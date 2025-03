Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Simon Tarr, professore di Media Arts e direttore degli studi universitari, ha raccontato come usa Doodle per gestire il suo fitto calendario di riunioni e come Doodle lo aiuta a ritagliarsi del tempo per il suo lavoro accademico.

Tagliare i complessi programmi accademici con Doodle

Come la maggior parte degli accademici, il professor Tarr deve destreggiarsi tra una serie di ruoli e responsabilità. Oltre alle ore di insegnamento e all'orario di ricevimento, deve bilanciare le mansioni amministrative, gestire iniziative extracurriculari come il suo "maker space" gestito da studenti e trovare il tempo per la propria ricerca. I calendari dei suoi colleghi sono altrettanto finemente calibrati. Prima di Doodle, trovare il tempo per incontrarsi era una sfida.

"Gli accademici sono davvero il manifesto del tipo di persona per cui Doodle è perfetto, perché se tutti hanno lo stesso orario di lavoro, allora tutto ciò che devi fare è unire i calendari di Excel o di Exchange ".

Stabilite dei limiti per bilanciare le responsabilità di insegnamento e ricerca

I docenti universitari professionisti devono camminare su una linea sottile tra il rendersi disponibili per i propri studenti e il rimanere rilevanti all'interno del proprio campo, attraverso la lettura e la ricerca. Per il professor Tarr, stabilire dei blocchi di tempo per la propria ricerca è fondamentale. Fortunatamente, Doodle offre una serie di strumenti, dai sondaggi di gruppo agli incontri 1:1, fino alla Pagina di prenotazione, che consentono di riprendere il controllo del proprio tempo limitando la disponibilità alle riunioni.

Eliminare il dolore della programmazione con gli studenti

Gli orari d'ufficio sono ottimi in linea di principio. Ma quando si è un accademico attivo, qualche ora alla settimana non è sempre sufficiente per offrire agli studenti il supporto di cui hanno bisogno. Che si tratti di workshop, sessioni di feedback o critiche di gruppo, la programmazione con gli studenti può essere complicata. Evitate la confusione e i lunghi scambi di e-mail con Doodle 1:1 e Booking Page.

Casi d'uso: Appuntamenti, incontri individuali, riunioni di gruppo, eventi, workshop, stakeholder esterni