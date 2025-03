Une étude sur l'expérience utilisateur de Doodle

Simon Tarr, professeur d'arts médiatiques et directeur des études de premier cycle, a expliqué comment il utilise Doodle pour gérer son calendrier chargé de réunions et comment Doodle l'aide à se réserver du temps pour ses propres travaux universitaires.

Doodle permet de gérer les calendriers académiques complexes.

Comme la plupart des universitaires, le professeur Tarr doit jongler avec toute une série de rôles et de responsabilités. En plus de ses heures d'enseignement et de ses heures de bureau, il doit équilibrer ses tâches administratives, gérer des initiatives extrascolaires telles que son "espace de fabrication" géré par des étudiants et trouver du temps pour ses propres recherches. Les calendriers de ses collègues sont tout aussi bien calibrés. Avant Doodle, trouver du temps pour se rencontrer était un défi.

Avant Doodle, il était difficile de trouver du temps pour se rencontrer. ** "Les universitaires sont vraiment les enfants-vedettes du type de personne pour qui Doodle est parfait, car si tout le monde a le même emploi du temps, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'utiliser Excel ou les calendriers Exchange.

Fixer des limites pour équilibrer les responsabilités d'enseignement et de recherche

Les universitaires professionnels doivent trouver le juste milieu entre se rendre disponibles pour leurs étudiants et rester pertinents dans leur domaine, par la lecture et la recherche. Pour le professeur Tarr, il est crucial d'établir des blocs de temps pour ses propres recherches. Heureusement, Doodle propose une multitude d'outils, des sondages de groupe aux réunions individuelles en passant par la Page de réservation, qui vous permettent de reprendre le contrôle de votre temps en limitant la disponibilité de vos réunions.

Facilitez la prise de rendez-vous avec les étudiants

Les heures de bureau sont en principe très bien. Mais lorsque vous êtes un universitaire actif, quelques heures par semaine ne suffisent pas toujours pour offrir à vos étudiants le soutien dont ils ont besoin. Qu'il s'agisse d'ateliers, de séances de feedback ou de critiques de groupe, la planification avec les étudiants peut être compliquée. Évitez la confusion et les longs échanges d'e-mails avec Doodle 1:1 et la page de réservation.

Cas d'utilisation : Rendez-vous, tête-à-tête, réunions d'équipe, événements, ateliers, intervenants externes.