas frequentes

Como faço para agendar aulas recorrentes?

Crie uma página de reserva com disponibilidade recorrente ou duplique um modelo de vaga semanal. Os alunos escolhem os horários e você sincroniza com o seu calendário com amortecedores.

O Doodle pode funcionar com meu calendário e ferramentas de vídeo?

Sim. Conecte os calendários do Google, da Apple ou da Microsoft e adicione links do Zoom, do Teams ou do Webex automaticamente a cada reunião.

Os pais podem fazer reservas em nome de um aluno?

Sim. Compartilhe seu link em qualquer lugar. Adicione perguntas de admissão sobre o nome do aluno, a série ou as metas para que você esteja preparado antes da reunião.

Os dados dos alunos estão seguros?

O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla o que é coletado, quem pode reservar e por quanto tempo os dados são retidos.

Meus horários mudam a cada semana. O Doodle pode lidar com isso?

Sim. Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina janelas específicas de datas, bloqueie dias de exames ou pause reservas. Sua página reflete as alterações instantaneamente.

Preencha seu calendário de em minutos

Comece gratuitamente. Planos Pro a partir de US$ 6,95/mês para automatizar lembretes, buffers e links de vídeo.

Não é necessário cartão de crédito.