Simon Tarr, Professor de Artes de Mídia e Diretor de Estudos de Graduação, compartilhou como ele usa o Doodle para administrar seu movimentado calendário de reuniões e como o Doodle o ajuda a esculpir o tempo para seu próprio trabalho acadêmico.

Como a maioria dos acadêmicos, o professor Tarr tem de fazer malabarismos com uma série de papéis e responsabilidades. Além de seu horário de ensino e de escritório, ele tem que equilibrar as tarefas administrativas, administrar iniciativas extra-curriculares como seu "espaço de criação" de estudantes e encontrar tempo para sua própria pesquisa. Os calendários de seus colegas são igualmente bem calibrados. Antes de Doodle, encontrar tempo para se encontrar era um desafio.

"Os acadêmicos são realmente como os filhos de cartazes do tipo de pessoa para quem Doodle é perfeito, porque se todos têm as mesmas nove a cinco, então tudo o que você tem que fazer é apenas fazer malhas do Excel ou calendários de troca de malhas ".